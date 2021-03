GROUPE LDLC : GROUPE LDLC ET FREE PRO : UN PARTENARIAT AUDACIEUX POUR LE LANCEMENT DE L'OFFRE FREE PRO À DESTINATION DES ENTREPRISES

Free Pro vient de lancer une offre à destination des entreprises, véritable choc d'innovation et de simplicité sur le marché B2B, l'occasion d'un partenariat fort avec le Groupe LDLC pour la commercialisation de cette offre.



L'offre Free Pro, conçue par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs, propose aux acteurs du monde de l'entreprise et des collectivités une offre complète comprenant une Freebox Pro 100 % fibre, une offre fixe et mobile et supportée par un service client dédié aux Pros basé en France. Cette offre innovante comprend en standard un backup 4G et une synchronisation cloud intégrée. Free Pro c'est tout compris au meilleur prix le tout sans engagement, une première sur ce marché du B2B.

UN PARTENARIAT AUDACIEUX

L'objectif commun de ce partenariat est de proposer une offre 100% fibre simple, complète, puissante et économique - reposant sur les expertises du Groupe iliad - qui répondent aux besoins de connectivité et de sécurité. Le Groupe LDLC, leader du e-commerce informatique et high tech en France, partage l'ambition affichée de Free Pro : rendre la technologie accessible à tous en proposant les services les plus performants à un prix ultra compétitif.

C'est donc tout naturellement que ce partenariat a vu le jour, avec la volonté d'embarquer l'ensemble des professionnels dans cette nouvelle aventure.

L'ACCÈS AUX TECHNOLOGIES LES PLUS PERFORMANTES

« Free Pro bouscule le marché des télécoms à destination des entreprises en proposant une offre tout compris, parfaitement adaptée aux besoins des pros. Nous sommes fiers de faire partie de l'aventure et de pouvoir proposer ces solutions, physiquement, dans nos boutiques LDLC et en ligne sur LDLC.pro. Ce qui complète parfaitement nos gammes de produits et services !», explique Laurent de la Clergerie, Président et Fondateur du Groupe LDLC.

« Pour le lancement de l'offre Free Pro, nous sommes ravis de pouvoir immédiatement répondre aux besoins d'un partenaire de confiance. L'historique de qualité, la confiance, l'innovation et les équipes de proximité qui font la renommée de LDLC vont nous permettre d'étendre la couverture de nos offres à l'ensemble des boutiques du réseau. Cet ADN technologique nous liant étroitement doit fournir les meilleures combinaisons d'offres à des prix toujours plus attractifs » affirme Kevin Polizzi, directeur des activités B2B du Groupe iliad.

À propos de Free Pro :

Free Pro est la nouvelle marque créée par le Groupe iliad pour adresser le marché des entreprises et des collectivités au travers d'offres Fixes et Mobiles dédiées alliant performance, simplicité, liberté et rapport qualité/prix. Avec la Freebox Pro, le Groupe iliad met la technologie Fibre 10G Epon, la plus puissante du marché, à la portée de toutes les organisations. Avec ses offres Free Mobile Pro accessibles et sans engagement, il démocratise la 5G auprès des professionnels. Doté d'un réseau Télécoms spécifiquement dédié aux usages B2B et d'une équipe de plus de 1000 techniciens installateurs sur le terrain, Free Pro s'annonce comme un acteur majeur de l'accélération de la transformation numérique des entreprises. FREE PRO, C'EST TOUT COMPRIS, AU MEILLEUR PRIX.



PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

Relations investisseurs / Presse

Olivier Lambert / Marie-Claude Triquet

olambert@actus.fr - mctriquet@actus.fr

Tél. : 04 72 18 04 93