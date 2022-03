GROUPE LDLC : L'ARMOIRE DE BÉBÉ, SPÉCIALISTE DE LA PUÉRICULTURE, OUVRE UN NOUVEAU CONCEPT-STORE À CORMONTREUIL (51), LE 28 MARS PROCHAIN

L'Armoire de Bébé, l'enseigne du Groupe LDLC qui bouscule les codes du marché de la puériculture depuis 2015, ouvre un nouveau magasin à Cormontreuil dans la périphérie de Reims. Ce nouveau point de vente est le premier de la région, l'enseigne comptant déjà 6 boutiques implantées en Rhône-Alpes, dans le Gard et les Yvelines. L'Armoire de Bébé Cormontreuil propose une sélection de plus de 4 500 références tendances sur 380 m 2 .



UNE NOUVELLE LOCALISATION

Après six ouvertures en France depuis 2018, L'Armoire de Bébé ouvrira un nouveau magasin dans la zone commerciale de Reims Cormontreui l au sein de la Marne, le 28 mars prochain. Cette nouvelle implantation en zone commerciale, au sein d'un bâtiment moderne se situe entre le spécialiste du Bio L'Eau Vive et la célèbre marque Cuisines Schmidt. Un format spacieux à l'agencement atypique qui plonge le client dans un univers surdimensionné et soigneusement décoré. Le magasin s'appuie également sur le site Internet qui propose l'ensemble des références de l'enseigne en quelques clics. Grâce à ses multiples canaux, L'Armoire de Bébé répond aux besoins des différentes typologies de clients en leur apportant des solutions adaptées à leur mode de vie.

L'Armoire de Bébé sollicite régulièrement ses clients sur les réseaux sociaux pour affiner sa stratégie d'expansion sur le territoire et aller à leur rencontre. Oscillant entre deux concepts magasins pour le développement de son enseigne, le spécialiste de la Puériculture a à cœur de s'installer dans des zones commerciales actives et faciles d'accès pour les familles, ou sur de plus petits formats de proximité au sein de centres-villes dynamiques.

“ Avec cette nouvelle boutique, nous souhaitons aller à la rencontre de nouveaux clients, pousser les portes d'une nouvelle ville, et proposer tout le nécessaire pour s'équiper avant et après l'arrivée de bébé, décorer la chambre des enfants, faire de jolis cadeaux…Nous souhaitons sincèrement offrir un une expérience client chaleureuse et maitrisée ”, affirme Marion Gilly, Responsable de L'Armoire de Bébé.



UNE OFFRE PLURIELLE POUR SE PRÉPARER À L'ARRIVÉE DE BÉBÉ

Grâce à un parcours client pensé par les équipes en interne et designé par un Architecte, pour vivre une expérience du point de vue de l'enfant, les parents vont découvrir plus de 4500 références dans cette nouvelle boutique, à travers les différents univers proposés : poussette, siège-auto, alimentation, décoration, peluche & doudou, éveil & jouet, textile, hygiène et sécurité. Sur place, une équipe de 5 professionnels , formés aux besoins des jeunes parents, répond à toutes leurs questions et les rassure dans leur parcours.

Des ateliers seront également proposés au cours de l'année, pour préparer les clients à l'arrivée de leur bébé. Ces derniers pourront apprendre l'art du portage ou encore recevoir des conseils pour décorer la chambre de leur nouveau-né.

« Nous avons à cœur d'accompagner nos clients , d'être là pour eux et avec eux, de les conseiller et surtout de les écouter », explique Marion Gilly. « Notre volonté et notre besoin de contact avec nos clients, ce besoin de les rencontrer, sont à l'origine même du développement des boutiques physiques L'Armoire de Bébé , au-delà de notre activité d'e-commerçant. »



L'ACTUALITÉ DE L'ENSEIGNE DE PUÉRICULTURE EN 2022

En 2022, L'Armoire de Bébé poursuit sa stratégie de développement notamment autour des axes suivants :

L'enseigne prévoit l'ouverture de plusieurs magasins , suivant ses deux concepts — en zone commerciale ou en centre-ville — afin d'installer sa présence dans l'hexagone et se rapprocher de ses clients. Chaque ouverture de magasin permet l'embauche de 2 à 5 équipiers.

Les équipes des magasins L'Armoire de Bébé passeront à la semaine de 4 jours à compter du mois d'avril, dans la lignée du Groupe LDLC. L'enseigne s'inscrit totalement dans cette démarche et se réjouit que ses collaborateurs puissent gagner en confort de vie, en bien-être.

L'Armoire de Bébé travaille toujours également ses actions écocitoyennes au quotidien, et vise à limiter au maximum son impact écologique.



Infos pratiques L'Armoire de Bébé Cormontreuil

5 avenue des Goisses 51350 Cormontreuil

Ouverture du lundi au samedi de 10h à 19h

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/ArmoireDeBB/

Instagram : https://instagram.com/ armoiredebebe



PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

