GROUPE LDLC : INFORMATION RELATIVE À UN INCIDENT DE CYBERSÉCURITÉ

Le Groupe LDLC (mnémonique : ALLDL) a été victime d'une fuite de données clients, portant sur le périmètre des clients des boutiques physiques du Groupe. Les clients web ne sont pas impactés par cette cyberattaque.

Cet incident a fait l'objet d'une analyse de la part des experts et des partenaires sécurité du Groupe, qui ont immédiatement pris les dispositions nécessaires pour renforcer les mesures de protection déjà existantes, minimiser les éventuelles conséquences et en rechercher les origines.

Les investigations sont toujours en cours. Aucune donnée financière ou sensible des clients de nos boutiques physiques n'est concernée. Les clients n'ont aucune action à réaliser. Il est néanmoins recommandé, comme à l'accoutumée, d'être vigilant sur d'éventuelles tentatives de phishings, demandes d'informations personnelles.

L'entreprise est en contact avec les autorités gouvernementales et les régulateurs compétents, notamment dans le cadre du RGPD (Règlement général sur les protections des données).

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

