GROUPE LDLC : ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE À +11,1% AU 2ÈME TRIMESTRE 2025-26 : PROGRESSION DE +16,2% DU BTOC ET RETOUR À LA CROISSANCE DU BTOB - CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL DE 266,8 M EUR (+9,5%) - OBJECTIF DE PROFITABILITÉ DÈS LE 1ER SEMESTRE 2025-26

LIMONEST, LE 30 OCTOBRE 2025 À 17H45

Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC, déclare : « Le 2 ème trimestre marque une inflexion nette de la dynamique engagée. Les efforts stratégiques déployés au cours des dernières années, notamment les investissements en marketing pour accroître la notoriété de la marque, portent aujourd'hui leurs fruits en permettant au Groupe de gagner des parts de marché. Ces actions, associées au travail réalisé sur les coûts en 2024-2025, devraient permettre au Groupe de renouer avec la profitabilité dès le 1 er semestre de l'exercice en cours. »

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ ET VOLUME D'AFFAIRES * DU 1 ER SEMESTRE (1 ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE)

En M€ - données non auditées 2025-2026 2024-2025 Var. en % Var. en %

périmètre constant Chiffre d'affaires 1 er trimestre 127,2 118,1 +7,6% +5,8% Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 139,6 125,6 +11,1% +11,1% Total chiffre d'affaires 1 er semestre 266,8 243,7 +9,5% +8,6% Volume d'affaires 1 er trimestre 135,2 122,8 +10,1% +6,0% Volume d'affaires 2 ème trimestre 149,0 132,7 +12,2% +12,2% Volume d'affaires 1 er semestre 284,2 255,5 +11,2% +9,2%

Données sociales : le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025-2026 s'établit à 237,1M€

* intégrant le réseau de franchises LDLC et les places de marché LDLC et Rue du Commerce

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025-2026 : 266,8 M€, en hausse de +9,5%

Après une progression de +7,6% au 1 er trimestre, l'activité accélère nettement au 2 ème trimestre à +11,1%. Cette croissance trimestrielle à deux chiffres confirme la solidité de la dynamique engagée depuis le début de l'exercice et met en avant la prise de parts de marché du Groupe dans un contexte de reprise encore à son démarrage.

Le volume d'affaires du Groupe, intégrant le réseau de franchises LDLC et les places de marché LDLC et Rue du Commerce, s'élève à 284,2 M€, en hausse de +11,2% en données publiées. Le volume d'affaires semestriel de Rue du Commerce ressort à 11,2 M€, dont 6,1 M€ enregistré au 2 ème trimestre (vs. 3,3 M€ au 2 ème trimestre 2024-2025).

Secteur BTOC : progression de +14,7% au 1 er semestre 2025-2026, dont +16,2% au 2 ème trimestre

Chiffre d'affaires BtoC

En M€ - données non auditées 2025-2026 2024-2025 Var. en % 1 er trimestre 91,1 80,6 +13,0% 2 ème trimestre 100,9 86,8 +16,2% Total 1 er semestre 192,0 167,4 +14,7% Online 121,8 101,8 +19,7% Boutiques 70,2 65,7 +6,9%

Au 1 er semestre 2025-2026, le chiffre d'affaires des activités BtoC s'élève à 192,0 M€, en hausse de +14,7% (+13,4% à périmètre constant). Le rythme de croissance organique s'est renforcé au cours du semestre, passant de +10,3% au 1 er trimestre à +16,2% au 2 ème trimestre.

L'activité Online a maintenu une croissance robuste sur l'ensemble du semestre (+20,2% au 2 ème trimestre et +19,0% au 1 er trimestre), sous l'effet de l'accélération de la demande stimulée par les innovations technologiques et le renouvellement des équipements informatiques. Rue du Commerce, consolidé depuis le 10 juillet 2024, poursuit son développement et contribue à l'activité Online à hauteur de 5,2 M€ au 1 er semestre 2025-2026 (vs. 1,2 M€ au 1 er semestre 2024-2025).

La croissance des boutiques s'accélère au 2 ème trimestre à +10,2% (vs. +2,9% au 1 er trimestre 2025-26). Cette performance illustre la solidité et la pertinence de la stratégie de maillage territorial et de proximité clients déployée par le Groupe. Ce dynamisme des points de vente physiques s'illustre également à travers le démarrage réussi du flagship place de la Madeleine à Paris fin août, avec une activité soutenue dès les premières semaines d'ouverture.

Secteur BTOB : retour à la croissance des activités au 2 ème trimestre 2025-2026

Chiffre d'affaires BtoB

En M€ - données non auditées 2025-2026 2024-2025 Var. en % 1 er trimestre 33,2 34,6 -4,0% 2 ème trimestre 35,8 35,6 +0,6% Total 1 er semestre 69,0 70,2 -1,7%

Le chiffre d'affaires BtoB s'élève à 69,0 M€ au 1 er semestre, en baisse de seulement -1,7% comparée au 1 er semestre 2024-2025. L'amélioration de la tendance, perceptible depuis plusieurs trimestres, se confirme avec un retour à la croissance au 2 ème trimestre.

Cette reprise, malgré un contexte politique instable en France, témoigne de l'importance pour les entreprises de maintenir leur parc informatique à jour et de tirer parti de l'attractivité des innovations techniques.

Secteur Autres activités : repli limité au 1 er semestre 2025-2026

Chiffre d'affaires Autres activités

En M€ - données non auditées 2025-2026 2024-2025 Var. en % 1 er trimestre 2,9 2,9 -1,7% 2 ème trimestre 2,9 3,1 -8,1% Total 1 er semestre 5,8 6,1 -5,0% dont L'Armoire de Bébé 4,1 4,2 -1,4%

Les autres activités totalisent 5,8 M€ (-5,0%) sur le semestre, dont 4,1 M€ (-1,4%) issus de L'Armoire de Bébé, dans l'univers de la puériculture.

PERSPECTIVES

Le 2 ème trimestre confirme la trajectoire positive amorcée en début d'exercice, avec une accélération du rythme de croissance de l'activité BtoC et le retour en territoire positif de l'activité BtoB.

Cette évolution, qui surperforme les indicateurs de marchés, témoigne des premiers résultats très concrets de la stratégie de communication et marketing mise en œuvre par le Groupe durant ces derniers exercices. L'activité future sera de plus renforcée par le retour du dynamisme amorcé sur le marché des équipements.

Porté par une situation financière saine, une structure de coûts optimisée et des actions ciblées visant à renforcer son attractivité, notamment auprès du grand public, le Groupe LDLC dispose de puissants leviers de croissance qui devraient lui permettre de poursuivre sa conquête de parts de marché dans un contexte de reprise de la demande.

Le Groupe devrait en outre retrouver le chemin de la profitabilité dès le 1 er semestre 2025-2026.

Prochain communiqué :

Le 11 décembre 2025 après Bourse, résultats semestriels 2025-2026

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte environ 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

