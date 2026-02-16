GROUPE LDLC : INFORMATION RELATIVE AUX OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS DU 9 AU 13 FÉVRIER 2026

|LIMONEST, LE 16 FÉVRIER 2026 À 17H45
Au titre de l'article 221-3 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, le Groupe LDLC fait état des opérations réalisées du 9 au 13 février 2026 dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 26 septembre 2025.
Dénomination sociale de l'émetteur : Groupe LDLC
Code Identifiant de l'émetteur : 969500DJ67NWWO3OJ977
Code Identifiant de l'instrument financier : FR0000075442
Code Identifiant marché : XPAR
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées.
|Jour de la transaction
|
Volume total journalier
(en nbre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Montant
|09/02/26
|2 976
|17,0748 €
|50 814,60 €
|10/02/26
|2 816
|16,6686 €
|46 938,90 €
|11/02/26
|2 852
|15,9646 €
|45 531,00 €
|12/02/26
|2 898
|16,0928 €
|46 636,95 €
|13/02/26
|2 352
|16,0619 €
|37 777,60 €
PROFIL DU GROUPE
Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte environ 1 100 collaborateurs.
Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.
Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com
