GROUPE LDLC : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 30 JUIN 2021

LIMONEST, LE 1ER JUILLET 2021 À 18H30

BILAN SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2021 DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT



Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE LDLC à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 5 075

Solde en espèces : 347 847,78 €



Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 62 134 titres 3 451 426,85 € 2 171 transactions VENTE 58 417 titres 3 261 614,52 € 2 141 transactions



Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 1 358

Solde en espèces : 37 660,10 €



Depuis le 31 décembre 2020, il a été procédé à :

Un apport complémentaire de 500 000,00 € (en date du 06/04/2021).



Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 2 432

Solde en espèces : 103 216,90 €



PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.



ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 2 171 62 134 3 451 426,85 2 141 58 417 3 261 614,52 04/01/2021 10 273 11 662,40 5 174 7 513,20 05/01/2021 4 172 7 325,60 18 327 14 141,80 06/01/2021 3 88 3 986,00 16 295 13 284,50 07/01/2021 2 24 1 132,80 9 133 6 181,40 08/01/2021 12 203 9 574,39 6 136 6 445,20 11/01/2021 17 342 15 705,80 6 122 5 681,70 12/01/2021 0 0 0,00 28 393 18 508,61 13/01/2021 14 248 12 299,91 17 241 11 989,51 14/01/2021 20 357 17 680,89 16 538 27 243,08 15/01/2021 8 299 15 179,60 4 190 9 737,99 18/01/2021 20 593 29 416,89 5 92 4 640,00 19/01/2021 11 248 12 138,21 33 587 29 293,00 20/01/2021 10 344 17 378,81 12 303 15 382,79 21/01/2021 15 425 21 417,41 17 429 21 695,99 22/01/2021 36 543 26 772,51 27 921 46 251,98 25/01/2021 10 224 11 523,99 0 0 0,00 26/01/2021 7 208 10 517,79 9 248 12 659,61 27/01/2021 12 401 20 199,49 20 448 22 576,02 28/01/2021 19 483 24 034,32 11 489 24 489,71 29/01/2021 13 430 23 724,61 19 400 22 034,00 01/02/2021 3 64 3 576,80 12 114 6 476,80 02/02/2021 17 593 33 646,40 17 456 26 047,59 03/02/2021 14 487 27 693,60 23 562 32 321,41 04/02/2021 14 490 28 294,22 8 365 21 107,99 05/02/2021 12 231 13 333,39 22 580 33 735,82 08/02/2021 15 384 22 627,39 14 307 18 252,81 09/02/2021 16 769 45 473,97 28 705 42 249,17 10/02/2021 17 316 19 107,79 11 285 17 295,80 11/02/2021 20 588 35 937,38 19 496 30 536,39 12/02/2021 18 607 36 943,60 15 466 28 585,61 15/02/2021 8 360 21 885,98 12 361 22 028,18 16/02/2021 15 443 26 909,81 5 160 9 770,00 17/02/2021 27 483 28 757,00 21 366 21 828,39 18/02/2021 12 278 16 014,80 9 291 16 798,99 19/02/2021 13 316 18 091,41 14 423 24 371,78 22/02/2021 6 168 9 700,40 25 536 31 222,38 23/02/2021 25 561 31 841,18 17 342 19 428,81 24/02/2021 13 286 16 003,59 10 184 10 543,60 25/02/2021 13 341 18 805,20 4 72 4 046,40 26/02/2021 15 258 13 800,19 39 918 50 664,79 01/03/2021 2 30 1 674,00 14 246 13 873,59 02/03/2021 17 460 25 980,02 18 310 17 599,01 03/03/2021 31 730 40 411,19 8 197 10 960,80 04/03/2021 18 344 18 400,22 11 229 12 194,41 05/03/2021 28 695 36 120,82 21 703 36 664,97 08/03/2021 15 285 14 522,40 24 535 27 817,59 09/03/2021 13 332 17 348,20 8 294 15 548,40 10/03/2021 16 287 14 944,00 5 90 4 730,00 11/03/2021 6 170 8 836,01 16 392 20 567,61 12/03/2021 6 229 12 237,21 18 449 24 121,99 15/03/2021 18 365 19 397,01 13 274 14 647,60 16/03/2021 0 0 0,00 11 227 12 261,20 17/03/2021 17 436 23 416,82 6 120 6 522,00 18/03/2021 6 151 8 023,40 12 325 17 503,79 19/03/2021 11 350 18 689,79 15 237 12 806,01 22/03/2021 14 508 26 808,79 9 540 28 594,03 23/03/2021 0 251 13 168,59 0 31 1 661,60 24/03/2021 13 309 15 796,20 0 0 0,00 25/03/2021 20 361 17 738,10 15 371 18 439,00 26/03/2021 6 217 10 732,80 27 460 23 303,00 29/03/2021 4 22 1 144,00 23 422 21 970,42 30/03/2021 17 389 20 343,18 11 250 13 240,00 31/03/2021 13 272 14 150,01 11 288 15 107,59 01/04/2021 13 449 23 845,00 17 443 23 701,78 06/04/2021 41 1 308 69 292,87 19 349 18 594,89 07/04/2021 14 621 33 328,01 16 246 13 277,51 08/04/2021 50 1 374 74 160,55 20 454 24 638,90 09/04/2021 40 1 359 72 686,66 9 460 24 581,02 12/04/2021 40 1 412 74 417,62 5 603 31 928,97 13/04/2021 30 1 140 59 620,97 21 675 35 365,01 14/04/2021 3 273 14 314,51 24 579 30 637,79 15/04/2021 3 89 4 762,50 20 596 31 890,17 16/04/2021 5 280 15 089,20 24 958 51 803,18 19/04/2021 10 200 10 992,40 37 752 41 665,76 20/04/2021 56 1 294 70 380,66 12 314 17 255,09 21/04/2021 14 431 23 362,61 34 507 27 597,78 22/04/2021 55 1 198 64 867,27 10 240 13 248,00 23/04/2021 44 1 068 56 835,22 13 403 21 541,20 26/04/2021 17 441 23 363,12 14 239 12 751,80 27/04/2021 9 141 7 508,09 21 421 22 534,11 28/04/2021 32 554 29 515,68 26 569 30 404,57 29/04/2021 19 568 30 421,63 31 1 254 68 119,16 30/04/2021 23 521 29 556,23 23 801 46 295,08 03/05/2021 36 1 314 72 757,23 37 912 50 966,48 04/05/2021 50 1 217 65 774,83 0 0 0,00 05/05/2021 1 25 1 345,00 33 1 107 60 173,42 06/05/2021 28 806 43 564,14 25 955 52 162,77 07/05/2021 0 0 0,00 22 793 43 313,50 10/05/2021 0 491 26 814,49 0 500 27 610,00 11/05/2021 21 663 35 584,20 38 1 000 54 573,00 12/05/2021 13 260 14 495,91 61 1 132 63 687,57 13/05/2021 13 580 32 808,98 23 888 50 283,98 14/05/2021 4 90 5 176,00 16 423 24 481,29 17/05/2021 14 438 25 737,32 18 513 30 233,91 18/05/2021 3 112 6 711,20 25 509 30 516,79 19/05/2021 21 658 40 289,08 19 509 31 312,51 20/05/2021 34 1 366 82 711,85 4 200 12 320,00 21/05/2021 20 765 45 582,07 21 458 27 383,82 24/05/2021 24 597 35 183,72 2 50 2 940,00 25/05/2021 25 875 50 988,70 11 313 18 325,21 26/05/2021 21 997 57 694,60 16 894 51 891,34 27/05/2021 18 583 33 664,29 9 213 12 301,79 28/05/2021 20 589 33 984,30 28 1 399 81 068,55 31/05/2021 25 950 55 359,64 21 696 40 915,82 01/06/2021 13 305 17 673,99 28 859 50 220,49 02/06/2021 25 638 37 631,03 6 350 20 835,01 03/06/2021 4 182 10 705,90 17 520 30 792,79 04/06/2021 18 396 23 552,81 4 160 9 542,00 07/06/2021 18 502 29 793,00 15 600 35 869,98 08/06/2021 18 780 45 970,47 7 275 16 299,99 09/06/2021 36 1 132 66 130,65 7 75 4 432,50 10/06/2021 7 263 15 260,21 16 316 18 425,01 11/06/2021 14 210 12 222,00 17 724 42 323,01 14/06/2021 32 885 51 778,43 37 929 55 315,26 15/06/2021 35 850 49 059,62 16 381 22 242,82 16/06/2021 77 1 661 94 387,82 18 735 41 985,48 17/06/2021 31 864 48 908,97 20 670 38 242,53 18/06/2021 7 232 13 688,39 26 941 56 367,03 21/06/2021 3 150 8 850,00 35 782 46 542,61 22/06/2021 6 150 9 005,00 29 594 35 921,08 23/06/2021 30 875 52 326,14 0 0 0,00 24/06/2021 26 751 44 239,08 7 104 6 174,00 25/06/2021 0 0 0,00 32 870 52 063,50 28/06/2021 12 507 30 356,63 24 608 36 581,90 29/06/2021 7 348 20 955,41 14 600 36 205,02 30/06/2021 16 1 235 74 384,67 42 1 552 93 741,58

