GROUPE LDLC : BLACK FRIDAY ET NOËL - NOUVELLE CAMPAGNE PUB TV POUR LDLC ! QUI GARANTIT 3 ANS* TOUS VOS ACHATS ???

Limonest, le 13 novembre 2023 à 17h45,

Qui garantit tous vos achats 3 ans*, au lieu de 2 ans ??? LDLC, évidemment ? Et pour le rappeler, le numéro 1 de l'informatique en France, en boutique et sur le net, débarque à la TV. Du 10 novembre au 3 décembre 2023, plus de 700 spots, sur TF1, M6 et les chaines de la TNT, vont rappeler cet avantage concurrentiel majeur. Et comme à son habitude LDLC, marque sérieuse qui ne se prend pas au sérieux, utilise l'humour ! Une campagne entièrement orchestrée par l'agence Big Success. A consommer, sans modération.

Pour découvrir les deux nouveaux spots, cliquez ci-après : spot 15'' : https://youtu.be/MSp4GIAlVs0 et spot 8' : https://youtu.be/G0WhaWVmyO0

La fin d'année est un temps fort pour LDLC… qui frappe un grand coup avec une nouvelle campagne pub tv, particulièrement impactante ! Pour la 3 ème fois en 2023 , la marque d'informatique grand public communique sur le petit écran. Plus de 700 spots vont défiler sur TF1, M6, la TNT , entre le 10 novembre et le 3 décembre 2023 et rappeler au grand public un atout majeur : la garantie 3 ans* sur tous les produits achetés sur www.ldlc.com ou en boutique (plus de 80 dans l'Hexagone) …

Des personnages qu'on ne balade pas !

Cette campagne poursuit la saga LDLC, façon films épiques… Gros plans, voix off qui questionne d'entrée le spectateur « QUI ??? Qui garantit tous vos cadeaux 3 ans au lieu de 2 ans… ». C'est aussi le grand retour des personnages chouchous des spots précédents : Marc, geek quadra un peu dans la lune, et Lucette, super mamie rock and roll… Et nous faisons la rencontre d'un 3ème larron, Hervé, le mec baraqué et artisan… Et à lui aussi, on ne raconte pas de salades !

2 nouveaux spots qui interpellent !

Dans le spot de 8'', Hervé, gros plan, montre qu'on ne peut pas le berner et qu'il sait très exactement, où l'on peut acheter des produits garantis 3 ans… Dans le spot de 15'', on retrouve nos 3 personnages fétiches qui sortent d'un magasin LDLC, le sourire aux lèvres. Evidemment, ils sont tranquilles, ils bénéficient gratuitement de la garantie 3 ans sur tous les produits…

Ces spots sont à découvrir sur vos écrans jusqu'au 3 décembre 2023.

* Cette garantie est applicable depuis le 27 avril 2023, plus de détails dans nos conditions générales de ventes .

