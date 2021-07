GROUPE LDLC : MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL DU GROUPE LDLC AU TITRE DE L'EXERCICE 2020-2021

LIMONEST, LE 12 JUILLET 2021 À 18h30





Le document d'enregistrement universel ("universal registration document" ou "URD") au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021 du Groupe LDLC a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 12 juillet 2021.

Ce document est disponible sur le site de la société à l'adresse www.groupe-ldlc.com dans la rubrique « Finances - Rapport annuel ».



Les documents suivants sont notamment intégrés dans le document d'enregistrement universel :

Le rapport financier annuel au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021 ;

Le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021 ;

Les honoraires des contrôleurs légaux des comptes au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021 ;

La déclaration de performance extra-financière au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021 ;

Le rapport de l'organisme tiers indépendant sur les informations sociales, environnementales et sociétales au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021.



PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.



Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com





