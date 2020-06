GROUPE LDLC : FORTE PROGRESSION DES RÉSULTATS ANNUELS 2019-2020

ACTIVITÉS BTOC EN CROISSANCE AU 2 ND SEMESTRE 2019-2020

AMÉLIORATION STRUCTURELLE DE LA MARGE BRUTE À 19,3% (VS. 17,0% EN N-1)

EBE EN TRÈS FORTE CROISSANCE À 15,7 M€ (VS. 1,8 M€ EN N-1)

ENDETTEMENT FINANCIER NET DIVISÉ PAR 7 À 8,6 M€ AU 31 MARS 2020

ACCÉLÉRATION DE LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE RENTABLE EN 2020-2021

LIMONEST, LE 18 JUIN 2020 À 17H45



Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC commente : « L'exercice 2019-2020 marque une nette progression des résultats financiers du Groupe avec un retour, notamment au second semestre, à un niveau de rentabilité supérieur aux performances historiques. Ils témoignent de la pertinence des orientations stratégiques structurantes mises en œuvre sur les 18 derniers mois pour renforcer notre offre et notre positionnement sur les marchés du High-Tech. En outre, le Groupe a considérablement renforcé sa situation financière au cours de l'exercice, avec un endettement financier net ramené à 8,6 M€ contre 60,3 M€ un an plus tôt sous l'effet conjoint des cessions immobilières et d'un solide cash-flow opérationnel de 12,4 M€.

Le Groupe est confiant, malgré le contexte perturbé de ces derniers mois, dans sa capacité à délivrer des résultats à nouveau en forte progression pour l'exercice 2020-2021 avec un objectif de plus de 600 M€ de chiffre d'affaires, soit une croissance supérieure à 20%, et 33 M€ d'excédent brut d'exploitation, intégrant notamment l'acquisition récente du fonds de commerce Top Achat. »

COMPTE DE RÉSULTAT ANNUEL SIMPLIFIÉ (1ER AVRIL AU 31 MARS)

En M€ - Chiffres audités 2019-2020 S1

2019-2020 S2

2019-2020 2018-2019

Retraité Variation

en M€ 12 mois 6 mois 6 mois 12 mois Chiffre d'affaires 493,4 222,0 271,4 507,5 -14,1 Marge brute 95,1 42,3 52,8 86,1 +9,0 % marge brute 19,3% 19,1% 19,5% 17,0% +2,3 pts Excédent brut d'exploitation 1 15,7 4,7 11,0 1,8 +13,9 % marge d'EBE 3,2% 2,1% 4,1% 0,4% +2,8 pts Résultat d'exploitation 6,6 0,8 5,8 -5,5 +12,2 Résultat financier -1,0 -2,1 +1,1 Résultat courant des sociétés intégrées 5,7 -7,6 +13,3 Résultat exceptionnel 10,5 -0,1 +10.6 Impôt -7,9 2,8 -10,7 Résultat net des sociétés intégrées 8,3 -4,8 +13,1

1 Excédent brut d'exploitation = Résultat d'exploitation + dotations & reprises aux amortissements et provisions



Lors de sa réunion du 18 juin 2020, le Directoire et Conseil de Surveillance du Groupe LDLC ont approuvé les comptes annuels consolidés au 31 mars 2020. Les procédures d'audit des comptes sont finalisées et les comptes sont audités.



CHANGEMENT DE RÉFÉRENTIEL COMPTABLE

Comme annoncé lors du transfert de la société sur Euronext Growth à Paris (cf. communiqué de presse du 29 août 2019), le Groupe LDLC établit, à compter de l'exercice 2019-2020, ses comptes en normes françaises. Les comptes annuels 2018-2019 (clos au 31 mars 2019) ont donc été retraités en normes françaises afin d'assurer la comparabilité des deux exercices. Le détail des retraitements des comptes annuels 2018-2019 publiés en IFRS vers les normes françaises sera disponible dans le Document d'enregistrement universel 2019-2020.

La direction du Groupe LDLC estime que le chiffre d'affaires, la marge brute et l'excédent brut d'exploitation constituent des indicateurs pertinents de l'appréciation de l'activité du Groupe, sur lesquels elle entend communiquer désormais.



SYNTHÈSE DE L'EXERCICE 2019-2020

Le Groupe a réalisé sur l'exercice 2019-2020 un chiffre d'affaires annuel de 493,4 M€, contre 507,5 M€ pour l'exercice précédent. Le dynamisme des activités observé sur le 2nd semestre a été en partie pénalisé par le début des effets contrastés de la crise sanitaire actuelle sur les différentes activités du Groupe au 4ème trimestre 2019-2020.

Chiffre d'affaires 2019-2020 de 493,4 M€ (-2,8%) avec une croissance des activités BtoC au 2nd semestre

Sur l'exercice, l'activité BtoC réalise un chiffre d'affaires de 323,5 M€ contre 335,9 M€ en 2018-2019, avec une croissance de 1,2% au 2nd semestre (180,6 M€ sur la période vs. 178,4 M€ un an plus tôt). Pour rappel, le 1er semestre 2019-2020 avait été impacté par des effets négatifs du repositionnement stratégique, aujourd'hui achevé, de l'offre Materiel.net.

Les revenus des boutiques LDLC sont en hausse de +11,2%, pour atteindre 66,7 M€, traduisant le développement continu du réseau sur l'exercice (51 magasins en France au 31 mars 2020 contre 42 un an plus tôt).

Les activités BtoB enregistrent un chiffre d'affaires de 162,3 M€ sur 2019-2020, stable par rapport à l'exercice précédent.

Le panier moyen Groupe progresse de +9,5% pour atteindre 426 € HT (389 € HT en n-1). Le Groupe a recruté 329 000 nouveaux clients (BtoC et BtoB) sur l'exercice.

Les autres activités totalisent un chiffre d'affaires cumulé sur l'exercice de 7,6 M€, contre 7,1 M€ en 2018-2019. Ceci reflète notamment les bonnes performances de L'Armoire de Bébé dans l'univers de la puériculture.

Effet positif structurel sur le taux de marge brute : +2,3 pts à 19,3%

Avec le repositionnement stratégique des marques du Groupe, la marge brute progresse de +9,0 M€ pour atteindre 95,1 M€ sur l'exercice 2019-2020, soit 19,3% du chiffre d'affaires. Le Groupe LDLC est confiant dans sa capacité à délivrer sur le long terme, un niveau de marge brute normatif comparable à celui de l'exercice 2019-2020 (hors impacts éventuels liés au positionnement du fonds de commerce Top Achat).

Forte progression de la rentabilité opérationnelle

L'excédent brut d'exploitation s'établit à 15,7 M€ sur 2019-2020, en progression de +13,9 M€. La marge d'EBE est ainsi passée de 0,4% en 2018-2019 à 3,2% en 2019-2020, dont 4,1% au seul 2nd semestre.

Cette nette amélioration de la rentabilité opérationnelle s'explique par la progression de la marge brute mais également par la matérialisation des économies liées aux synergies et de l'abaissement des charges initiés par le Groupe sur l'exercice précédent.

Le coût de l'endettement financier s'élève à 1,2 M€, contre 1,8 M€ un an plus tôt, reflétant le désendettement enregistré sur l'exercice. Le Groupe a généré sur 2019-2020 un résultat exceptionnel de 10,5 M€, principalement lié aux cessions immobilières de l'entrepôt de Nantes et du siège social à Limonest. Ce résultat exceptionnel intègre également les charges liées à l'arrêt des activités en Espagne (2,3 M€).

Le résultat net de l'exercice 2019-2020 atteint 8,3 M€, en progression de +13,1 M€ par rapport à l'exercice précédent.

Réduction de l'endettement net du Groupe à 8,6 M€

Les capitaux propres s'établissent à 62,4 M€ (contre 54,3 M€ au 31 mars 2019) pour un endettement financier net ramené à 8,6 M€ (vs. 60,3 M€ au 31 mars 2019).

Cette réduction significative de 51,7 M€ de l'endettement net, conséquence des cessions de l'entrepôt de Nantes (juin 2019) et des murs du siège social situé à Limonest (juillet 2019) et de l'amélioration du résultat, permet au Groupe LDLC de retrouver une marge de manœuvre financière propice au développement de ses activités.

Néanmoins, à titre de précaution dans le contexte de crise sanitaire, le Groupe a sollicité et obtenu, en avril dernier, un Prêt Garanti par l'État (PGE) d'un montant de 18 M€ auprès de ses partenaires bancaires.



ACTUALITÉS RÉCENTES ET PERSPECTIVES

Point de situation COVID-19

Durant la crise sanitaire, le Groupe LDLC a observé des impacts très différents en fonction des activités du Groupe LDLC avec une baisse importante d'activité pour les boutiques et les entités BtoB, totalement compensée par une demande très soutenue sur les sites de vente en ligne.

Le Groupe constate que le juste positionnement de son offre et son panel de canaux de vente (boutiques physiques, BtoB, BtoC online) lui permettent, à ce jour, de ne subir aucun effet négatif sur son activité globale et même de bénéficier de manière significativement positive de son profil de distribution omnicanal.

Le Groupe LDLC œuvre actuellement à la reprise des activités qui étaient en difficulté durant le confinement, avec une attention particulière portée à l'accompagnement de ses franchisés. Il constate que le retour à la normale pour ces activités pourrait s'effectuer rapidement, les activités Internet étant pour leur part toujours en croissance.

Acquisition réussie de Top Achat

Le Groupe LDLC a finalisé, le 10 avril dernier, l'acquisition du fonds de commerce Top Achat, auprès de Rue Du Commerce. Ce rapprochement, déjà pleinement opérationnel, est une source d'opportunités et de synergies complémentaires pour le nouvel ensemble.

Objectif de chiffre d'affaires de plus de 600 M€ et d'excédent brut d'exploitation de 33 M€ pour 2020-2021

Les résultats de l'exercice écoulé témoignent de l'impact significatif, sur le modèle économique et la performance financière du Groupe, des différents axes stratégiques mis en œuvre sur les 18 derniers mois (repositionnement des enseignes web du Groupe, en particulier Materiel.net, développement du réseau de boutiques, arrêt des activités de distribution physique en Espagne, acquisition de Top Achat).

Fort de ces évolutions structurelles, le Groupe LDLC est confiant dans sa capacité à poursuivre et accélérer sa trajectoire de croissance rentable sur l'exercice 2020-2021, et se fixe pour objectifs de réaliser plus de 600 M€ de chiffre d'affaires, soit une croissance de plus de 20%, et 33 M€ d'excédent brut d'exploitation.

Sur la base de ces objectifs, le Groupe estime être en mesure d'atteindre un endettement financier net négatif à l'issue de l'exercice 2020-2021.





Prochain rendez-vous :

Le 19 juin 2020 à 10h00 - Conférence téléphonique de présentation des résultats annuels

Pour participer à cette conférence téléphonique, merci de composer le numéro suivant : 01 72 72 74 03

Le support de présentation sera accessible depuis le lien suivant :

https://www.anywhereconference.com/?Conference=418932541&PIN=89287859&UserAudioMode=DATA

Login : 418932541 Code pin : 89287859#

Prochain communiqué :

Le 23 juillet 2020 après Bourse, chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020-2021





