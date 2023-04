GROUPE LDLC : CHIFFRE D'AFFAIRES 2022-2023 À 567,4 M EUR

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ du 4 È me trimestre À 142,7 M€ EN REPLI PLUS LIMITÉ

Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC commente : « Le Groupe LDLC enregistre un chiffre d'affaires annuel 2022-2023 de 567,4 M€ en recul de -17,2% par rapport à l'an passé. Comme déjà évoqué précédemment, l'exercice a été impacté par un effet de base défavorable au 1 er semestre, avec un taux d'équipement high-tech des ménages élevé et des facteurs exogènes (inflation, hausse des prix de l'énergie, etc.) qui ont entraîné des reports dans les achats des particuliers et des entreprises.

Si nous ne perçevons pas encore de reprise significative du marché, nous observons néanmoins quelques signaux positifs pour LDLC sur le 4 ème trimestre 2022-2023. Ainsi, les revenus des boutiques, dont le réseau a été renforcé sur l'exercice, sont en progression pour le second trimestre consécutif. Sans encore renouer avec la croissance, l'activité s'est améliorée en mars. De plus, en avril, la facturation journalière ne recule plus par rapport à l'année précédente.

Malgré un contexte de court terme défavorable, nous avons mis à profit cet exercice pour consolider nos fondamentaux à travers le renforcement de notre notoriété, de notre maillage territorial et de nos capacités logistiques avec le nouveau centre de St-Quentin-Fallavier. Nous avons également annoncé l'acquisition du Groupe A.C.T.I. MAC afin de consolider notre positionnement dans le BtoB qui est un levier de croissance important.

Forts de nos fondamentaux solides, de notre situation financière saine et avec une vraie capacité de protéger notre marge brute, nous abordons l'exercice 2023-2024 avec confiance, détermination et sommes sereins dans notre capacité à saisir et profiter de la reprise de nos marchés, dès qu'elle se confirmera. »

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ À DOUZE MOIS (1 ER AVRIL AU 31 MARS)

EN M€ - DONNÉES NON AUDITÉES 2022-2023 2021-2022 Var. en % CHIFFRE D'AFFAIRES T1 126,3 163,7 -22,8% CHIFFRE D'AFFAIRES T2 127,6 169,7 -24,8% CHIFFRE D'AFFAIRES T3 170,8 191,4 -10,7% CHIFFRE D'AFFAIRES T4 142,7 160,1 -10,9% CHIFFRE D'AFFAIRES 12 MOIS 567,4 684,9 -17,2%

Données sociales : le chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2022-2023 s'établit à 131,0 M€ et le chiffre d'affaires 12 mois à 519,1 M€.

Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2022-2023 : 142,7 M€

Le chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2022-2023 s'établit à 142,7 M€ en recul de -10,9% par rapport au 4 ème trimestre 2021-2022. Dans la continuité du trimestre précédent, l'activité est mieux orientée que celle du premier semestre de l'exercice en raison d'un effet de base moins exigeant et d'une actualité produits plus porteuse notamment auprès des particuliers (lancement de nouveaux processeurs et de cartes graphiques).

Les activités BtoC réalisent un chiffre d'affaires trimestriel de 98,0 M€ en recul de -10,3% par rapport au 4 ème trimestre 2021-2022. Les boutiques, en croissance de +13,1% à 31,7 M€, confirment leur bonne orientation après avoir renoué avec la croissance au trimestre précédent (+5,5% au 3 ème trimestre 2022-2023).

Les activités BtoB enregistrent un chiffre d'affaires trimestriel de 41,4 M€ contre 47,7 M€ sur la même période en 2021-2022 (-13,2%).

Les autres activités progressent à 3,3 M€ (+3,1%) portées par le succès de L'Armoire de Bébé, dans l'univers de la puériculture, qui enregistre un chiffre d'affaires en croissance de +3,6% par rapport au 4 ème trimestre 2021-2022.

Chiffre d'affaires annuel 2022-2023 : 567,4 M€

Sur l'ensemble de l'exercice 2022-2023, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 567,4 M€, en repli de -17,2%. L'activité a été pénalisée par un effet de base exigeant au 1 er semestre ainsi que par un taux d'équipement à neuf des ménages et des entreprises encore élevé, après les achats high-tech importants réalisés lors de la période Covid. Le contexte économique a également fortement pesé sur les ventes, les ménages et les professionnels préférant reporter leur dépenses discrétionnaires face aux hausses des prix et en particulier de l'énergie.

Le chiffre d'affaires BtoC s'établit à 381,4 M€ contre 477,6 M€ à fin mars 2022. Alors que les activités online ont été particulièrement impactées (-27,1%) par les tensions sur le pouvoir d'achat, les boutiques ressortent quant à elles en légère croissance de +0,5%, avec un chiffre d'affaires annuel de 121,2 M€. Cette dynamique positive confirme la pertinence des investissements du Groupe pour se rapprocher de ses clients en élargissant son maillage territorial. Sur l'exercice 2022-2023, le Groupe LDLC a ouvert 20 nouvelles boutiques high-tech.

Le BtoB ressort à 172,5 M€ en recul de -11,4%. Moins impacté que le BtoC, il est pénalisé par les reports de dépenses high-tech des entreprises, mesure transitoire pour faire face à leur hausse des coûts liée notamment à la flambée de l'énergie et à la forte volatilité du dollar. Sur le moyen long terme, ce segment est un levier de croissance important pour le Groupe LDLC. Les entreprises devront en effet continuer à fortement investir pour s'adapter à l'essor du numérique et aux nouveaux usages et besoins qu'il induit. Consolidant déjà sa présence et son offre BtoB depuis plusieurs années, le Groupe LDLC a d'ailleurs finalisé en avril 2023 son projet d'acquisition du Groupe A.C.T.I. MAC, qui vient renforcer fortement son offre BtoB. Il est parfaitement positionné pour profiter du redémarrage de ce segment.

Les autres activités totalisent un chiffre d'affaires annuel de 13,4 M€ (+6,5%). L'Armoire de Bébé poursuit sa croissance avec un chiffre d'affaires de 8,9 M€ en hausse de +5,5%. L'enseigne est notamment portée par le développement de sa notoriété en ligne et de son réseau de boutiques (9 boutiques au 31 mars 2023 contre 7 au 31 mars 2022).

Actualités récentes et perspectives

Finalisation de l'acquisition du Groupe A.C.T.I. MAC

Le Groupe LDLC a finalisé le 1 er avril 2023 l'acquisition de 100% du capital de la société A.C.T.I. MAC et de sa filiale O.S.I. Nx (le « Groupe A.C.T.I. MAC »). Cette acquisition a été financée exclusivement par voie d'endettement bancaire.

L'opération permet notamment de renforcer le pôle BtoB du Groupe LDLC. En effet, le Groupe A.C.T.I. MAC dispose de 5 agences dont 3 boutiques Apple Premium Reseller sur le territoire français. Il propose également une offre complète de service à destination des professionnels.

Riche, d'une soixantaine de collaborateurs, le Groupe A.C.T.I. MAC a réalisé, sur son dernier exercice clos, un chiffre d'affaires d'environ 42 M€.

LDLC, une nouvelle fois récompensé par les Trophées Qualiweb pour sa Relation Client

Avec un score de 92,9, LDLC se hisse cette année en tête des 230 marques testées pour le concours et remporte le Trophée Qualiweb de la Meilleure Relation Client Online, tous secteurs confondus.

L'évaluation réalisée met en évidence les points forts de LDLC comme la réactivité, la qualité et la précision des réponses de ses équipes aux clients, grâce notamment à une véritable écoute du client. Déjà récompensé en 2018, c'est la seconde fois que LDLC se hisse en tête du classement Qualiweb basé sur des tests de type « client mystère ». La Relation Client LDLC a été primée au total 22 fois, toutes compétitions confondues.

Perspectives

L'activité en 2023-2024 devrait être progressive mais renouer avec une légère croissance (à périmètre constant), les particuliers et les entreprises demeurant à ce jour encore précautionneux dans l'engagement de leurs achats. Par ailleurs, l'activité BtoB est renforcée consécutivement à l'acquisition du Groupe A.C.T.I. MAC.

À moyen terme, le Groupe évolue sur des marchés porteurs. Afin de capter l'essentiel de la croissance de ces marchés dès leur reprise, le Groupe LDLC peut s'appuyer sur une situation financière toujours saine et ses fondamentaux qu'il a consolidés en 2022-2023. Il tirera également profit des actions menées pour renforcer sa notoriété, accélérer le développement de son réseau de points de vente et élargir son offre BtoB. Ce développement futur est également facilité par la mise en place des nouveaux outils logistiques, avec notamment la montée en charge du nouvel entrepôt de St-Quentin-Fallavier.

Compte tenu de ces nombreux atouts, et même si le contexte actuel peut encore impacter à court terme ses performances économiques, le Groupe LDLC réitère sa capacité à retrouver sur le moyen terme ses niveaux de marge brute et de profitabilité normatifs.

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

