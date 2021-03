GROUPE GORGE : Résultats annuels 2020 : résilience, transformation du profil et fort potentiel de croissance

Nette amélioration de la rentabilité au deuxième semestre 2020

Progression de la marge d'EBITDA sur un an à 14% : +1 pt par rapport au 2 ème semestre 2019

sur un an à 14% +1 pt par rapport au 2 semestre 2019 Malgré une baisse du chiffre d'affaires : -8% à périmètre comparable par rapport au 2 ème semestre 2019

: -8% à périmètre comparable par rapport au 2 semestre 2019 Progression du résultat d'exploitation : +5,5% à périmètre comparable par rapport au 2 ème semestre 2019

: +5,5% à périmètre comparable par rapport au 2 semestre 2019 Carnet de commandes en croissance à 623 M€

à 623 M€ Hausse de la trésorerie disponible à 81 M€ (+22 M€ sur un an)

à 81 M€ (+22 M€ sur un an) Proposition de dividende : 0,32€ par action, stable par rapport à l'année dernière

Recentrage stratégique et transformation opérationnelle

Renforcement dans l'activité Drones & Systèmes : fusion avec ECA Group finalisée fin 2020

: fusion avec ECA Group finalisée fin 2020 Recentrage de l'activité Ingénierie & Systèmes de Protection : sortie du secteur pétrolier, lancement de StedY

: sortie du secteur pétrolier, lancement de StedY Transformation opérationnelle dans l'Impression 3D : réorganisation et nouvelles offres innovantes

Bonne dynamique commerciale malgré le contexte difficile Nouvelles commandes dans la robotique navale pour plus de 90 M€ Succès commerciaux et signatures de partenariats en Impression 3D Commandes importantes dans la protection incendie et le nucléaire Montée en puissance du conseil en ingénierie



Renforcement de la structure actionnariale et de la gouvernance Augmentation significative du capital flottant et amélioration de la liquidité du titre Renforcement de la gouvernance avec la nomination de Hervé Guillou en tant qu'administrateur 1



Accélération de la stratégie ESG : +13 pts au rating Gaïa

Guidance 2021 : près de +15% de croissance organique des revenus et forte amélioration de la rentabilité

Perspectives solides à moyen terme : fort potentiel de croissance dans les 3 activités

Des marchés profonds , structurellement bien orientés et en croissance

, structurellement bien orientés et Un positionnement stratégique attractif , parmi les leaders dans ses activités spécialisés

, parmi les leaders dans ses activités spécialisés Une dynamique commerciale enclenchée et qui devrait s'accélérer





Groupe Gorgé : un spécialiste des hautes technologies présent sur 3 activités

Groupe Gorgé poursuit depuis plusieurs années une stratégie autour de 3 grands axes :

Renforcement dans les activités de haute technologie à forte valeur ajoutée, dans lesquelles le Groupe maitrise l'ensemble de la chaine de création de valeur. Concentration sur des secteurs à fort potentiel de croissance, avec des marchés profonds et structurellement bien orientés. Un acteur de 1er plan dans ses activités avec une forte ambition de développement à échelle globale.

Cette stratégie a été déployée dans trois activités, qui ont généré en 2020 un revenu consolidé de 231 M€ :

42% des revenus proviennent de l'activité Drones & Systèmes, sous la marque ECA Group. Ce pôle, développé depuis 28 ans, propose des systèmes intégrés pour la Défense et la Sécurité navale, terrestre et aéronautique, notamment avec des technologies de robotique.

En Impression 3D (détenue à 57% et générant 25% des revenus sous la marque Prodways), Groupe Gorgé a construit depuis 2013 l'un des rares acteurs capables de proposer des solutions clés en mains pour la production industrielle grâce à sa maitrise de la chaine de valeur : logiciel, imprimantes, matières et production de pièces.

L'activité Ingénierie & Systèmes de Protection représente 34% des revenus et comprend le Conseil en ingénierie et technologies ainsi que des solutions pour la protection de sites à risque, avec la sécurité incendie et des portes nucléaires.

Recentrage stratégique et transformation opérationnelle réussis en 2020

Renforcement dans l'activité Drones & Systèmes

Groupe Gorgé s'est significativement renforcé dans son activité Drones & Systèmes avec la fusion-absorption de sa filiale ECA, auparavant détenue à 65%. L'opération annoncée fin septembre 2020 a été finalisée fin décembre. En se renforçant ainsi dans cette activité de haute technologie, Groupe Gorgé poursuit sa stratégie et pourra bénéficier pleinement du potentiel de croissance important de cette activité dans les prochaines années.

Cette opération a permis en outre d'unifier et de simplifier la structure du groupe en supprimant la double cotation de Groupe Gorgé et d'ECA, de renforcer le capital flottant de Groupe Gorgé, en hausse de +180% sur un an1, et ainsi d'offrir une liquidité accrue du titre.

Achèvement du recentrage stratégique de l'activité Ingénierie et Systèmes de Protection

Groupe Gorgé a poursuivi en 2020 le travail de recentrage stratégique du pôle Ingénierie et Systèmes de Protection en achevant sa sortie du secteur pétrolier. Le rapprochement capitalistique de sa filiale Van Dam avec son concurrent InterDam a permis de créer un leader mondial de ce secteur parapétrolier spécialisé ; Groupe Gorgé conserve 15% du nouvel ensemble qui seront cédés à terme.

Avec cette opération, le Groupe se désengage du marché parapétrolier et poursuit le recentrage sur ses activités stratégiques, initié en 2018 avec la cession de AI GROUP puis poursuivi en 2019 avec la cession du groupe Cimlec et de 30% du capital de l'activité Protection Incendie France à son management.

En parallèle, le Groupe s'est renforcé dans le domaine du conseil en technologies avec le lancement d'une nouvelle offre en septembre 2020 : StedY, une offre de service digitale qui repense le métier de conseil en ingénierie et technologies, vient amplifier le positionnement du Groupe présent dans cette activité depuis 2012 (lien vers le communiqué d'annonce).

Transformation opérationnelle du pôle Impression 3D

Groupe Gorgé, sous la marque Prodways dans l'impression 3D, a mis en place cette année une transformation opérationnelle importante sur plusieurs fronts : de nouvelles solutions et fonctionnalités ont été dévoilées pour la production industrielle, en menant en parallèle une réorganisation de la production des machines et des matières afin d'améliorer la rentabilité et la capacité de production.

Le Groupe a lancé une nouvelle activité pour l'intégration des solutions Cloud de la plateforme 3DEXPERIENCE® de Dassault Systèmes, à la fois en Europe et aux Etats-Unis, permettant de maitriser la création, la modification, la simulation du fichier 3D, qui sont des atouts majeurs pour les clients. Par ailleurs, de nouvelles fonctionnalités ont été implémentées au sein de la gamme d'imprimantes 3D compactes MOVINGLight® ProMaker LD Series, notamment la Super-Résolution 3D. Cette technologie basée sur de nouveaux algorithmes permet d'atteindre une précision au-delà des performances natives de 42 micromètres tout en augmentant la vitesse de production de 30%. Ces fonctionnalités se sont déjà concrétisées par des succès commerciaux avec deux sociétés polonaise (Brightalign) et italienne (GEO).

Pour consolider la montée en puissance de l'activité depuis plusieurs années, avec des revenus qui ont plus que doublé depuis 3 ans, et pour répondre à la demande future dans un marché très porteur, le Groupe mène progressivement depuis la fin d'année 2020 une nouvelle organisation pour la production de ses machines. La production des ateliers historiques franciliens sera transférée sur des sites existants aux Etats-Unis et à Annecy. Cette transformation permettra de réaliser des synergies entre ses activités, d'améliorer la rentabilité en réduisant la structure de coûts fixes et ainsi de se concentrer sur le développement de nouvelles technologies à destination de marchés à fort potentiel.

Par ailleurs, face aux bonnes perspectives commerciales des applications médicales, le Groupe a une nouvelle fois augmenté sa capacité de production de matières afin de répondre à la demande croissante sur ce secteur. La capacité a augmenté de 50% en 8 mois et peut désormais atteindre 100 tonnes par an. Cette activité à forte marge est l'un des vecteurs majeurs de la croissance du pôle Impression 3D.

Ces actions produiront leurs effets en 2021 dans une dynamique de reprise de l'activité et de croissance des revenus.

Bonne dynamique commerciale malgré le contexte difficile

Activité Drones & Systèmes : près de 90 M€ de nouvelles commandes en 2020, confirmant la capacité à remporter des appels d'offres internationaux

Groupe Gorgé bénéficie maintenant de la notoriété acquise en 2019 en remportant le contrat avec les marines belge et néerlandaise, d'un montant d'environ 450 M€ sur 8 ans, et confirme sa capacité à remporter des appels d'offres internationaux. Trois contrats majeurs de plus de 20 M€ ont été signés pour des solutions de robotique en 2020. Les deux premiers concernent la modernisation de flottes existantes, afin de les rapprocher des performances des systèmes les plus récents, dont trois navires conventionnels pour la marine lettonne acquis auprès de la marine hollandaise en 2006. Le troisième contrat porte sur un système de drones supplémentaire pour la marine néerlandaise, qui a souhaité se doter d'un Toolbox pour réaliser des tests et évaluer de nouveaux concepts opérationnels.

Avec ces succès commerciaux, le Groupe démontre la pertinence de son offre dans le déminage Stand-Off2, à la fois pour des systèmes intégrés de dernière génération mais aussi pour équiper des navires plus anciens dont la durée de vie peut être prolongée, adressant ainsi un ensemble de marché plus vaste sur cette activité.

Commandes importantes dans la protection Incendie et le nucléaire

En fin d'année 2020, Groupe Gorgé a remporté la plus importante commande de son histoire dans l'activité de protection incendie. Le groupe s'est vu confier un contrat de près de 7 M€ pour l'étude et la réalisation d'un système de protection incendie sur le plus important site équipé de sprinklers d'Europe. Cette prestation, qui sera réalisée sur deux ans, consiste en la pose de 20 000 sprinklers sur 4 bâtiments, accompagnée de prestations de services de maintenance, illustrant l'importante récurrence de cette activité dont la maintenance représente près de 50% du chiffre d'affaires. Cette commande permet de rattraper le retard commercial pris au premier semestre et de finalement dépasser le niveau de prise de commandes de 2019.

Par ailleurs, un important contrat de plus de 6 M€ sur une durée de 4 ans a été a signé pour la fourniture de 500 portes spéciales dans le cadre d'un projet de construction de centrale nucléaire en Asie occidentale. Cette commande vient récompenser plusieurs années d'efforts pour obtenir une première référence sur la technologie nucléaire russe VVER. A la connaissance du groupe, Baumert, la filiale spécialisée dans cette activité, est la seule société à disposer de références sur l'ensemble des principales technologies de centrales nucléaires (française, chinoise, américaine et russe).

Pôle Impression 3D : succès commerciaux et signatures de partenariats

Grâce à sa maitrise de l'ensemble de la chaine de valeur de l'impression 3D (machines, matières, logiciels et production de pièces), le Groupe a enregistré des succès commerciaux sur plusieurs fronts.

Groupe Gorgé a contractualisé en 2020 la vente de résines liquides auprès de plusieurs spécialistes européens du dentaire, s'appuyant sur les matières spécifiquement développées pour cette industrie, comme la résine liquide PLASTCure Model, qui permettent un niveau de précision très élevé pour la production de masse. Cette bonne dynamique s'est poursuivie début 2021 avec la signature d'un accord de quatre ans avec un acteur mondial de premier plan dans l'industrie dentaire, qui dispose d'un réseau de distributeurs et de partenaires dans plus de 100 pays. Ces clients industriels devraient consommer plusieurs dizaines de tonnes de matières une fois leurs productions stabilisées, démontrant l'utilisation grandissante de l'impression 3D dans ce secteur.

La dynamique commerciale se matérialise aussi dans le secteur de la joaillerie, avec deux contrats pour équiper deux clients d'une dizaine de machines chacun, ainsi que dans la distribution de logiciels de modélisation 3D, qui a remporté son plus gros contrat historique en 2020.

Résultats 2020 : nette amélioration de la rentabilité au deuxième semestre 2020

(en millions d'euros) S2 2019 S2 2020 Var

(var. organique

en %) FY2019 FY2020 Var

(var. organique

en %) Carnet de commandes fin de période - - - 606,2 623,2 +3% Chiffre d'affaires3 139,3 123,1 -12%

(-8%) 274,6 231,13 -16%

(-14%) EBITDA4 17,4 17,0 -2%

(-1%) 31,7 24,1 -24%

(-22%) Marge d'EBITDA (%) 12,5% 13,8% +1,3 pts 11,5% 10,4% -1,1 pts Résultat d'exploitation5 6,3 6,8 +0,5 M€ 9,5 2,5 -6,9 M€ Résultat opérationnel 4,9 5,2 +0,3 M€ 4,9 -9,0 -14,0 M€ Résultat financier -0,9 -1,2 -0,3 M€ -1,1 -1,7 -0,5 M€ Impôts 0,0 -0,8 -0,8 M€ -2,2 0,2 +2,4 M€ Résultat net des activités non poursuivies 21,2 0,0 -21,2 M€ 21,6 -1,0 -22,6 M€ Résultat net 25,3 3,1 -22,1 M€ 23,1 -11,5 -34,6 M€ Résultat net part du groupe 23,0 4,2 -18,7 M€ 20,9 -5,8 -26,7 M€ Flux de trésorerie généré par l'activité - - - 30,4 37,5 +7,1 M€

Les comptes consolidés de l'exercice 2020 ont été arrêtés par le Conseil d'administration qui s'est réuni le 16 mars 2021. Les procédures d'audit par les Commissaires aux comptes sont effectuées, le rapport d'audit relatif à la certification est en cours d'émission.

Après un 1er semestre fortement impacté par la crise sanitaire, la dynamique de redressement est visible au 2ème semestre. Malgré une baisse du chiffre d'affaires de 8% à périmètre comparable, la marge d'EBITDA est en progression de +1,3 pts, à près de 14%, grâce aux efforts de transformation opérationnelle entamés en 2020 et qui se poursuivront en 2021. Ces actions ont permis d'optimiser la structure de coûts et de limiter la baisse de l'EBITDA à -0,4 M€ (-1% à périmètre comparable).

Cette bonne performance conduit à un résultat d'exploitation en hausse de +5,5% à périmètre comparable.

Après prise en compte des autres éléments non récurrents (-1,6 M€ comprenant principalement des coûts liés à la réorganisation de du pôle Impression 3D et la plus-value de cession de la société Van Dam), le résultat opérationnel s'établit à 5,2 M€, en hausse de +0,3 M€ au deuxième semestre

Au final, le résultat net part du groupe est de +4,2 M€ sur le deuxième semestre et de -5,8 M€ sur l'année 2020.

Performance des activités

En millions d'euros S2 2019 S2 2020 Variation

(organique) FY2019 FY2020 Variation

(organique) Drones & Systèmes Chiffre d'affaires 55,4 53,1 -4% 112,5 96,2 -14% EBITDA 10,9 10,8 -0,2% 20,8 16,1 -22% Marge d'EBITDA (%) 19,6% 20,4% +0,8 pt 18,5% 16,7% -1,7 pts Résultat d'exploitation 5,7 6,2 +0,5 M€ 9,9 7,0 -2,9 M€ Ingénierie & Systèmes de Protection6 Chiffre d'affaires 48,3 39,6 -18%

(-7%) 91,8 78,1 -15%

(-8%) EBITDA 3,2 4,1 +27%

(+35%) 5,2 5,0 -5%

(+8%) Marge d'EBITDA (%) 6,7% 10,4% +3,6 pts 5,7% 6,4% +0,7 pt Résultat d'exploitation 0,8 1,9 +1,2 M€ 0,9 0,4 -0,5 M€ Impression 3D Chiffre d'affaires 36,0 30,4 -16% 71,3 57,2 -20% EBITDA 2,7 1,9 -30% 5,3 3,3 -37% Marge d'EBITDA (%) 7,6% 6,3% -1,3 pts 7,5% 5,8% -1,6 pts Résultat d'exploitation -0,5 -0,9 -0,4 M€ -1,5 -3,8 -2,3 M€

Drones & Systèmes : amélioration de la rentabilité grâce à une meilleure maitrise des coûts

Ce pôle a connu une activité contrastée avec un fort recul du secteur aéronautique et une forte progression de l'activité drones. La performance d'EBITDA est stable au deuxième semestre, grâce à la bonne performance de la Robotique qui compense l'impact de la baisse des revenus de l'Aérospatial.

Ingénierie & Systèmes de Protection : transformation du profil grâce au recentrage stratégique

L'impact de la crise a été limité, avec un redressement significatif au deuxième semestre (-7% de chiffre d'affaires à périmètre comparable). La rentabilité a été préservée, bénéficiant de la plus-value de cession d'un actif qui compense l'impact sensible de la crise sanitaire au 1er semestre et la perte liée au lancement de StedY.

Impression 3D : redressement au second semestre 2020 malgré le deuxième confinement

Le redressement de l'activité a été amorcé au deuxième semestre sur les deux divisions Systems et Products, avec un chiffre d'affaires en baisse de -5,6 M€ par rapport à 2019 contre -8,6 M€ au 1er semestre 2020. L'EBITDA s'élève à 1,9 M€ et s'établit à 3,3 M€ sur l'ensemble de l'année 2020, seulement 2 M€ en dessous de la performance 2019 malgré la baisse du chiffre d'affaires de 14 M€.

Une situation financière saine à fin 2020

Les flux de trésorerie générés par l'activité sont de 38 M€ en 2020, en hausse de +7 M€ par rapport à 2019. Le besoin en fonds de roulement s'améliore de 26 M€ bénéficiant du recul de l'activité.

A fin décembre 2020, Groupe Gorgé dispose de 81 M€ de trésorerie disponible (+22 M€ depuis fin 2019) et la dette financière nette7 ressort à 31 M€ (+22 M€, après +32 M€ de rachat de titres).

En conséquence, le groupe affiche un ratio d'endettement sain de 24%.

Dividende

Groupe Gorgé proposera à l'Assemblée générale du 18 juin 2021 la distribution d'un dividende de 0,32€ par action en numéraire, stable par rapport à l'an passé. La date de détachement du coupon interviendra le 23 juin 2021 et le paiement le 25 juin 2021.

Accélération de la stratégie ESG

Groupe Gorgé a significativement amélioré sa note au rating Gaïa, de +13 pts en 2020 pour atteindre 66/100, grâce à une forte progression sur 9 des 18 critères de la notation. Cette note avait déjà progressé de +10 pts entre 2018 et 2019. Cette amélioration est la reconnaissance des efforts fournis par le groupe en termes de transparence et fonctionnement de la gouvernance, du positionnement sur des activités vertueuses, et du renforcement des bonnes pratiques avec les parties prenantes.

Fin 2020, Groupe Gorgé a d'ailleurs renforcé sa gouvernance ESG à travers l'implication croissante du Conseil d'administration. Celui-ci a nommé une personne responsable de la RSE pour mener les avancées sur l'ensemble du Groupe. En complément, il sera proposé à l'Assemblée Générale d'introduire des critères ESG dans le calcul de la rémunération des dirigeants, ces critères représenteraient jusqu'à 20% de la part variable.

Renforcement de la gouvernance avec la nomination de Hervé Guillou

Le Conseil d'administration proposera la nomination d'Hervé Guillou au poste d'administrateur de Groupe Gorgé lors de la prochaine Assemblée générale. Cette proposition fait suite à sa nomination comme Président du Conseil d'administration de Groupe ECA début 2021.

Diplômé de l'École Polytechnique, ingénieur de l'Ecole nationale supérieure des techniques avancées (constructions navales) et de l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires. Hervé Guillou, est vice-président du Conseil général de l'armement. Il est également Président du GICAN (Groupement des Industries de Construction et Activités Navales) et Président du Comité Stratégique de Filière (CSF) des industriels de la mer. Jusqu'au 24 mars 2020, il était Président-Directeur général de Naval Group, entreprise industrielle spécialisée dans le naval de défense et les énergies, partenaire majeur de Groupe ECA dans le cadre du contrat belgo-néerlandais en guerre des mines sous-marines de près de 2 milliards d'euros.

Hervé Guillou apportera au groupe sa riche expérience de l'industrie de la défense et du naval et sa connaissance de l'aérospatial. Son arrivée confirme le changement de dimension du groupe et conforte ses ambitions pour le futur.

Perspectives solides à moyen terme : fort potentiel de croissance dans les 3 pôles

La stratégie du Groupe mise en place depuis plusieurs années, se focalisant sur des secteurs à fort potentiel de croissance, lui permet aujourd'hui d'afficher une grande confiance dans l'avenir et de fortes ambitions de croissance. Dans chacun de ses 3 pôles, Groupe Gorgé peut s'appuyer sur :

Des marchés profonds, en forte croissance et structurellement bien orientés

Un positionnement stratégique attractif , parmi les leaders dans ses activités spécialisées

, parmi les leaders dans ses activités spécialisées Une dynamique commerciale bien enclenchée et amenée à s'accélérer

Activité Drone & Systèmes : capacité à bénéficier des investissements en robotique grâce à une expertise désormais reconnue

La montée en puissance des programmes de déminage à échelle globale, sur fond de hausse des dépenses militaires, est un vecteur de croissance majeur dans le domaine de la robotique. De nombreux d'appels d'offres majeurs sont attendus dans les prochaines années, offrant des perspectives de développements significatifs pour le secteur (programmes pour la France, l'Australie, le Royaume-Uni, le Canada, l'Inde, les Emirats arabes unis, etc.).

La dynamique commerciale est d'ores et déjà enclenchée, comme en témoigne le carnet de commandes de 540 M€ à exécuter. Le contrat avec les marines belge et néerlandaise, qui représente une part significative du carnet, devrait s'accélérer dans les prochaines années. Sa contribution au chiffre d'affaires en 2021 est estimée à environ 40 M€, puis augmentera entre 50 et 100 M€ de 2022 à 2024.

Par ailleurs, l'expertise de Groupe Gorgé en robotique ouvre des perspectives dans d'autres marchés grâce à l'adaptation de solutions existantes, comme l'hydrographie, la protection portuaire ou les AGV (Automated Guided Vehicles). Sur ce dernier marché, un contrat a d'ailleurs été signé en 2020 avec IDEA, société opérant dans la logistique, à la suite du contrat déjà réalisé avec Rio Tinto.

Impression 3D : un positionnement stratégique fort pour capter la croissance rapide du marché

La crise conjoncturelle qui a touché le marché de l'impression 3D en 2020 ne remet pas en cause les fondamentaux structurels du secteur, qui restent très bien orientés. L'adoption croissante des solutions 3D pour la production de composants fonctionnels, que ce soient des produits ou composants finaux, des outils ou des pièces de rechange, va amener le marché à croître fortement dans les prochaines années. Les possibilités d'applications sont très nombreuses et peuvent toucher l'ensemble des secteurs à échelle globale.

Les dernières projections8anticipent une forte croissance du marché, pour atteindre une taille estimée d'environ 100 Md€ à horizon 2029 (contre environ 10 Md€ en 2020). Ces anticipations de croissance se sont traduites par une forte revalorisation des sociétés du secteur aux Etats-Unis (environ +300% de valeur boursière sur un an9) qui ne s'est pas encore matérialisée en Europe.

Dans cet environnement, Groupe Gorgé se positionne comme un acteur de premier plan de son secteur, spécialiste de l'impression 3D professionnelle et industrielle. La société est capable de proposer des solutions clés en main, forte de la stratégie mise en place depuis sa création en 2013 autour de 3 grands axes :

1- La maitrise de l'ensemble de la chaine de valeur de l'impression 3D : machines, matières, logiciels et production de pièces, renforcée en 2020 avec de nouvelles fonctionnalités sur ses imprimantes et une nouvelle offre logicielle.

2- L'excellence des technologies proposées pour la production industrielle, offrant des performances uniques en termes de précision et de rapidité.

4- Le développement de nouveaux partenariats avec l'ambition d'adresser de nouvelles applications à grande échelle dans les années à venir. Le partenariat avec Essilor depuis 3 ans, visant à développer la technologie d'impression 3D MOVINGLight® pour des verres de lunettes, en est un exemple. Une nouvelle étape été franchie début 2021 avec l'installation d'une deuxième imprimante Prodways.

Ingénierie & Systèmes de protection : dynamique commerciale pour l'ensemble des solutions

Dans l'activité de Conseil en ingénierie et technologies, le chiffre d'affaires a augmenté de 30% en deux ans et dépasse désormais 10 M€. Avec le lancement de StedY qui vient renforcer ce pôle, le Groupe s'attend à une bonne dynamique commerciale dans les prochaines années.

La division de protection incendie bénéficie du renforcement des normes de sécurité sur les sites sensibles. Groupe Gorgé, à travers sa marque Vigians, est l'un des rares acteurs capables de proposer des offres complètes, allant de l'étude à la réalisation, avec des solutions de protection actives (sprinklers, brouillard d'eau, réseaux pompiers, etc.) et passives (portes, cloison et vitres coupe-feu).

L'activité de conception et fabrication de portes techniques pour les sites nucléaires bénéficie de cycles longs et donc d'une forte visibilité sur les revenus futurs. Les perspectives sont bonnes grâce au carnet de commandes important auquel se rajoutent les revenus récurrents des services et de la maintenance.

Guidance 2021 : près de 15% de croissance organique des revenus et forte amélioration de la rentabilité

L'ensemble des marchés de Groupe Gorgé est bien orienté et l'exécution du carnet de commandes prévue sur 2021 donne une bonne visibilité sur l'exercice en cours. Par conséquent, hors nouvelle dégradation du contexte sanitaire, le Groupe se donne un objectif de croissance du chiffre d'affaires en 2021, proche de 15% à périmètre comparable, soit près de 265 M€.

Dans le même temps, la rentabilité de l'entreprise devrait connaitre une forte amélioration, et ce dès le 1er semestre 2021.

À propos du Groupe Gorgé

Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale.

Le Groupe est présent dans l'impression 3D, les drones, l'ingénierie et les systèmes de protection et emploie

près de 2 000 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 231 millions d'euros en 2020.

Plus d'informations sur www.groupe-gorge.com

Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).

