GROUPE LDLC : LDLC innove et garantit 3 ans tous les produits* vendus en ligne ou en boutique !

La satisfaction client est une préoccupation permanente de LDLC. Que ce soit en boutique ou ligne, la marque numéro 1 de l'informatique en France met en place un ensemble de services dans ce sens : hotline, chat, ateliers de réparation en magasins, SAV, etc. Et là, c'est dans le domaine de la garantie que LDLC innove. La garantie légale des produits neufs est limitée à 2 ans ? Qu'à cela ne tienne LDLC la passe gratuitement à 3 ans pour tous les produits* ! Un engagement fort pour tous ses clients, en ligne et en boutique.

LDLC est LE spécialiste français de vente de produits informatiques et high-tech, en ligne via ses sites www.ldlc.com , www.ldlc.pro ou en « physique » avec ses 83 boutiques …

Parce qu'il connait ses produits, qu'il a un service après-vente constitué de pros et de passionnés répartis aux quatre coins de l'Hexagone et qu'il souhaite s'engager dans une démarche de durabilité des produits, LDLC peut passer à la vitesse supérieure et offrir à ses clients particuliers et professionnels une garantie étendue des produits vendus.

Ainsi, gratuitement, depuis le 27 avril 2023, bénéficient d'une garantie de 3 ans tous les produits achetés* en boutique LDLC (PC et Apple), en ligne sur www.ldlc.com ou www.ldlc.pro ou par téléphone en contactant l'équipe dédiée aux professionnels.

Une nouveauté qui va dans le sens du client et d'une durée de vie plus longue pour les produits : une année supplémentaire de réparations gratuites, ça ne se refuse pas. De surcroît pour un coût modeste, le client peut étendre sa garantie à 5 ans, pour l'encourager à garder son matériel encore plus longtemps.

Cette extension de garantie est actuellement mise en avant sur le petit écran, via la campagne publicité TV de LDLC en place jusqu'au 21 mai.

*Cette garantie est applicable depuis le 27 avril 2023 sur l'intégralité du catalogue LDLC, à l'exception des consommables (cartouches, toners...), des produits d'occasion et des produits proposés par les partenaires-vendeurs de notre marketplace, qui restent garantis dans les limites de la garantie légale.





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

