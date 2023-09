GROUPE LDLC : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 29 SEPTEMBRE 2023

LIMONEST, LE 29 SEPTEMBRE 2023 À 17H45

DISTRIBUTION D'UN DIVIDENDE DE 1,20 € PAR ACTION AU TITRE DE L'EXERCICE 2022-2023

NOMINATION DE DEUX NOUVEAUX MEMBRES AU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Lors de l'Assemblée générale mixte annuelle du 29 septembre 2023, les actionnaires du Groupe LDLC ont approuvé la proposition de versement d'un dividende de 1,20 € par action au titre de l'exercice 2022-2023.

Pour rappel, le Groupe LDLC a déjà procédé au versement d'un acompte sur dividende, à titre ordinaire, de 0,40 € par action (détaché le 22 février 2023 et mis en paiement le 24 février 2023). Concernant le solde de dividende restant à verser, soit 0,80 € par action, la date de détachement de coupon a été fixée au 4 octobre 2023, et la mise en paiement interviendra le 6 octobre 2023.

Après plus de 20 ans de présence au Conseil de Surveillance du Groupe LDLC, Madame Suzanne de la Clergerie et Monsieur Marc de la Clergerie ont décidé de mettre un terme à leur mandat respectif au sein de cette instance à l'issue de l'Assemblée générale annuelle du 29 septembre 2023.

Dans ce contexte, le Groupe LDLC a approuvé, lors de l'Assemblée générale annuelle tenue ce jour, les nominations de Madame Caroline de la Clergerie, quittant à cette occasion ses fonctions de membre du Directoire, et de Monsieur Kevin Kuipers en qualité de nouveaux membres du Conseil de Surveillance pour une durée de 6 années, soit jusqu'à l'Assemblée générale devant se prononcer sur les comptes de l'exercice 2028-2029.

Monsieur Kevin Kuipers, membre indépendant du Conseil de Surveillance au sens du code Middlenext, dispose de plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans le numérique et les technologies. Kevin Kuipers a notamment co-fondé Gamekult et Molotov.tv et est désormais Directeur Général de Galion.exe, société de gestion de portefeuille dédiée à l'amorçage des sociétés.

ORGANISATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Lors de la réunion tenue ce jour par le Conseil de Surveillance, à la suite de l'Assemblée générale, Madame Caroline de la Clergerie a été nommée Présidente du Conseil de Surveillance et Monsieur Kevin Kuipers Vice-Président du Conseil de Surveillance.

