GROUPE LDLC : ACTIVITÉ DU 3ÈME TRIMESTRE 2019-2020 : RETOUR À LA CROISSANCE

LIMONEST, LE 30 JANVIER 2020

CHIFFRE D'AFFAIRES TRIMESTRIEL DE 150,6 M€ EN HAUSSE DE +3,3%

ACTIVITÉS BTOC EN CROISSANCE DE + 4,3% SUR LE TRIMESTRE

CONFIRMATION DE L'OBJECTIF DE CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'ORDRE DE 500 M€ EN 2019-2020



Olivier de La Clergerie, Directeur Général du Groupe LDLC, commente : « Ce 3ème trimestre confirme le retour à la croissance des activités BtoC, dans la lignée de la bonne dynamique observée depuis la fin de l'exercice 2018-2019. Le travail de fond stratégique sur le positionnement de nos offres est aujourd'hui achevé, notamment pour le site Materiel.net, qui connaît un retour à la croissance sur ce trimestre.

Au cours des 18 derniers mois, le Groupe LDLC a affiné le positionnement de ses marques et su accroître son efficacité opérationnelle sur l'ensemble de ses activités pour tirer pleinement parti des opportunités de croissance offertes par un marché dynamique et porteur.

Fort d'une structure financière solide et d'une agilité opérationnelle renforcée, le Groupe confirme son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de l'ordre de 500 M€ et un excédent brut d'exploitation de 14 M€ pour l'exercice 2019-2020. »



CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ À NEUF MOIS (1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE) - NON AUDITÉ

En M€ 2019-2020 2018-2019 Var. en % Chiffre d'affaires T1 103,7 109,1 -4,9% Chiffre d'affaires T2 118,3 125,5 -5,7% Chiffre d'affaires T3 150,6 145,8 +3,3% Cumul 9 mois 372,6 380,4 -2,1%



Données sociales : le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019-2020 s'établit à 125,7 M€ et le chiffre d'affaires 9 mois à 314,9 M€.



Au 3ème trimestre 2019-2020, le Groupe LDLC a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 150,6 M€, en progression de +3,3% par rapport au 3ème trimestre 2018-2019. Ce trimestre marque ainsi le retour à la croissance du groupe, portée notamment par la progression des activités BtoC (+4,3% à 98,5 M€).

DYNAMISME DES ACTIVITÉS BTOC AU 3ÈME TRIMESTRE

Comme attendu l'effet défavorable du repositionnement stratégique de Materiel.net a touché à sa fin, permettant à l'activité d'afficher un chiffre de 27,5 M€ en croissance de +0,4% sur le 3ème trimestre 2019-2020. Dans ce contexte, le Groupe poursuit son redressement, observé depuis la fin de l'exercice 2018-2019, et affiche des activités BtoC en croissance de +4,3%, à 98,5 M€ au 3ème trimestre 2019-2020, contre 94,4 M€ un an plus tôt.

Le réseau de boutiques LDLC.com contribue également fortement à cette croissance avec l'ouverture de 3 nouvelles boutiques sur la période. Le réseau génère un chiffre d'affaires de 21,0 M€ en hausse de +21,3%. Au 31 décembre 2019, le Groupe comptait 50 magasins LDLC.com en France et 2 en Espagne.

Les activités BtoB réalisent un chiffre d'affaires de 49,8 M€, contre 48,9 M€ au 3ème trimestre 2018-2019, en progression de +1,8%.



CHIFFRE D'AFFAIRES À 9 MOIS DE 372,6 M€ (-2,1%)

À l'issue des neufs premiers mois de l'exercice 2019-2020, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 372,6 M€ en léger repli de -2,1%. Cette évolution traduit le retour à la croissance des activités du groupe au 3ème trimestre. Pour rappel, le 1er semestre avait été impacté par des effets négatifs, aujourd'hui terminés, sur le chiffre d'affaires de deux décisions stratégiques structurantes pour le Groupe : l'arrêt des activités de Maginéa, effective depuis le 4ème trimestre 2018-2019 (impact de 1,9 M€) et le repositionnement stratégique de l'offre Materiel.net effective depuis le 3ème trimestre 2018-2019 (impact de 18,6 M€).

Les activités BtoC affichent un chiffre d'affaires de 241,4 M€, contre 251,9 M€ sur la même période l'an dernier. Les ventes des sites d'e-commerce BtoC progressent de +0,6% à 103,9 M€. Les revenus du réseau de boutiques LDLC.com sont en forte hausse de +19,5%, pour atteindre 52,5 M€.

Les activités BtoB, portées par la forte croissance de BIMP sur la période, réalisent un chiffre d'affaires de 125,4 M€, en progression de +3,5%.

Les autres activités (hors Maginéa) totalisent un chiffre d'affaires cumulé à fin décembre de 5,8 M€, contre 5,4 M€ sur la même période en 2018-2019.



ACQUISITION DE TOP ACHAT

Le groupe LDLC annonce l'exercice par la société Rue du Commerce de la promesse unilatérale d'achat relative à l'acquisition du fonds de commerce de Top Achat remise en octobre dernier. Cette acquisition se ferait sur la base d'un prix de 3 M€ pour le fonds de commerce et une reprise de stock de produits pour un montant maximum de 7 M€.

Pour rappel, Top Achat a réalisé, sur son exercice 2018, un chiffre d'affaires d'environ 85 millions d'euros, en croissance de plus de 10% sur un an, et regroupe une soixantaine de collaborateurs.

Cette opération, qui reste soumise à diverses conditions suspensives, dont notamment l'autorisation de l'autorité de la concurrence, devrait être réalisée au plus tard le 31 mars 2020.



AXES DE TRAVAIL & PERSPECTIVES

Depuis le début de l'exercice, le Groupe bénéficie d'un retour à des environnements de marché plus favorables (inversion de tendance sur les activités BtoC, nouvelle progression de l'activité BtoB), mais recueille aussi les fruits de ses investissements (développement du réseau de boutiques avec 50 points de vente physiques en France à fin décembre 2019).

Fort de son repositionnement stratégique réussi de distributeur spécialisé multi-marques, le Groupe s'inscrit désormais dans une nouvelle étape de croissance rentable, portée par une évolution structurelle de son taux de marge brute normatif et les effets de la politique d'optimisation de ses charges opérationnelles.

Pour l'exercice 2019-2020, le Groupe LDLC confirme son objectif de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 500 M€ et un excèdent brut d'exploitation de 14 M€ (vs. 1,8 M€ en 2018-2019 en normes françaises).





Prochain communiqué :

Le 28 avril 2020 après Bourse, chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2019-2020



