Groupe ICAPE : Croissance du chiffre d’affaires et de la rentabilité au 1er semestre 2025

● Reprise confirmée de la dynamique commerciale avec une croissance de +13,1% du chiffre d’affaires et une bonne tenue du carnet de commandes



● Poursuite de la stratégie de croissance externe avec l’acquisition sur l’exercice de Kingfisher PCB, après celle d’ALR Services fin 2024, et le déploiement de la nouvelle Business Unit ICAPE UK



● Forte hausse de l’EBITDA à +28,1%, de l’EBITA à +42,9% et de l’EBIT (ROC) à +44,3% avec une amélioration de la rentabilité, sous l’effet des mesures d’efficacité opérationnelle, de la mise en œuvre des synergies et de l’intégration des acquisitions récentes



● Croissance du résultat net part du Groupe de +9,6% et du résultat net part du Groupe par action de +8,3%



● BFR en forte amélioration et endettement financier net stable au 30 juin 2025 par rapport au 31 décembre 2024



● Confirmation des objectifs opérationnels, stratégiques et financiers du Groupe



Webinaire de présentation des résultats semestriels 2025, le mercredi 1er octobre 2025 à 10h00 (CEST) :

https://app.livestorm.co/p/969ac884-5619-4e1c-89f9-4f3ff1aa5fef



