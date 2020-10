GROUPE LDLC : LE GROUPE LDLC PRÉSENTE BLUESCREEN, SA FILIALE DÉDIÉE À L'INFOGÉRANCE INFORMATIQUE

Le Groupe LDLC complète son offre BtoB en accueillant depuis quelques mois déjà une toute nouvelle filiale nommée BLUESCREEN. Sa vocation : proposer les services d'une DSI externalisée. BLUESCREEN apporte un savoir-faire et des connaissances pointues dans le domaine de l'informatique, permettant à ses clients de se libérer de tous les soucis de maintenance informatique.

BLUESCREEN, UNE DSI À PORTÉE DE CLIC

Grâce à des outils performants, les équipes de BLUESCREEN assurent un suivi permanent de l'ensemble du parc IT. Equipe de supports, techniciens itinérants et atelier de réparation sont là pour palier à toutes les demandes, avec pour objectif d'anticiper au maximum les problèmes informatiques, afin que le client ne subisse pas d'interruption de service et puisse se concentrer sur ses activités.

BLUESCREEN propose les services suivants : la supervision et le monitoring de parc informatique, des services cloud : backup, hébergement, protections d'adresse mail mais aussi leasing de matériel, solutions d'impression...

BLUESCREEN s'adresse à toutes les structures professionnelles, allant des professions libérales ou indépendants et aux grands groupes.

Cette nouvelle filiale est fondée et pilotée par Antoine Rampin qui a notamment été directeur du magasin LDLC de Vaise pendant 3 ans. Issu d'une famille commerçante, Antoine est un passionné du monde informatique depuis toujours et est très attaché à la satisfaction client, valeur phare du Groupe LDLC. « Je suis très fier de proposer aujourd'hui une offre complète permettant d'accompagner toutes les entreprises dans leurs besoins de services informatiques. Mon expérience au magasin LDLC de Vaise m'a permis d'acquérir un véritable sens du service client, et de cerner parfaitement les besoins d'accompagnement. Je suis très heureux de poursuivre mon aventure au sein du Groupe LDLC. Cette nouvelle collaboration se fait dans une unité complète, et permet d'amplifier les synergies et la force de frappe du Groupe » confie Antoine Rampin.

A ce jour, BLUESCREEN compte déjà un portefeuille de 200 clients, dans différents cœurs d'activités comme les cabinets d'avocats et conseils, le domaine de la santé, l'industrie et le retail.



PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

Relations investisseurs / Presse

Olivier Lambert / Marie-Claude Triquet

olambert@actus.fr - mctriquet@actus.fr

Tél. : 04 72 18 04 93