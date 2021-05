Groupe HIOLLE INDUSTRIES : Chiffre d'affaires au 31/03/2021

Valenciennes, le 12 Mai 2021 - Le Groupe HIOLLE Industries, porté par son développement à l'international, affiche une activité soutenue et une croissance de plus de 20 % avec un chiffre d'affaires consolidé de 21 798 K€ pour le premier trimestre 2021.



Alors que la crise sanitaire perdure, le groupe HIOLLE Industries accélère son rythme de croissance avec une augmentation de son chiffre d'affaires de 20.3 %, et dépasse déjà de 8.4 % son niveau d'activités du 1er trimestre 2019.



L'export (principalement USA et CANADA) représente près de 17 % du chiffre d'affaires total du Groupe.



Fort d'un carnet de commandes de plus de 90 millions d'euros et de belles perspectives de développement à l'international, le Groupe HIOLLE Industries confirme son objectif de croissance annuelle à deux chiffres.