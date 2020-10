Groupe HIOLLE Industries : Résultat net positif au 30 Juin 2020

Valenciennes, le 30 septembre 2020 - Le Groupe HIOLLE Industries publie un résultat net positif après un deuxième trimestre 2020 bouleversé par la crise sanitaire.





Le Groupe HIOLLE Industries a enregistré au premier semestre 2020 un chiffre d'affaires de 34.6 M€ en retrait de 19.8 % par rapport au premier semestre 2019.

Ainsi, le secteur Services et Environnement (32 % du CA) affiche un chiffre d'affaires de 11 129 K€ en baisse de 22.1 % par rapport au 1er semestre 2019.

Le secteur Ferroviaire et Aéronautique (68 % du CA) est en recul de 18.6% avec un chiffre d'affaires consolidé de 23 460 K€.

Le Groupe HIOLLE Industries s'est fait fort dès le 16 Mars 2020 de mettre en place une stratégie de protection de ses salariés face à la pandémie de Covid 19 en suivant les obligations liées au confinement de la population. Toutes les sociétés du groupe ont observé une période de fermeture de 2 semaines.

Et dès le début avril, à la suite de plusieurs comités d'urgence, le Groupe a su appliquer un plan de redéploiement des activités dans le respect des précautions recommandées par le gouvernement.

Toutes les mesures d'aides aux entreprises proposées par le gouvernement ont été sollicitées : le recours au chômage partiel dans toutes les sociétés du groupe, le décalage du remboursement d'emprunts, le report des charges sociales ainsi que la mise en place de prêts garantis par l'état.