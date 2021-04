GROUPE LDLC : CHIFFRE D'AFFAIRES 2020-2021 EN CROISSANCE DE +46,8% À 724,1 M EUR

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 4 ÈME TRIMESTRE DE 182,0 M€ EN HAUSSE DE 50,7% (+31,1% À PÉRIMÈTRE CONSTANT)

POURSUITE DE LA DYNAMIQUE DE TRÈS FORTE CROISSANCE SUR l'ENSEMBLE DES ACTIVITÉS

ACTIVITÉS BTOC EN PROGRESSION DE 62,6% SUR L'EXERCICE À 526,2 M€ (+30,0% À PÉRIMÈTRE CONSTANT)

OBJECTIF ANNUEL D'EBE AUTOUR DE 69 M€



Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC commente : « L'exercice 2020-2021 a été marqué par une dynamique de très forte croissance avec un chiffre d'affaires annuel en hausse de près 47%. Toutes les activités du Groupe ont bénéficié des nouvelles habitudes de consommation, observées depuis le début de la crise sanitaire et particulièrement propices au e-commerce et aux services de proximité.

Dans un contexte de demande forte et pérenne des particuliers comme des entreprises pour les produits high-tech, cette performance record témoigne de la pertinence du modèle omnicanal développé par le Groupe. Avec des tendances de marché toujours solides, le Groupe LDLC est confiant dans sa capacité à délivrer des résultats 2020-2021 en forte hausse avec un excédent brut d'exploitation attendu à environ 69 M€ soit plus de 4 fois l'EBE réalisé en 2019-2020 (15,7 M€). »



CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ (1ER AVRIL AU 31 MARS) - NON AUDITÉ

En M€ 2020-2021 2019-2020 Var. en % Chiffre d'affaires T1 149,1 103,7 +43,7% Chiffre d'affaires T2 165,2 118,3 +39,6% Chiffre d'affaires T3 227,8 150,6 +51,3% Chiffre d'affaires T4 182,0 120,7 +50,7% Chiffre d'affaires 12 mois 724,1 493,3 +46,8%

Données sociales : le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2020-2021 s'établit à 167,3 M€ et le chiffre d'affaires annuel à 657,5 M€.



Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2020-2021 : 182,0 M€ (+50,7% dont +31,1% à périmètre constant) porté par la croissance de l'ensemble des activités du Groupe

Sur le trimestre écoulé, l'activité BtoC réalise un chiffre d'affaires de 129,0 M€ en hausse de +56,9% (+28,2% à périmètre constant) soutenue par la forte demande pour les produits high-tech. La forte croissance des enseignes en ligne se poursuit. Les revenus des boutiques LDLC progressent, sur la période, de 53,1% pour atteindre 24,7 M€ reflétant la bonne dynamique du secteur et, dans une moindre mesure, l'impact du premier confinement sur le chiffre d'affaires des boutiques en mars 2020.

Les activités BtoB affichent une croissance de +35,9% avec un chiffre d'affaires de 50,0 M€ au 4ème trimestre 2020-2021 contre 36,8 M€ sur la même période de l'exercice précédent.

Les autres activités poursuivent également leur progression sur la période à 2,9 M€ (+69,7%), contre 1,7 M€ un an plus tôt avec la performance notable de L'Armoire de Bébé dans l'univers de la puériculture, dont le chiffre d'affaires trimestriel a plus que doublé à 1,8 M€ (+112%).



Chiffre d'affaires annuel record de 724,1 M€ (+46,8% en publié, +25,4% à périmètre constant)

Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2020-2021 s'établit à 724,1 M€, en hausse de 46,8%. Cette évolution record traduit la forte croissance des activités BtoC online depuis le début de l'exercice, la contribution de Top Achat acquis en avril 2020, les bonnes performances enregistrées par les boutiques LDLC et les activités BtoB depuis la fin de la première période de confinement.

Sur l'exercice, les activités BtoC progressent de +62,6% (+30,0% à périmètre constant) avec un chiffre d'affaires de 526,2 M€, contre 323,6 M€ l'an dernier. Les revenus du réseau de boutiques LDLC (57 magasins LDLC en France au 31 mars 2021) sont en hausse de +25,8%, pour atteindre 86,3 M€.

Avec la forte reprise des activités BtoB depuis le 2ème trimestre 2020-2021 (3ème trimestre calendaire), le chiffre d'affaires 2020-2021 s'établit à 185,9 M€, en progression de +14,6% par rapport à l'exercice précédent.

Les autres activités totalisent un chiffre d'affaires annuel de 12,0 M€, contre 7,5 M€ en 2019-2020. Cette progression de 59,6% est largement due au franc succès rencontré par L'Armoire de Bébé. L'enseigne dédiée à l'univers de la puériculture réalise un chiffre d'affaires annuel de 7,8 M€, en hausse de +150%, porté par l'accroissement notable de sa notoriété en ligne et l'ouverture d'une seconde boutique située en région parisienne en juillet dernier.



ACTUALITÉS RÉCENTES ET PERSPECTIVES

L'Armoire de Bébé inaugure une 3ème boutique et poursuit son développement

Lancé en mai 2015 par le Groupe LDLC, L'Armoire de Bébé a connu un essor important cette année. Fort d'un concept novateur dans l'univers de la puériculture et du succès de son offre omnicanale (site e-commerce et 2 magasins à Limonest (69) et à Orgeval (78)), L'Armoire de Bébé a inauguré, en avril 2021, un concept store unique de près de 500 m2 à Epagny Metz-Tessy (74), proposant plus de 4000 références respectueuses de bébé.

Toujours soucieux d'accompagner les clients dans le développement de leur enfant, L'Armoire de Bébé propose également, au sein de la boutique d'Epagny Metz-Tessy, un espace atelier destiné à diverses initiations : portage bébé, ostéopathie des petits, rencontre avec une sage-femme ou encore coaching familial.

Cette 3ème boutique marque une nouvelle étape dans le développement de l'enseigne sur le marché en croissance de l'équipement et le bien-être autour de l'enfant de 0 à 3 ans.



Le Groupe se dote d'un nouvel outil logistique pour accompagner la croissance de ses activités

Le Groupe LDLC a pris à bail, en état futur d'achèvement, un entrepôt d'environ 28 000 m2 visant à remplacer la structure logistique existante de 21 000 m2 dans la région lyonnaise.

Ce nouvel entrepôt, qui permettra de faire face à l'accroissement de ses activités dans les années à venir, devrait être opérationnel sur l'exercice 2022-2023.



Objectifs annuels

Le Groupe LDLC observe actuellement, sur ses marchés, des tendances favorables et pérennes, que ce soit la demande forte d'équipements, tant de la part des particuliers que des entreprises, pour répondre aux nouveaux usages numériques ou d'innovation produits.

Le Groupe a su tirer parti de son profil de distributeur spécialisé omnicanal (boutiques physiques, BtoB, BtoC online) ainsi que de ses différentes avancées sociales pour délivrer une performance record. Avec un chiffre d'affaires de 724,1 M€ sur l'exercice, le Groupe estime pouvoir générer un excédent brut d'exploitation d'environ 69 M€ et atteindre un endettement net négatif de plus de 30 M€ pour 2020-2021.

Dans ce contexte de nette progression de son activité et de sa rentabilité, le Groupe LDLC est confiant dans la bonne dynamique de son activité et sa capacité à consolider ses fondamentaux pour l'exercice 2021-2022. Le Groupe communiquera de façon plus précise sur ses perspectives pour l'exercice en cours lors de la publication des résultats annuels 2020-2021 en juin prochain.



CALENDRIER PROVISOIRE DES PROCHAINES PUBLICATIONS ET ÉVÉNEMENTS

Publications Dates Réunions d'information Résultats annuels 2020-2021 17 juin 2021 18 juin 2021 Chiffre d'affaires T1 2021-2022 22 juillet 2021 Assemblée Générale Annuelle 24 septembre 2021 Chiffre d'affaires T2 2021-2022 28 octobre 2021 Résultats semestriels 2021-2022 2 décembre 2021 3 décembre 2021 Chiffre d'affaires T3 2021-2022 27 janvier 2022 Chiffre d'affaires T4 2021-2022 28 avril 2022 Résultats annuels 2021-2022 16 juin 2022 17 juin 2022

*Diffusion après clôture de la Bourse



PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

