GROUPE LDLC : ACTIVITÉ DU 1ER SEMESTRE 2022-2023

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE 253,9 M€

POURSUITE DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT : OUVERTURE DE BOUTIQUES, RENFORCEMENT DE LA NOTORIÉTÉ, MISE EN SERVICE DU NOUVEL ENTREPÔT DE ST QUENTIN-FALLAVIER

LIMONEST, LE 27 OCTOBRE 2022 À 17H45



Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC commente : « Après deux années particulièrement dynamiques dues à la période Covid, le Groupe LDLC retrouve comme évoqué dans nos précédentes communications une activité normalisée, avec un moindre renouvellement compte tenu d'un taux d'équipements neufs déjà important. S'est ajouté à ce contexte lors du premier semestre une pression supplémentaire sur les ventes liée à la fois à la hausse des prix de l'énergie et à l'appréciation du dollar par rapport à l'euro. Cela se traduit par un recul du chiffre d'affaires du Groupe, qui s'établit à 253,9 M€ sur le semestre 2022-2023.

Malgré ces aléas conjoncturels, nous attendons une activité plus soutenue sur le deuxième semestre avec un marché porté par les innovations produits, et où nous bénéficierons également d'un effet de base plus favorable.

Le Groupe poursuit aussi ses investissements afin de pouvoir saisir les opportunités de croissance dès la reprise de ses marchés. Il œuvre en particulier au renforcement de sa notoriété auprès d'un plus large public, à l'élargissement du maillage territorial de ses boutiques et au renforcement de ses capacités logistiques avec la mise en route du nouveau centre logistique de St Quentin-Fallavier.

Nous abordons ainsi l'avenir avec confiance. En effet, même si le contexte peut impacter à court terme les niveaux économiques normatifs du Groupe, il ne remet toutefois pas en cause leur niveaux à moyen terme. »



CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DU 1 ER SEMESTRE (1 ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE) – NON AUDITÉ

En M€ 2022-2023 2021-2022 Var. en % Chiffre d'affaires T1 126,3 163,7 -22,8% Chiffre d'affaires T2 127,6 169,7 -24,8% Cumul 1 er semestre 253,9 333,5 -23,9%

Information semestrielle, données sociales : le chiffre d'affaires du premier semestre 2022-2023 s'établit à 230,1 M€



Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2022-2023 à 253,9 M€

Au 30 septembre, le chiffre d'affaires s'est établi à 253,9 M€ en recul de -23,9% par rapport au 1 er semestre 2021-2022. Ce repli d'activité témoigne du retour à une saisonnalité normalisée avec un 1 er semestre (période d'avril à septembre) traditionnellement le moins élevé de l'exercice. Pour rappel, au cours des deux derniers exercices, le Groupe avait bénéficié lors des 1 ers semestres de la période Covid, où les différents confinements et limitations des voyages avaient entraîné une réallocation des budgets, notamment vers les achats high-techs.

D'autre part, le semestre a été impacté par le contexte économique et géopolitique : le manque de visibilité concernant les fortes hausses de l'énergie et les variations très fortes du dollar entraînant un report temporaire des dépenses, notamment sur le segment BtoB.

Compte tenu de ces éléments, les activités BtoC enregistre un recul de -29,6% par rapport au 1 er semestre 2021-2022 avec un chiffre d'affaires à 166,4 M€. Les revenus des boutiques enregistrent une baisse moindre, de -8,8%, pour atteindre 52,3 M€. Cette évolution réaffirme la pertinence du modèle multicanal du Groupe et sa volonté de proximité avec ses clients.

Les activités BtoB réalisent, quant à elles, un chiffre d'affaires de 81,1 M€ sur le 1 er semestre 2022-2023, contre 91,5 M€ sur la même période de l'exercice précédent (-11,4%). Si elles résistent mieux que les activités BtoC, elles sont néanmoins impactées par le contexte économique et politique qui pèse sur les coûts des entreprises (ralentissement économique et décalage des dépenses d'équipement). Néanmoins, sur le moyen long terme, l'activité reste portée par l'essor du numérique et les nouveaux usages et besoins qu'il induit pour les professionnels. Un segment sur lequel le Groupe LDLC est parfaitement positionné et consolide sa présence depuis déjà plusieurs années.

Les autres activités affichent une progression de +11,6% à 6,4 M€, contre 5,8 M€ au 1 er semestre 2021-2022. L'Armoire de Bébé, dans l'univers de la puériculture, poursuit son fort développement avec une croissance de +12,0%, à 4,5 M€. L'enseigne est notamment portée par le renforcement de sa notoriété et l'élargissement de son réseau de boutiques (7 boutiques au 30 septembre 2022, et une ouverture prévue à Avignon en novembre 2022 contre 5 au 30 septembre 2021).



ACTUALITÉS RÉCENTES ET PERSPECTIVES

Poursuite de l'élargissement du réseau de points de vente LDLC à plus de 70 boutiques

Convaincu de la pertinence de son modèle de distribution omnicanal, le Groupe LDLC poursuit à un rythme soutenu l'élargissement du maillage territorial de ses boutiques high-tech. Depuis le début de l'exercice, le Groupe a déjà étoffé son réseau de 10 boutiques (Perpignan en avril, Mâcon et la Roche-sur-Yon en mai, en juin Lyon Cordelier et Orléans, en juillet Le Mans, Montélimar et Saint-Brieuc et en août Lyon Grand Parilly et Calais). Au total, le Groupe vise d'en ouvrir plus de 20, toutes enseignes confondues, au cours de l'exercice. En comparatif, sur l'exercice précédent, le réseau de boutiques LDLC s'était étoffé de 6 boutiques.

Au niveau opérationnel, l'élargissement du réseau de boutiques sera soutenu par le nouvel entrepôt de St Quentin-Fallavier qui permettra de traiter de manière optimale les flux logistiques « retails ».

Dans un souci de rapidité d'exécution et d'équilibre du réseau, le Groupe entend privilégier, dans cette nouvelle étape d'expansion, le déploiement de succursales. Ce faisant, le Groupe LDLC n'exclut également pas d'étudier les opportunités d'acquisition de fonds de commerce existants.

Renforcement de la notoriété de la marque LDLC

Le Groupe LDLC poursuit le déploiement de sa 1 ère campagne TV nationale « LD, elle sait ! » afin de renforcer la notoriété de la marque LDLC auprès de publics plus larges. Après un premier volet diffusé en mai-juin 2022, un nouveau spot a été diffusé du 8 août au 4 septembre lors de 1 500 insertions sur les chaines historiques et la TNT.

À la suite des très bons résultats en termes de fréquentation off-line et online, un troisième volet est programmé lors des fêtes de fin d'année.

Par ailleurs, le Groupe s'est associé au jeu Monopoly chez McDonald's™. Dans ce cadre, il a mis en jeu des bons d'achats valables dans ses boutiques afin d'accroitre la visibilité de son réseau de points de vente.



Perspectives

Après un 1 er semestre impacté, comme prévu, par la réorientation des dépenses des ménages, des aléas conjoncturels et un effet de base exigeant, le Groupe LDLC aborde l'activité du 2 nd semestre 2022-2023 avec confiance. La seconde partie de l'exercice doit être portée par une actualité produits dynamique concernant les processeurs et les cartes graphiques (nouvelles gammes majeures tous les deux ans).

À moyen terme, fort de fondamentaux solides et de sa situation financière saine, le Groupe LDLC dispose de nombreux atouts pour capter l'essentiel de la croissance de ses marchés. Il s'appuiera sur le renforcement de sa notoriété, l'accélération du développement de son réseau de points de vente et également la croissance de l'activité BtoB. Le Groupe détient également la capacité d'accompagner ce développement futur avec la mise en place de nouveaux outils logistiques, notamment le nouvel entrepôt de St Quentin-Fallavier lancé en septembre 2022.

Enfin, le Groupe reste toujours à l'affut et ouvert à toutes opportunités d'acquisitions et de développement sur des métiers identiques ou proches de ses activités.





Prochain communiqué :

Le 1 er décembre 2022 après Bourse, résultats du 1 er semestre 2022-2023

Prochain rendez-vous :

Le 2 décembre 2022 à 10h à Paris, présentation des résultats du 1 er semestre 2022-2023





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.



Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

