GROUPE LDLC : ACTIVITÉ EN CROISSANCE AU 1ER TRIMESTRE 2021-2022

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ EN PROGRESSION DE 9,8% À 163,7 M€ (+8,2% À PÉRIMÈTRE CONSTANT)

FORT REBOND DES ACTIVITÉS BTOB À 45,7 M€ (+49,9 %)

BONNE RÉSILIENCE DES ACTIVITÉS BTOC À 115,2 M€ (CONTRE 115,7 M€ EN N-1 APRÈS UNE HAUSSE DE +44,7% À PÉRIMÈTRE CONSTANT)

CONFIANCE RÉAFFIRMÉE DANS LA CROISSANCE DES ACTIVITÉS : OBJECTIF DE CHIFFRE D'AFFAIRES 2021-2022 ENTRE 750 ET 800 M€



Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC commente : « la croissance de 9,8% de l'activité sur le 1er trimestre confirme la solidité de la dynamique de marché favorable. Les activités se maintiennent au niveau record enregistré l'an dernier. Comme anticipé, les activités BtoB connaissent un bel essor sur la période et tirent la croissance du Groupe.

Dans un contexte de demande forte et pérenne des particuliers comme des entreprises pour les produits high-tech, le Groupe LDLC est confiant dans sa capacité à délivrer des résultats à nouveau en progression pour l'exercice 2021-2022 avec un objectif de chiffre d'affaires entre 750 et 800 M€, et un excédent brut d'exploitation supérieur à 70 M€. »



CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DU 1ER TRIMESTRE (1ER AVRIL AU 30 JUIN) - NON AUDITÉ

En M€ 2021-2022 2020-2021 Var. en % Chiffre d'affaires T1 163,7 149,1 +9,8%

Information trimestrielle, données sociales : le chiffre d'affaires du T1 s'établit à 153,4 M€



Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021-2022 de 163,7 M€ (+9,8% en publié, +8,2% à périmètre constant) porté par la forte croissance des activités BtoB

Sur le trimestre écoulé, l'activité BtoC réalise un chiffre d'affaires de 115,2 M€ stable par rapport à la même période l'an passé (-2,5% à périmètre constant). Les activités BtoC en ligne montrent une très bonne résilience (niveau très élevé d'activité au 1er trimestre 2020-2021 correspondant à la première période de confinement en France) et bénéficient de la contribution de Top Achat acquis le 10 avril 2020 (10 jours non consolidés l'an dernier). Le chiffre d'affaires des boutiques LDLC, dont la majeure partie étaient fermées pendant la période de confinement en 2020, est en croissance de 48% pour atteindre 20,4 M€.

Les activités BtoB enregistrent un chiffre d'affaires de 45,7 M€ sur le 1er trimestre 2021-2022, contre 30,5 M€ sur la même période de l'exercice précédent. Au-delà de d'un effet de base favorable, cette activité profite pleinement du besoin d'équipement croissant des entreprises, pour faire face à l'essor du numérique et aux nouveaux usages qu'il induit

Les autres activités enregistrent un très léger repli à 2,8 M€, contre 2,9 M€ au 1er trimestre 2020-2021. L'Armoire de Bébé, dans l'univers de la puériculture, affiche une croissance de son activité de 5,6% à 1,9 M€. L'enseigne, dont la notoriété et le chiffre d'affaires ont fortement progressé l'an dernier, poursuit le développement de ses activités en ligne et l'essor de son réseau de distribution physique (4 boutiques au 30 juin 2021).



ACTUALITÉS RÉCENTES ET PERSPECTIVES

Remboursement anticipé volontaire des financements relatifs aux précédentes opérations de croissance externe

Dans le cadre du financement de sa croissance externe (Domisys & Olys) et de son activité, le Groupe LDLC avait mis en place le 31 mars 2016 un contrat de crédit avec un pool bancaire. Le Groupe a procédé au remboursement total volontaire par anticipation de ce prêt au 30 juin 2021, pour un montant total de 6,4 M€ (capital et intérêts), sans pénalités de remboursement ou autres coûts supplémentaires liés au remboursement anticipé volontaire.

Ce remboursement total anticipé permet au Groupe de retrouver une pleine agilité financière et opérationnelle avec la suppression des « covenants » (ratios, limites d'investissements...) qui étaient associés à ce contrat de crédit.



Confiance réitérée dans la croissance de l'activité pour l'exercice 2021-2022

Le Groupe LDLC observe actuellement, sur ses marchés, des tendances favorables et pérennes, que ce soit la demande forte d'équipements, tant de la part des particuliers que des entreprises, pour répondre aux nouveaux usages numériques ou d'innovation produits.

Le Groupe LDLC réitère sa confiance dans la bonne dynamique de son activité et dans sa capacité à consolider ses fondamentaux pour l'exercice 2021-2022. Le Groupe estime être en mesure de délivrer des résultats à nouveau en progression avec un objectif de chiffre d'affaires entre 750 M€ et 800 M€, et un excédent brut d'exploitation supérieur à 70 M€.



Prochain communiqué :

Le 28 octobre 2021 après Bourse, chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2021-2022

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.



Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com



