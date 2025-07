GROUPE LDLC : ACTIVITÉ DU 1ER TRIMESTRE 2025-2026

LIMONEST, LE 31 JUILLET 2025 À 17H45

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE 127,2 M€ EN CROISSANCE DE +7,6%

REBOND DE LA DEMANDE DANS LE SEGMENT DU BTOC

AMÉLIORATION DE LA TENDANCE DANS LE SEGMENT DU BTOB

Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC, déclare : « Le premier trimestre affiche une progression significative de l'activité dans le segment du BtoC, en hausse de +13%, et une amélioration de tendance dans celui du BtoB. Malgré une visibilité encore réduite dans un contexte économique complexe, ces évolutions positives témoignent d'un regain d'élan du marché, porté par des innovations et sorties produits, et de la capacité du Groupe LDLC à renouer avec des rythmes de croissance soutenus.

Dans ce contexte, les efforts déployés par le Groupe pour accroître la notoriété de sa marque, l'ouverture de la boutique place de la Madeleine prévue fin août 2025 et le développement progressif de la market-place Rue du Commerce constituent de véritables leviers pour capter la reprise de la demande si elle venait à se poursuivre.

Le positionnement renforcé sur le segment du grand public, le travail réalisé sur les coûts et la solidité de la situation financière placent le Groupe LDLC en excellente position pour bénéficier d'une reprise durable de la demande et revenir à une rentabilité conforme à ses standards. »

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DU 1 ER TRIMESTRE (1 ER AVRIL AU 30 JUIN)

En M€ - données non auditées 2025-2026 2024-2025 Var. en % Chiffre d'affaires T1 127,2 118,1 +7,6%

Données sociales : le chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025-2026 s'établit à 111,8 M€

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025-2026 : 127,2 M€

Le chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025-2026 s'établit à 127,2 M€, en croissance de +7,6% par rapport au 1 er trimestre 2024-2025, et de +5,8% à périmètre constant (hors impact de Rue du Commerce intégré depuis le 10 juillet 2024).

Le chiffre d'affaires trimestriel des activités BtoC s'élève à 91,1 M€, en hausse de +13,0% par rapport au 1 er trimestre 2024-2025 et représente désormais 72% du chiffre d'affaires total du Groupe. Les revenus issus des boutiques renouent avec la croissance, à +2,9% au 1 er trimestre 2025-2026, témoignant de la pertinence de la stratégie de maillage territorial et de proximité clients mise en place par le Groupe. L'activité Online ressort en nette hausse de +19,0% sous l'effet d'une forte accélération de la demande stimulée par les innovations technologiques et le renouvellement des équipements informatiques. L'activité Online bénéficie également de la contribution de Rue du Commerce, consolidé depuis le 10 juillet 2024, qui s'élève à 2,1 M€ au 1 er trimestre 2025-2026.

Le volume d'affaires du Groupe, intégrant le réseau de franchises LDLC et les places de marché LDLC et Rue du Commerce, s'élève à 135,2 M€ en hausse de +10,1% (+6,0% à périmètre constant). Le volume d'affaires intègre une contribution de 5,1 M€ de Rue du Commerce.

Les activités BtoB enregistrent un chiffre d'affaires de 33,2 M€ sur le 1 er trimestre 2025-2026, contre 34,6 M€ sur la même période en 2024-2025 (-4,0%), marquant également une amélioration de tendance (rappel : -13,5% au 4 ème trimestre 2024-2025 et -13% sur l'ensemble de l'exercice 2024-2025). Bien que le ralentissement soit nettement moins marqué que lors des trimestres précédents, les entreprises demeurent néanmoins prudentes dans leurs investissements.

Les autres activités totalisent 2,9 M€ de chiffre d'affaires (-1,7%). L'Armoire de Bébé, dans l'univers de la puériculture, enregistre un chiffre d'affaires de 1,9 M€ (-1,1%).

PERSPECTIVES

Le premier trimestre de l'exercice en cours s'inscrit dans une trajectoire encourageante, avec une nette progression de l'activité dans le segment BtoC et une amélioration de tendance dans le segment BtoB et dans les autres activités. Ces évolutions témoignent d'une dynamique positive. Les choix stratégiques du Groupe axés sur une amélioration constante des services offerts (garanties, rapidité de livraison, proximité, ...) semblent porter leurs fruits.

Fort d'une situation financière solide, d'une structure de coûts optimisée et des actions de développement engagées pour renforcer son positionnement, notamment sur le marché grand public, le Groupe LDLC dispose de tous les leviers nécessaires pour bénéficier d'une reprise plus franche de la demande et converger progressivement vers des niveaux de rentabilité conformes à ses standards historiques.

Les mesures mises en place et le marché qui semble mieux orienté au regard de ce premier trimestre devraient permettre au Groupe de retrouver le chemin de la profitabilité dès cet exercice.

Prochain communiqué :

Le 30 octobre 2025 après Bourse, activité du 2 ème trimestre 2025-2026

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte environ 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

Relations investisseurs / Presse

Hélène de Watteville / Marie-Claude Triquet

hdewatteville@actus.fr / mctriquet@actus.fr

Tél. : 06 10 19 97 04 / 06 84 83 21 82