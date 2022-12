GROUPE LDLC : LE GROUPE LDLC SOUTIENT L'ÉGALITÉ FEMME / HOMME ET PORTE SON PARTENARIAT AVEC LDLC ASVEL FÉMININ AU MÊME NIVEAU QUE SON PARTENARIAT AVEC L'ÉQUIPE MASCULINE

LIMONEST, LE 8 DÉCEMBRE 2022

Depuis 2012, le Groupe LDLC est engagé auprès des équipes de l'ASVEL et apporte un soutien sans pareil au basket français. Après avoir associé son nom à l'équipe masculine (en 2018) et féminine (en 2019), le leader du high-tech créé par Laurent de la Clergerie décide de monter son partenariat avec l'équipe féminine au même niveau que son engagement avec l'équipe masculine. Ce partenariat montre l'investissement du dirigeant lyonnais pour l'égalité Femme/Homme et souhaite offrir aux joueuses de LDLC ASVEL Féminin, toutes les clés pour atteindre les sommets de l'Europe.

LE GROUPE LDLC, IMPULSEUR DE LDLC ASVEL FÉMININ

Le Groupe LDLC s'associe à l'équipe de basket féminine pour développer ses engagements d'Entreprise à mission. Ainsi, des passerelles vont être créées afin que LDLC ASVEL Féminin puisse soutenir le Groupe LDLC dans l'atteinte de certains objectifs. LDLC ASVEL Féminin aidera ainsi le revendeur informatique dans le recrutement de vendeuses et d'étudiantes afin de renforcer la parité au sein des magasins LDLC et de L'École LDLC. Le club viendra aussi dispenser auprès des équipes du Groupe LDLC des modules de formations ayant pour thématiques le management et la mixité professionnelle. Pour rappel, LDLC ASVEL Féminin a pour ambition de devenir une référence en matière d'engagement citoyen autour d'une notion centrale, l'accomplissement des femmes.

SOUTENIR L'ÉGALITÉ, DONNER ENVIE ET CONFIANCE

Laurent de la Clergerie, Président Fondateur du Groupe LDLC : « Nous nous devons d'intégrer davantage les femmes dans la société. Apporter un soutien à LDLC ASVEL Féminin identique à celui de l'équipe masculine va permettre au club d'atteindre son double objectif sportif et d'entreprise à mission. C'est un club, unique, très cher à mon cœur. Je suis fier que mon engagement permette à chaque femme d'accomplir ses ambitions. »

PROLONGATION DU CONTRAT POUR 4 SAISONS

Le Groupe LDLC profite également de l'évolution de son partenariat pour en prolonger la durée. La fin était initialement programmée à l'issue de la saison 2022-2023, désormais 4 saisons sportives supplémentaires sont ajoutées portant le partenariat jusqu'à juin 2027. Un choix qui vise à donner du temps et des moyens aux projets ambitieux de LDLC ASVEL Féminin.

Marie-Sophie Obama - Présidente Déléguée de LDLC ASVEL Féminin : « Laurent a très vite pensé égalité femme/homme en ce qui concerne son engagement auprès des clubs ASVEL. Aujourd'hui, il marque encore un peu plus ce positionnement en nous faisant confiance et en accompagnant le développement du club à mission sur la durée. Nous aurons à cœur de travailler main dans la main pour que les valeurs que l'on porte au sein du Groupe LDLC et du club LDLC ASVEL Féminin se concrétisent au travers d'accompagnement et actions de formation. »

L'ENTREPRISE À MISSION LDLC ASVEL FÉMININ

LDLC ASVEL Féminin est devenu en janvier 2022 le premier club de sport de haut niveau à adopter le statut d'entreprise à mission autour de la raison d'être « LDLC ASVEL Féminin met sa passion au service de la société afin que chaque petite fille, chaque femme, puisse réaliser ses rêves et devienne la capitaine de sa vie » . Par cette affirmation et l'inscription des engagements dans ses statuts, le club porte son engagement sociétal dans une nouvelle dimension, et crée un modèle vertueux de club à mission. LDLC ASVEL Féminin veut faire bouger les lignes autour d'une notion centrale, l‘accomplissement des femmes. Les objectifs d'engagement sociétaux du club sont aujourd'hui sur un pied d'égalité avec ses objectifs sportifs.





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

