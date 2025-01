GROUPE LDLC : ACTIVITÉ DES NEUF PREMIERS MOIS 2024-2025

LIMONEST, LE 30 JANVIER 2025 À 17H45

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE 396,6 M€

ACTIVITÉ DU 3 ÈME TRIMESTRE IMPACTÉE PAR UNE DEMANDE TOUJOURS PRUDENTE

PERFORMANCE PROMETTEUSE DE RUE DU COMMERCE AU 3 ÈME TRIMESTRE

Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC, déclare : « Le Groupe LDLC enregistre sur les neuf premiers mois de l'exercice 2024-2025 un chiffre d'affaires de 396,6 M€, en baisse de -8,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Sur l'ensemble de la période, la demande est restée globalement frileuse, tant sur le marché du BtoB que celui du BtoC en raison du contexte économique et social toujours dégradé en France.

Depuis l'intégration du fonds de commerce Rue du Commerce en juillet 2024, le Groupe LDLC a retravaillé en profondeur le positionnement de la marque afin d'en faire la place marchande généraliste du Groupe. Comme en témoigne la bonne performance enregistrée par Rue du Commerce au troisième trimestre, nous sommes désormais en mesure d'accélérer le développement de la galerie marchande.

L'environnement économique actuel et son évolution appellent à la prudence, même si les fondamentaux du secteur des équipements high-tech demeurent intacts et les perspectives du marché solides, portées par le cycle de renouvellement des équipements et l'innovation.

Nous sommes convaincus que l'assise financière du Groupe, l es mesures organisationnelles et de rationalisation des coûts, passées ou à venir, ainsi que les initiatives de développement déployées durant cette période difficile, pourront nous permettre de bénéficier pleinement du prochain cycle de croissance. »

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ À NEUF MOIS (1 ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE)

En M€ 2024-2025 2023-2024 Var. en % Chiffre d'affaires T1 118,1 126,9 -6,9% Chiffre d'affaires T2 125,6 139,9 -10,3% Chiffre d'affaires T3 152,9 164,4 -7,0% Cumul 9 mois 396,6 431,3 -8,1%

Données sociales : le chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2024-2025 s'établit à 138,3 M€ et le chiffre d'affaires 9 mois à 350,7 M€.

Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2024-2025 : 152,9 M€

Le chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2024-2025 s'établit à 152,9 M€ en repli de -7,0% par rapport au 3 ème trimestre 2023-2024 et de -8,6% à périmètre constant (hors impact de Rue du Commerce intégré depuis le 10 juillet 2024).

Les activités BtoC réalisent un chiffre d'affaires trimestriel de 108,5 M€ en recul de -5,1% par rapport au 3 ème trimestre 2023-2024. Le chiffre d'affaires des boutiques s'élève à 41,1 M€, en léger retrait de -0,7%. La contribution de Rue du Commerce, intégré depuis le 10 juillet 2024, s'élève à 2,6 M€ sur le trimestre, en nette amélioration par rapport au 2 ème trimestre. Cette performance reflète les premiers résultats du travail de repositionnement de la marque visant à conjuguer croissance, avec le développement progressif de la galerie marchande au sein du Groupe LDLC, et rentabilité, en limitant notamment l'offre directe des produits non contributifs aux marges.

Le volume d'affaires du Groupe, intégrant le réseau de franchises LDLC et les places de marché LDLC et Rue du Commerce, s'élève à 167,0 M€ en repli de -3,3% (-8,1% à périmètre constant). Le volume d'affaires intègre une contribution de 8,3 M€ de Rue du Commerce comparé à 3,3 M€ au trimestre précédent.

Les activités BtoB affichent un chiffre d'affaires de 41,4 M€ au 3 ème trimestre 2024-2025 contre 46,8 M€ sur la même période en 2023-2024 (-11,5%). Cette activité est toujours fortement impactée par un contexte macroéconomique et politique incitant à la prudence et au report des investissements des entreprises.

Les autres activités totalisent 3,0 M€ de chiffre d'affaires (-11,2%). L'Armoire de Bébé, dans l'univers de la puériculture, enregistre un chiffre d'affaires de 2,1 M€ (-7,9%).

Chiffre d'affaires neuf mois 2024-2025 : 396,6 M€

Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2024-2025, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 396,6 M€, en baisse de -8,1%. À périmètre constant, le chiffre d'affaires recule de -8,9%.

Dans un contexte économique dégradé, le chiffre d'affaires BtoC s'élève à 276,0 M€, en repli de -5,8% par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice 2023-2024. Rue du Commerce contribue à hauteur de 3,8 M€ sur la période. Les revenus issus des boutiques s'élèvent à 106,8 M€, soit une hausse de +2,0%.

Le volume d'affaires du Groupe atteint 420,5 M€ (dont 11,6 M€ réalisés par Rue du Commerce) en repli de -6,2% et de -8,8% à périmètre constant.

Le chiffre d'affaires BtoB ressort à 111,6 M€ en recul de -12,9%.

Les autres activités totalisent un chiffre d'affaires sur neuf mois de 9,1 M€ contre 10,3 M€ sur la même période de l'exercice précédent (-12,1%). L'Armoire de Bébé génère un chiffre d'affaires de 6,3 M€ (-8,9%).

ÉLU SERVICE CLIENT DE L'ANNÉE POUR LA 11 ÈME FOIS CONSÉCUTIVE

En novembre 2024, LDLC a reçu, pour la 11 ème année consécutive, le prix « Élu Service Client de l'Année [1] » dans la catégorie « Distribution de produits techniques », avec une note record de 19,71/20, encore en progression par rapport à l'année précédente.

La satisfaction client demeure au cœur de l'ADN du Groupe LDLC et ce 11 ème prix consécutif illustre la constance de la qualité du service client.

PERSPECTIVES

Si la profitabilité du 2 nd semestre devrait être supérieure à celle du 1 er semestre en raison de la saisonnalité de l'activité, elle sera néanmoins mécaniquement impactée par le repli significatif de l'activité.

La conjoncture économique a freiné la demande mais les fondamentaux du secteur des produits high-tech demeurent intacts, soutenus par le renouvellement nécessaire des produits et par l'innovation. Le Groupe LDLC poursuit ses efforts pour traverser le contexte difficile actuel et en sortir renforcé, à la fois en poursuivant son développement, comme en témoigne l'acquisition du fonds de commerce de Rue du Commerce permise par la solidité financière du Groupe, et en réduisant ses coûts pour tenir compte des équilibres économiques actuels.

En ligne avec sa stratégie, le Groupe poursuit le développement de son réseau de boutiques avec le choix d'ouvrir une boutique LDLC, sur la place de la Madeleine à Paris. Cette ouverture dans un quartier emblématique Parisien renforcera le développement de la notoriété de la marque et sa proximité avec le grand public.

Les actions menées et à venir, du Groupe pour stimuler la croissance et réduire ses coûts, associées à son assise financière, pourront le placer en position de bénéficier pleinement du prochain cycle de croissance, essentiel pour retrouver ses niveaux de profitabilité normatifs à moyen terme.

NOMINATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE REPRÉSENTANT LES SALARIÉS

Conformément à la loi et aux statuts, la CFDT a désigné Denis Mennesson (présent depuis plus de 21 ans dans le Groupe et occupant la fonction de Directeur infrastructures réseaux et sécurité) comme membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés. Le Conseil de Surveillance du Groupe LDLC, réuni ce jour, a pris acte de cette nomination pour un mandat d'une durée de 6 ans.

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte environ 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

