Groupe IT Link : Résultats du premier semestre 2026

Communiqué Financier

Le Kremlin-Bicêtre, le 24 septembre 2026

En M€

S1 2025*

S1 2026*

Variation Chiffre d’affaires 42,29 41,89 -0,9% EBITDA** 3,00 1,46 -48,5% % du Chiffre d’affaires 7,1% 3,5% -3,6 pts Résultat opérationnel courant 2,19 0,74 -65,8% % du Chiffre d’affaires 5,2% 1,8% -3,4 pts Résultat opérationnel 2,19 0,78 -64,4% % du Chiffre d’affaires 5,2% 1,9% -3,3 pts Résultat net 1,47 0,60 -59,1 %



* Informations non auditées.

** L’EBITDA désigne Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements et provisions .





Résultats

Au 1er semestre 2026, le Groupe IT Link enregistre un chiffre d’affaires de 41,89 M€ en léger recul de 0,9% (-0,5% à taux de change constant).

De son côté, l’EBITDA s’établit à 1,46 M€, soit 3,5% du chiffre d’affaires en baisse de 3,6 points. Cette baisse s’explique par un recul du taux d’activité moyen sur le semestre (1,5 points d’EBITDA), une dérive ponctuelle sur des projets au sein des activités Solutions France (1,1 points d’EBITDA), une réduction de l’assiette du CIR (0,4 point), la fin des revenus liés à un bail locatif en Île de France (0,3 point), ainsi que par des pénalités exceptionnelles de production pour Ciao (0,2 point).

Le résultat opérationnel courant ressort à 0,74 M€ (1,8% du chiffre d’affaires) et le résultat opérationnel à 0,78 M€.

Après impôt, le résultat net s’établit à 0,60 M€ (en baisse de 59,1%).

Trésorerie et endettement

La trésorerie nette du Groupe au 30 juin 2026 retrouve un niveau satisfaisant à 7,1 M€ (hors dette de loyers IFRS16) contre 3,8 M€ au 31 décembre 2025.

Paiement du dividende 2025

La distribution aux actionnaires du Groupe IT Link d’un dividende de 0,50 € par action, votée par l’Assemblée Générale du 25 juin 2026, a été réalisée le 8 juillet pour un montant total de 0,85 M€.

Effectif

Au 30 juin 2026, l'effectif salarié du Groupe était de 905 collaborateurs et l’effectif productif global ( 1 ) atteignait 937 consultants contre 909 un an plus tôt.

Perspectives 2026

La direction confirme son objectif de chiffre d’affaires en croissance entre 1,5 et 2,5% par rapport à l’exercice 2025.

Compte tenu de la bonne performance commerciale depuis le deuxième trimestre, la croissance continue des effectifs productifs (plus de 950 consultants à ce jour) et du retour à un taux d’activité supérieur à 92,5%, la direction envisage un résultat opérationnel courant entre 7 et 8% sur le second semestre. Sur l’année, la rentabilité est désormais attendue autour de 5%.

La direction reste attentive aux contextes macroéconomiques et géopolitiques toujours incertains.

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2026 ce jour sur https://www.itlinkgroupe.com/investisseurs/documents-financiers-2026

IT Link publiera son chiffre d’affaires pour le 3 ème trimestre, le 12 novembre 2026.

(1) Effectif productif global = effectif productif Groupe IT Link + partenaires sous-traitants

A propos d’IT Link

Le Groupe IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis plus de trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : transformer l’innovation technologique en valeur métier.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation, sur l’ensemble de la chaîne de valeur des systèmes connectés « du capteur à l’application métier ».

Le Groupe IT Link c’est plus de 900 collaborateurs présents sur 15 agences en Europe, au Maroc et au Canada, une direction technique de pointe, 4 centres de R&D et quatre marques : IT Link, NRX, RADèS et Ciao Technologies.

IT LINK est cotée sur EURONEXT GROWTH (ISIN FR0000072597)

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