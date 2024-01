GROUPE LDLC : ACTIVITÉ DES NEUF PREMIERS MOIS 2023-2024

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE 431,3 M€

UN 3 ÈME TRIMESTRE MARQUÉ PAR UN MARCHÉ BTOB TOUJOURS TRÈS ATTENTISTE

LIMONEST, LE 25 JANVIER 2024 À 17h45

Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC, déclare : « Le Groupe LDLC enregistre sur les neuf premiers mois de l'exercice 2023-2024 un chiffre d'affaires de 431,3 M€ en hausse de +1,6% par rapport à l'an passé. Comme indiqué au mois de décembre, la demande sur le marché du BtoB a été particulièrement frileuse au 3 ème trimestre en raison des nombreuses incertitudes et aléas qui persistent sur les plans économique et politique.

Malgré un contexte de marché volatil, en partie lié à des hausses de prix importantes de certains produits, des nouveautés programmées sur janvier et l'attentisme des entreprises en matière d'investissement, le Groupe LDLC continue à investir pour sa croissance future. Après le renforcement de son positionnement sur le marché BtoB avec l'acquisition de la société A.C.T.I. MAC en avril dernier, nous sommes aujourd'hui en négociations exclusives avec la société Rue du Commerce en vue de renforcer notre présence sur le marché BtoC de la distribution online de produits informatiques et high-tech. Ces acquisitions, combinées au renforcement de notre maillage territorial et aux actions menées pour renforcer notre notoriété, placent le Groupe LDLC en position de force pour bénéficier pleinement d'une reprise plus franche et accroître ses parts de marché.

Si nous restons confiants dans les perspectives du secteur high-tech et dans notre capacité à surperformer le marché sur le long terme, les tendances observées au 3 ème trimestre nous conduisent à la prudence pour l'exercice en cours en tablant désormais sur une variation de chiffre d'affaires autour de l'équilibre. »

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ À NEUF MOIS (1 ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE)

En M€ 2023-2024 2022-2023 Var. en % Chiffre d'affaires 1 er semestre 266,9 253,9 +5,1% Chiffre d'affaires 3 ème trimestre 164,4 170,8 -3,7% Cumul 9 mois 431,3 424,7 +1,6%

Données sociales : le chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2023-2024 s'établit à 149,2 M€ et le chiffre d'affaires 9 mois à 379,5 M€.

Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2023-2024 : 164,4 M€

Le chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2023-2024 s'établit à 164,4 M€ en repli de -3,7% par rapport au 3 ème trimestre 2022-2023 et de -8,3% à périmètre constant, soit 156,6 M€ (hors effet A.C.T.I. MAC consolidé depuis le 1 er avril 2023). Après un retour à la croissance au 1 er semestre, l'activité BtoC a été pénalisée au 3 ème trimestre par une période de Noël moins porteuse qu'attendu liée entre autres à des annonces de renouvellement de gamme pour janvier 2024 de NVIDIA courant octobre. La dynamique enregistrée par l'activité BtoB est quant à elle freinée par une politique d'investissement toujours très prudente des entreprises.

Les activités BtoC réalisent un chiffre d'affaires trimestriel de 114,3 M€ en recul de -2,4% par rapport au 3 ème trimestre 2022-2023. L'activité des boutiques reste dynamique avec un chiffre d'affaires de 41,4 M€ en hausse de +11,3%, sous l'effet notamment d'un maillage territorial étendu et d'une proximité clients renforcée.

Les activités BtoB enregistrent un chiffre d'affaires de 46,8 M€ au 3 ème trimestre 2023-2024, contre 50,0 M€ pour la même période en 2022-2023 (-6,5%). À périmètre constant, le recul est plus prononcé à -17,5% soit 41,3 M€.

Les autres activités ressortent à 3,4 M€ (-8,0%). L'Armoire de Bébé, dans l'univers de la puériculture, enregistre un chiffre d'affaires de 2,3 M€.

Chiffre d'affaires 9 mois 2023-2024 : 431,3 M€

Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2023-2024, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 431,3 M€, en progression de +1,6%. À périmètre constant, le chiffre d'affaires recule de -3,2%, à 411,0 M€.

Le chiffre d'affaires BtoC des neuf premiers mois de l'exercice 2023-2024 s'élève à 292,9 M€, en hausse de +3,3% par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice précédent. Cette évolution s'explique à la fois par la normalisation progressive des taux d'équipements à neuf en matériel high-tech et le développement du réseau de boutiques. Les revenus issus des boutiques s'élèvent à 104,7 M€, soit une hausse de +16,9%. L'activité « Online » affiche un repli de -2,9 %.

Le chiffre d'affaires BtoB ressort à 128,1 M€ sur les neuf premiers mois de l'exercice 2023-2024, en recul de -2,3% et de -13,2% à périmètre constant (soit 113,8 M€). L'activité est toujours impactée par un contexte macroéconomique et politique incitant à la prudence et au report des investissements des entreprises.

Les autres activités totalisent un chiffre d'affaires sur 9 mois de 10,3 M€, contre 10,1 M€ au 31 décembre 2022 (+2,3%). L'Armoire de Bébé poursuit sa croissance avec un chiffre d'affaires de 6,9 M€, en croissance de +1,5%.

PERSPECTIVES

La reprise graduelle des équipements en BtoC et les investissements réalisés pour conquérir de nouveaux clients ont permis au Groupe LDLC de retrouver une légère croissance organique au 1 er semestre 2023-2024. Néanmoins, au vu de la volatilité de la demande, liée en partie à des hausses de prix importantes de certains produits, des nouveautés programmées sur janvier et du comportement toujours très attentiste des entreprises en matière d'investissement, le Groupe vise désormais une variation du chiffre d'affaires autour de l'équilibre sur l'ensemble de l'exercice.

Compte tenu de l'essor et du caractère évolutif du numérique et des besoins d'adaptation permanents qu'il induit, les fondamentaux du marché des équipements high-tech restent intacts et solides. Le Groupe LDLC dispose d'une situation financière saine et entend poursuivre l'élargissement du maillage territorial de ses boutiques ainsi que ses actions marketing et commerciales visant à renforcer sa notoriété auprès d'un public toujours plus large. Ces investissements, associés aux opérations de croissance externe récentes, avec l'acquisition de la société A.C.T.I. MAC dans le BtoB et l'entrée en négociations exclusives avec Rue du Commerce pour l'acquisition de son fonds de commerce, confèrent au Groupe LDLC tous les atouts pour capter l'essentiel de la croissance de ses marchés, et retrouver des taux de profitabilité normatifs sur le moyen terme.

Prochain communiqué :

Le 25 avril 2024 après Bourse, chiffre d'affaires annuel 2023-2024

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

Relations investisseurs / Presse

Hélène de Watteville / Marie-Claude Triquet

hdewatteville@actus.fr / mctriquet@actus.fr

Tél. : 06 10 19 97 04 / 06 84 83 21 82