GROUPE LDLC : ACTIVITÉ DES NEUF PREMIERS MOIS 2021-2022

LIMONEST, LE 27 JANVIER 2022 À 17H45

CHIFFRE D'AFFAIRES 9 MOIS À 524,8 M€ EN LÉGER REPLI DE -3,2%

BONNE DYNAMIQUE DES ACTIVITÉS BTOB ET BOUTIQUES

ACTIVITÉ DU 3 È ME TRIMESTRE À 191,4 M€ PÉNALISÉE PAR UNE MOINDRE DISPONIBILITÉ SUR LES CARTES GRAPHIQUES

Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC commente : « Le Groupe LDLC enregistre, sur les neuf premiers mois de l'exercice, une activité comparable à la performance record réalisée l'an dernier. Après un 1 er semestre 2021-2022 en progression de +6%, l'activité du 3 ème trimestre a été pénalisée par un moindre niveau d'approvisionnements en cartes graphiques.

Nos fondamentaux sont solides et la demande de produits high-tech émanant des particuliers comme des entreprises est toujours aussi forte . Le Groupe adapte continuellement ses capacités opérationnelles pour répondre au mieux aux enjeux actuels d'approvisionnements qui restent complexes . Le Groupe LDLC affine ses ambitions pour l'exercice 2021-2022 avec un chiffre d'affaires d'environ 720 M€ et un excédent brut d'exploitation de l'ordre de 65 M€. »



CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ À NEUF MOIS (1 ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE) – NON AUDITÉ

En M€ 2021-2022 2020-2021 Var. en % Chiffre d'affaires S1 333,5 314,3 +6,1% Chiffre d'affaires T3 191,4 227,8 -16,0% Cumul 9 mois 524,8 542,1 -3,2%

Données sociales : le chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2021-2022 s'établit à 181,1 M€ et le chiffre d'affaires 9 mois à 491,4 M€.



Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2021-2022 : 191,4 M€ (-16,0%) pénalisé par un moindre approvisionnement en cartes graphiques

Sur le trimestre écoulé, l'activité BtoC affiche un chiffre d'affaires de 132,2 M€, en recul de -19,7%. Comme anticipé, le Groupe n'a pas pu disposer, sur le trimestre de Noël, d'autant de cartes graphiques que sur l'exercice précédent (baisse de l'ordre de -35%). Ce moindre niveau d'approvisionnements en cartes a largement impacté la trajectoire de croissance du Groupe sur cette période traditionnellement de très forte activité, en influant également, de façon indirecte, sur les ventes des PC assemblés.

Les revenus des boutiques LDLC sont en légère progression au 3 ème trimestre à 26,8 M€, contre 26,6 M€ pour la même période l'an dernier.

Les activités BtoB enregistrent un repli beaucoup plus modéré de -6,3% avec un chiffre d'affaires de 55,6 M€ au 3 ème trimestre 2021-2022, contre 59,3 M€ en n-1. Cette évolution est due à un réseau LDLC.pro stable et à une moindre activité de BIMP PRO inhérente à des difficultés d'approvisionnements. Pour rappel, les activités BtoB avaient connu, au 3 ème trimestre 2020-2021, un fort rebond post-confinement avec une croissance de près de 20%.

Les autres activités sont stables à 3,6 M€ contre 3,7 M€ un an plus tôt. L'Armoire de Bébé, dans l'univers de la puériculture, maintient un chiffre d'affaires trimestriel à 2,4 M€.



Chiffre d'affaires à 9 mois de 524,8 M€ (-3,2% en publié, -3,6% à périmètre constant)

À l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2021-2022, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 524,8 M€, en léger repli de -3,2%, du fait de la moindre performance du 3 ème trimestre (chiffre d'affaires du 1 er semestre à 333,5 M€ en croissance de +6,1%).

Le chiffre d'affaires des activités BtoC au 31 décembre 2021 s'établit à 368,4 M€, contre 397,2 M€ à fin décembre 2020. Cette évolution traduit une baisse des activités BtoC online, plus particulièrement sur les 3 derniers mois, par rapport aux niveaux records enregistrés sur l'exercice précédent. Les boutiques LDLC (59 boutiques au 31 décembre 2021) enregistrent, sur 9 mois, un chiffre d'affaires 69,4 M€ en progression de +12,7%.

Toujours porté par une demande forte des entreprises liée aux nouveaux usages numériques, le chiffre d'affaires des activités BtoB sur les neuf premiers mois s'établit à 146,2 M€, en progression de +7,7%.

À fin décembre 2021, les autres activités totalisent un chiffre d'affaires cumulé de 10,2 M€, contre 9,2 M€ sur la même période en 2020-2021. L'Armoire de Bébé poursuit sa trajectoire de croissance avec un chiffre d'affaires de 6,4 M€, en hausse de +6,5%.



Acompte sur dividende au titre de l'exercice 2021-2022

Pour rappel, le Groupe LDLC a décidé le versement d'un acompte sur dividende, à titre ordinaire, de 0,80 € par action au titre de l'exercice 2021-2022 (détaché le 23 février 2022 et mis en paiement le 25 février 2022).



ACTUALITÉS RÉCENTES ET PERSPECTIVES

Objectifs annuels

Avec son profil de distributeur spécialisé omnicanal (boutiques physiques, BtoB, BtoC online) et la justesse du positionnement de son offre, le Groupe LDLC reste idéalement positionné pour tirer parti à moyen terme d'un marché porteur. Malgré les enjeux actuels d'approvisionnements, le Groupe estime pouvoir reprendre sa trajectoire de croissance sur le 4 ème trimestre.

Dans ce contexte, le Groupe LDLC vise désormais un chiffre d'affaires d'environ 720 M€ pour l'exercice 2021-2022. L'excédent brut d'exploitation devrait être de l'ordre de 65 M€.





Prochain communiqué :

Le 28 avril 2022 après Bourse, chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2021-2022





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

