GROUPE LDLC : CHIFFRE D'AFFAIRES 2023-2024 À 571,5 M EUR

LIMONEST, LE 25 AVRIL 2024 À 17H45

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ QUASI STABLE AU 4 ÈME TRIMESTRE À 140,2 M€

TRIMESTRE À 140,2 M€ UN SEGMENT BTOB TOUJOURS TRÈS PRUDENT

LE MARCHÉ DE L'ÉQUIPEMENT HIGH-TECH DEMEURE PORTEUR

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ À DOUZE MOIS (1 ER AVRIL AU 31 MARS)

EN M€ - DONNÉES NON AUDITÉES 2023-2024 2022-2023 Var. en % CHIFFRE D'AFFAIRES T1 126,9 126,3 +0,5% CHIFFRE D'AFFAIRES T2 140,0 127,6 +9,7% CHIFFRE D'AFFAIRES T3 164,4 170,8 -3,7% CHIFFRE D'AFFAIRES T4 140,2 142,7 -1,8% CHIFFRE D'AFFAIRES 12 MOIS 571,5 567,4 +0,7%

Données sociales : le chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2023-2024 s'établit à 126 M€ et le chiffre d'affaires 12 mois à 505,5 M€.

Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2023-2024 : 140,2 M€

Le chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2023-2024 s'établit à 140,2 M€ en repli de -1,8% par rapport au 4 ème trimestre 2022-2023 et de -5,7% à périmètre constant, soit 134,7 M€ (hors effet A.C.T.I. MAC consolidé depuis le 1 er avril 2023). Après un retour à la croissance au 1 er semestre et un 3 ème trimestre pénalisé par une fin d'année moins porteuse qu'attendue, l'activité BtoC semble se stabiliser au 4 ème trimestre. La dynamique enregistrée par l'activité BtoB est quant à elle dans la continuité du trimestre précédent, freinée par une politique d'investissement toujours très prudente des entreprises.

Les activités BtoC réalisent un chiffre d'affaires trimestriel de 99,4 M€ en hausse de +1,5% par rapport au 4 ème trimestre 2022-2023. À périmètre constant, les activités B2C sont quasi stables (-0,2%). L'activité des boutiques reste dynamique avec un chiffre d'affaires publié de 36,7 M€ en hausse de +15,8%, sous l'effet notamment d'un maillage territorial étendu.

Les activités BtoB enregistrent un chiffre d'affaires de 37,8 M€ au 4 ème trimestre 2023-2024 contre 41,4 M€ pour la même période en 2022-2023 (-8,6%). À périmètre constant, le recul est plus prononcé à -18,1% similaire à la tendance enregistrée sur le trimestre précédent.

Les autres activités ressortent à 3,0 M€ (-11,8%). L'Armoire de Bébé, dans l'univers de la puériculture, enregistre un chiffre d'affaires de 2,0 M€.

Chiffre d'affaires annuel 2023-2024 : 571,5 M€

Sur l'exercice 2023-2024, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 571,5 M€, en progression de +0,7%. À périmètre constant, le chiffre d'affaires recule de -3,8%, à 545,7 M€.

Le chiffre d'affaires BtoC de l'exercice 2023-2024 s'élève à 392,3 M€, en hausse de +2,9% par rapport à l'exercice précédent et de +0,9% à périmètre constant. Cette évolution s'explique à la fois par la normalisation progressive des taux d'équipements à neuf en matériel high-tech et le développement du réseau de boutiques. Les revenus issus des boutiques s'élèvent à 141,4 M€, soit une hausse de +16,6%. L'activité « Online » affiche un repli de -3,6%.

Le chiffre d'affaires BtoB ressort à 165,9 M€ sur l'exercice 2023-2024, en recul de -3,8% et de -14,4% à périmètre constant. L'activité est toujours pénalisée par un contexte macroéconomique et politique incitant à la prudence et au report des investissements des entreprises.

Les autres activités totalisent un chiffre d'affaires de 13,3 M€, contre 13,4 M€ sur l'exercice 2022-2023 (-1,2%). L'Armoire de Bébé affiche un chiffre d'affaires de 8,9 M€, en légère baisse de -0,5%.

ACTUALITÉS RÉCENTES ET PERSPECTIVES

Acquisition en cours du fonds de commerce Rue du Commerce

Dans le cadre des négociations exclusives en cours, le Groupe LDLC a annoncé, le 4 avril 2024, la signature du protocole d'acquisition du fonds de commerce Rue du Commerce. La finalisation de l'opération est estimée au plus tard le 30 juin 2024.

Sur l'année 2023, le fonds de commerce Rue du Commerce a réalisé un chiffre d'affaires de 70 M€ pour un volume d'affaires global de 100 M€.

Cette opération permettra au Groupe d'accélérer l'élargissement de sa base clients et d'accroître sa notoriété Grand Public.

Perspectives

Au-delà des fondamentaux du marché des équipements high-tech qui restent intacts, les évolutions dans le domaine de l'intelligence artificielle et le marché qui en découle apportent un support supplémentaire aux besoins d'adaptation permanents et de renouvellement induit des produits. Dans ce contexte, fort d'une assise financière solide, le Groupe LDLC concentre ses efforts sur l'optimisation de ses processus notamment logistiques et sur la mise en place de différents projets afin de consolider son positionnement et bénéficier pleinement du prochain cycle de croissance.

Le Groupe LDLC dispose de tous les atouts pour capter l'essentiel de la croissance de ses marchés, et retrouver des taux de profitabilité normatifs sur le moyen terme.

PROFIL DU GROUPE LDLC

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

