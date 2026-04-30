GROUPE LDLC : CHIFFRE D'AFFAIRES 2025-2026 À 554,1 MEUR EN CROISSANCE DE +3,7%

LIMONEST, LE 30 AVRIL 2026 À 17H45

ACTIVITÉ BTOC EN HAUSSE DE +4,5%

TRAJECTOIRE D'AMÉLIORATION CONTINUE DE l'ACTIVITÉ BTOB (+1,4%)

REBOND DE L'ACTIVITÉ DE L'ARMOIRE DE BÉBÉ (+13,0%)

PROFITABILITÉ RECORD (HORS PÉRIODE COVID) ATTENDUE EN 2025-2026 :

PRÉVISION MARGE BRUTE SUPÉRIEURE À 24% ET EBE DE PLUS DE 23 M€ (4,1%)

Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC, déclare : « Comme évoqué dans le communiqué précédent, le trimestre a été marqué par l'absence de lancement de nouveaux produits par Nvidia contrairement à leurs habitudes sur cette période de l'année. Cet élément à lui seul peut expliquer le repli de notre activité BtoC sur le trimestre, par son impact à la fois sur la vente de cartes graphiques et sur les PC assemblés.

Dans le même temps, les autres activités affichent d'excellentes performances : le BtoB confirme son accélération trimestre après trimestre, L'Armoire de Bébé enregistre une croissance remarquable, et Rue du Commerce connaît un essor spectaculaire de sa marketplace.

Grâce à notre solidité financière et notre connaissance du marché, nous avons pu constituer des niveaux de stocks élevés et les maintenir dans des conditions favorables, nous sécurisant face aux divers risques d'approvisionnement. Cette bonne gestion, associée à notre choix de privilégier la marge plutôt que les volumes, contribue directement à la profitabilité attendue sur cet exercice, qui s'annonce record hors période Covid. »

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ ET VOLUME D'AFFAIRES* ANNUELS (1ER AVRIL AU 31 MARS)

En M€ - données non auditées 2025-2026 2024-2025 Var. en % Var. en %

périmètre constant Chiffre d'affaires 1 er trimestre 127,2 118,1 +7,6% +5,8% Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 139,6 125,6 +11,1% +11,1% Chiffre d'affaires 3 ème trimestre 164,5 152,9 +7,6% +7,6% Chiffre d'affaires 4 ème trimestre 122,8 137,9 -11,0% -11,0% Chiffre d'affaires annuel 554,1 534,5 +3,7% +3,3% Volume d'affaires 1 er trimestre 135,2 122,8 +10,1% +6,0% Volume d'affaires 2 ème trimestre 149,0 132,7 +12,2% +12,2% Volume d'affaires 3 ème trimestre 177,2 165,0 +7,4% +7,4% Volume d'affaires 4 ème trimestre 139,1 141,0 -0,9% -0,9% Volume d'affaires annuel 601,2 565,9 +6,2% +5,3%

Données sociales : le chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2025-2026 s'établit à 111,2M€ et le chiffre d'affaires annuel à 498,8 M€.

* intégrant le réseau de franchises LDLC et les places de marché LDLC et Rue du Commerce

Chiffre d'affaires annuel 2025-2026

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 554,1 M€ sur l'exercice 2025-2026, en hausse de +3,7% en données publiées (+3,3% à périmètre constant).

Après une progression de +8,8% enregistrée sur les neuf premiers mois de l'exercice, la tendance s'est infléchie au 4 ème trimestre, avec un chiffre d'affaires de 122,8 M€, en repli de -11,0%. Ce retournement s'explique principalement par l'absence de lancement de nouveaux modèles de cartes graphiques par Nvidia, qui a pesé sur le segment BtoC à la fois sur la vente de cartes graphiques et sur les PC assemblés. Par ailleurs, même si la hausse des prix de certains composants a pu entraîner des reports d'achats et ainsi affecter les volumes, son impact reste limité en termes de chiffre d'affaires. Les autres segments d'activité et Rue du Commerce poursuivent leur progression et confirment une dynamique positive solide.

Le volume d'affaires du Groupe* s'élève à 601,1 M€ sur l'exercice 2025-2026, en hausse de +6,2% en données publiées. À noter, Rue du Commerce atteint un volume d'affaires de 32,3 M€, porté par l'essor de sa marketplace dont l'activité progresse de +116% sur l'exercice et de +170% au 4 ème trimestre.

Activité BTOC : un réel potentiel

Chiffre d'affaires BtoC

En M€ - données non auditées 2025-2026 2024-2025 Var. en % 1 er trimestre 91,1 80,6 +13,0% 2 ème trimestre 100,9 86,8 +16,2% 3 ème trimestre 118,1 108,6 +8,7% 4 ème trimestre 85,3 102,1 -16,6% Total 12 mois 395,4 378,3 +4,5% Online 247,6 235,7 +5,1% Boutiques 147,8 142,6 +3,6%

Le chiffre d'affaires des activités BtoC s'élève à 395,4 M€ sur l'exercice 2025-2026, en hausse de +4,5% (+4,0% à périmètre constant). Sur les neuf premiers mois, le segment BtoC a constitué le principal moteur de croissance du Groupe, avec trois trimestres de progression soutenue (+13,0%, +16,2% et +8,7%). Le 4 ème trimestre enregistre un repli de -16,6%, effet de base ponctuel lié aux facteurs détaillés ci-dessus, qui ne doit pas masquer la trajectoire positive de l'exercice.

L'activité Online, progresse de +5,1% sur l'exercice à 247,6 M€, confirmant la solidité du canal digital. Les boutiques, toutes enseignes confondues, affichent une croissance de +3,6% à 147,8 M€, témoignant une fois de plus de l'attractivité du réseau physique.

Activité BTOB : reprise confirmée de l'activité

Chiffre d'affaires BtoB

En M€ - données non auditées 2025-2026 2024-2025 Var. en % 1 er trimestre 33,2 34,6 -4,0% 2 ème trimestre 35,8 35,6 +0,6% 3 ème trimestre 42,9 41,4 +3,7% 4 ème trimestre 34,4 32,7 +5,2% Total 12 mois 146,3 144,3 +1,4%

L'activité BtoB poursuit sa progression sur une trajectoire favorable, confirmant une bascule du marché trimestre après trimestre : après un 1 er trimestre encore en retrait (-4,0%), la dynamique s'est progressivement renforcée pour atteindre +5,2% au 4 ème trimestre. Le chiffre d'affaires atteint 146,3 M€ sur l'exercice 2025-2026, en croissance de +1,4%. Cette accélération régulière, dans un contexte de hausse des prix de certains composants, conforte la capacité du segment à maintenir sa croissance de chiffre d'affaires malgré un effet volume défavorable.

Autres activités : excellente performance de L'Armoire de Bébé

Chiffre d'affaires Autres activités

En M€ - données non auditées 2025-2026 2024-2025 Var. en % 1 er trimestre 2,9 2,9 -1,7% 2 ème trimestre 2,9 3,1 -8,1% 3 ème trimestre 3,5 3,1 +12,9% 4 ème trimestre 3,0 2,8 +5,8% Total 12 mois 12,3 11,9 +3,6% dont L'Armoire de Bébé 9,1 8,0 +13,0%

Les autres activités totalisent un chiffre d'affaires de 12,3 M€ sur l'exercice 2025-2026 (en hausse de +3,6%). Fait marquant de l'exercice, L'Armoire de Bébé signe une excellente performance avec un chiffre d'affaires de 9,1 M€, en progression de +13,0% sur l'année. L'enseigne connaît une forte accélération au 2 nd semestre, avec une croissance de +29,0% au 3 ème trimestre et de +28,3% au 4 ème trimestre, fruit du travail engagé sur la boutique en ligne larmoiredebebe.com et sur l'enrichissement des gammes de produits.

Le Groupe poursuit ses actions consistant notamment en des mesures organisationnelles et de rationalisation. Dans ce cadre, il envisage un projet de cessation totale de l'activité de LDLC VR Studio, spécialisée dans la création de jeux et de contenus en réalité virtuelle, un univers qui semblait prometteur il y a quelques années mais qui a depuis été délaissé par les grands acteurs internationaux, ceux-ci ayant réorienté leurs investissements vers l'intelligence artificielle. Ce projet sera présenté aux instances représentatives du personnel au cours de l'exercice en cours.

PERSPECTIVES

Le Groupe LDLC maintient sa stratégie de pilotage par la marge, sans course aux volumes. Si l'effet lié à l'absence de nouveaux lancements Nvidia devrait encore peser sur le début de l'exercice 2026-2027, notamment sur les mois d'avril et mai, les signaux positifs sont nombreux : accélération confirmée du BtoB, essor de Rue du Commerce et de sa marketplace, et impact limité de la hausse des prix de composants sur le chiffre d'affaires. Le niveau de stock permet de surcroît d'assurer un approvisionnement nous permettant de toujours répondre à la demande.

Sur une échelle plus proche, les effets du pilotage par la marge durant cette période sont d'ores et déjà visibles : le Groupe LDLC prévoit, sur l'exercice 2025-2026, une marge brute supérieure à 24%, largement au-dessus de la fourchette normative de 21-22%, et un EBE (excédent brut d'exploitation) de plus de 23 M€, soit une marge d'EBE d'au moins 4,1%, comparé à 0,5% sur l'exercice précédent. Ces résultats démontrent une nouvelle fois la résilience du modèle économique du Groupe, sa capacité de rebond, de saisie d'opportunité et de délivrance.

Le Groupe LDLC est de plus confiant sur un rebond du chiffre d'affaires à moyen terme, porté par les futurs lancements de nouvelles gammes de produits par Nvidia et par les évolutions de l'IA qui nécessiteront un renouvellement de matériel, tant pour les entreprises que les particuliers.

Prochaine publication :

Le 11 juin 2026 après Bourse, résultats annuels 2025-2026

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte environ 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

Relations investisseurs / Presse

Hélène de Watteville / Marie-Claude Triquet

hdewatteville@actus.fr / mctriquet@actus.fr

Tél. : 06 10 19 97 04 / 06 84 83 21 82