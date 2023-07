GROUPE LDLC : ACTIVITÉ DU 1ER TRIMESTRE 2023-2024

LIMONEST, LE 27 JUILLET 2023 À 17H45

Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC commente : « Le Groupe LDLC enregistre un chiffre d'affaires de 126,9 M€ sur le 1 er trimestre 2023-2024, en hausse de 0,5% et en repli de 4,0% à périmètre constant, marquant une amélioration de tendance par rapport aux trimestres précédents. L'activité des boutiques reste sur une bonne dynamique de croissance, soutenue par le renforcement de notre maillage territorial, tandis que l'activité BtoB continue à être impactée par le contexte macroéconomique rendant les entreprises prudentes et les incitant à reporter leurs investissements. Sans renouer encore avec la croissance organique, les ventes du trimestre sont toutefois mieux orientées et nous observons depuis avril une facturation journalière pratiquement stable.

Afin de bénéficier pleinement du prochain cycle de croissance, le Groupe poursuit sa stratégie de développement avec pour ambition de devenir la marque high-tech de préférence pour un public diversifié et de capter de nouvelles parts de marché. Sur le trimestre, nous avons ainsi continué nos actions avec le lancement en mai de notre deuxième campagne TV nationale pour accroître notre notoriété, l'ouverture de nouvelles boutiques en France dans une stratégie de renforcement ciblé de notre maillage territorial, et côté BtoB, l'offre produits et services a été renforcée avec l'acquisition d'A.C.T.I. MAC.

Nous restons pleinement confiants dans notre capacité à saisir et profiter de la reprise de nos marchés et confirmons, au vu de la tendance observée sur ce premier trimestre, un retour à une légère croissance à périmètre constant sur l'ensemble de l'exercice 2023-2024. »

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DU 1 ER TRIMESTRE (1 ER AVRIL AU 30 JUIN) – NON AUDITÉ

En M€ - données non auditées 2023-2024 2022-2023 Var. en % Chiffre d'affaires T1 126,9 126,3 +0,5%

Données sociales : le chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2023-2024 s'établit à 110,1 M€

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2023-2024 : 126,9 M€

Le chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2023-2024 s'établit à 126,9 M€ en hausse de 0,5% par rapport au 1 er trimestre 2022-2023. À périmètre constant (hors effet A.C.T.I. MAC consolidé depuis le 1 er avril 2023), le chiffre d'affaires est en recul de 4%. Ce repli d'activité est toutefois moins important que ceux observés sur les trimestres précédents du fait de la normalisation des taux d'équipements à neuf en matériel high-tech.

Les activités BtoC réalisent un chiffre d'affaires trimestriel de 84,2 M€ en hausse de 3,5% par rapport au 1 er trimestre 2022-2023 et marquent même un retour à la croissance avec une progression de 1,4% à périmètre constant. Après deux trimestres positifs, la croissance des revenus issus des boutiques se poursuit avec une hausse de 19,1%, dont 11,4% à périmètre constant. Cette tendance encourageante souligne la pertinence des investissements réalisés par le Groupe pour renforcer son maillage territorial et se rapprocher de ses clients.

Les activités BtoB enregistrent, quant à elles, un chiffre d'affaires de 39,2 M€ sur le 1 er trimestre 2023-2024 contre 41,6 M€ sur la même période en 2022-2023 (-5,7%). À périmètre constant, l'activité est en recul de 15,5% toujours impactée par un contexte macroéconomique incitant à la prudence et au report des investissements des entreprises.

Les autres activités ressortent à 3,5 M€, en hausse de 7,2%. L'Armoire de Bébé, dans l'univers de la puériculture, enregistre un chiffre d'affaires de 2,3 M€ en légère hausse, contre 2,2 M€ au 1 er trimestre 2022-2023.

Poursuite du maillage territorial et du renforcement de la notoriété

En ligne avec sa stratégie de développement, le Groupe LDLC a poursuivi le développement de son réseau de boutiques avec l'ouverture de deux nouvelles boutiques LDLC sur le trimestre et l'ouverture du premier magasin ConfigoMatic By TopAchat, dédié à la conception de PC sur mesure, conformément à la volonté de TopAChat d'être au plus proche de sa communauté. Avec l'intégration d'A.C.T.I. MAC depuis le 1 er avril 2023, le réseau compte aujourd'hui 110 boutiques en France.

En mai 2023, le Groupe LDLC a lancé sa 2 ème campagne TV nationale afin de poursuivre le renforcement de la notoriété de la marque LDLC auprès de publics plus larges. De nouveaux volets publicitaires seront diffusés durant l'été, à l'automne et en janvier 2024.

Perspectives

Le ralentissement de l'activité n'est en aucun cas structurel, s'expliquant pleinement par l'effervescence des achats en équipements high-tech lors de la crise sanitaire en 2020-2021. L'environnement économique actuel appelle à la prudence au sein des entreprises, cependant les fondamentaux du secteur des équipements high-tech restent intacts du fait de la transformation digitale s'opérant au sein des entreprises et chez les particuliers. Afin de capter la croissance de ces marchés dès leur reprise, le Groupe LDLC se concentre sur la mise en œuvre de son plan de développement en vue d'étendre ses parts de marché grâce au renforcement de sa notoriété grand public, sa proximité-clients et l'élargissement de son réseau de boutiques et de son offre BtoB.

Les signaux positifs observés sur le 1 er trimestre 2023-2024 permettent d'envisager le retour progressif à la croissance sur l'exercice. Si les comportements d'achats restaient précautionneux, la normalisation des taux d'équipements à neuf en matériel high-tech, le redémarrage de nouveaux cycles de renouvellement produits et la commercialisation de produits innovants sur les prochains trimestres devraient ainsi permettre de renouer avec une légère croissance à périmètre constant sur l'ensemble de l'exercice 2023-2024.

