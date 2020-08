Groupe HIOLLE INDUSTRIES : Chiffre d'affaires consolidé au 30 Juin 2020

Valenciennes, le 6 août 2020 - Impacté directement par la crise sanitaire, le Groupe présente un chiffre d'affaires de 34 589 M€ pour le premier semestre en baisse de 19.8 %. Cependant fort d'un carnet de commandes important et du dynamisme du secteur ferroviaire, principal secteur d'activités du Groupe, HIOLLE Industries repart sur un rythme de croissance soutenu dès le second semestre.

En milliers d'euros 2020 2019 Var.

Chiffre d'affaires consolidé S1 34 589 43110 - 19.8 %

Secteur Services et Environnement 11 129 14 287 - 22.1 %

Secteur Ferroviaire et Aéronautique 23 460 28 823 - 18.6 %



Après un début d'année prometteur, l'ensemble des secteurs d'activités a été touché dès le 15 mars par les obligations d'arrêt de production total et la fermeture de tous les établissements du Groupe suite au confinement lié à la pandémie COVID 19. En aménageant les postes de travail et en appliquant les mesures barrières réglementées, les activités ont repris normalement dans le courant du mois de juin.

Ainsi, le secteur Services et Environnement (32 % du CA) affiche un chiffre d'affaires de 11 129 K€ en baisse de 22.1 % par rapport au 1er semestre 2019.

Le secteur Ferroviaire et Aéronautique (68 % du CA) est en recul de 18.6% avec un chiffre d'affaires consolidé de 23 460 K€.