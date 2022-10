GROUPE GORGE : Recentrage stratégique des activités : Groupe Gorgé projette de céder le pôle Ingénierie et Systèmes de Protection et de se doter d'une nouvelle identité, Exail Technologies

Groupe Gorgé annonce son projet de céder son pôle Ingénierie & Systèmes de Protection à son actionnaire principal, la famille Gorgé, pour une valeur des titres de 27 M€, impliquant une valeur d'entreprise de 47 M€. Le groupe accroitrait ainsi sa lisibilité et serait focalisé sur la robotique et les systèmes critiques de haute technologie, notamment dans le domaine naval et maritime . A cette occasion, Groupe Gorgé serait renommé Exail Technologies, afin de refléter l'achèvement de sa transformation. Ce projet de cession a fait l'objet d'un rapport sur la valeur du pôle et sur l'équité du prix de cession par un expert indépendant et sera soumis à l'approbation des actionnaires lors d'une Assemblée Générale Mixte qui aura lieu le 8 décembre 2022.





La dernière étape de la simplification du groupe

Initiée en 2018, la stratégie de recentrage des activités du groupe a été déployée à travers plusieurs étapes clés : la cession de certaines filiales positionnées sur des secteurs très cycliques (automobile, Oil & Gas), la distribution des titres Prodways Group, le renforcement dans ECA Group et dernièrement l'acquisition de iXblue. Le rapprochement de iXblue avec ECA Group (filiale de Groupe Gorgé), a permis de faire émerger un champion industriel mondial de la haute technologie spécialisé en matière de robotique, de navigation maritime, d'aérospatiale et de photonique, qui opère désormais sous une marque unique, Exail ( www.exail.com ) en remplacement des marques ECA et iXblue.

Groupe Gorgé propose aujourd'hui à ses actionnaires de finaliser la simplification des activités avec la cession du pôle Ingénierie & Systèmes de Protection (ISP), soit trois activités : portes sécuritaires pour le nucléaire (filiale Baumert, détenue à 100%), Protection Incendie (filiale VPI, détenue à 70%) et Conseil en ingénierie et technologies (filiales SERES, détenue à 70%, et StedY, détenue à 65%). Ce pôle opère sur des marchés intéressants mais éloignés des activités de Exail.





Une offre qui valorise le pôle ISP 25x l'EBITDA 2022

Les activités cédées du pôle ISP ont réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 87 M€, un EBITDA courant de 1 M€ et un résultat opérationnel de -3,4 M€. L'opération proposée par la famille Gorgé, à travers la société Pélican Venture, était soumise à une condition suspensive relative à l'obtention d'une commande au Royaume-Uni dans l'activité de portes nucléaires. La pérennité de cette activité aurait pu en effet être menacée en l'absence de ce contrat. Cette condition a été levée le 20 octobre. L'offre porte sur l'intégralité de la participation de Groupe Gorgé dans le pôle ISP pour une valeur des titres de 27 M€, impliquant une valeur d'entreprise de 47 M€, soit 25x l'EBITDA 2022 estimé et 8x l'EBITDA 2023 estimé 1 .

L'offre a été examinée par le Cabinet Crowe, qui a réalisé une expertise indépendante, et dont le rapport sera disponible sur le site internet de Groupe Gorgé dans les prochains jours. Ses conclusions attestent de la juste valorisation du pôle ISP et de l'équité des conditions de l'opération pour l'ensemble des actionnaires de Groupe Gorgé.

Ce projet de cession sera soumis à l'approbation des actionnaires lors d'une Assemblée Générale Mixte qui aura lieu le 8 décembre 2022 2 . Le Conseil d'Administration de Groupe Gorgé recommande unanimement l'approbation de cette opération, en tenant compte de plusieurs éléments :

les conclusions de l'expert indépendant,

la valorisation du pôle ISP, en ligne avec les dernières transactions comparables connues,

l'intérêt pour les actionnaires du groupe d'une finalisation rapide de la simplification des activités.





Des impacts positifs pour Groupe Gorgé

La transaction permettrait ainsi de finaliser la simplification des activités en une seule opération qui serait réalisée d'ici la fin du mois de février 2023, sous réserve d'approbation de l'Assemblée Générale.

Cette cession permettrait de recevoir 27 M€ de trésorerie (correspondant à la valeur des titres cédés du pôle ISP) et aurait un impact positif significatif sur le résultat net du groupe. Le profil de croissance et de rentabilité de la société serait également amélioré.

En outre, le groupe bénéficierait d'une lisibilité accrue, d'un meilleur profil sur les marchés boursiers et pourrait bénéficier d'une meilleure valorisation, pénalisée depuis de nombreuses années par la diversité de ses activités.





Une lisibilité accrue et une nouvelle identité : Exail Technologies

Dans le cadre de cette opération, Groupe Gorgé propose de se doter d'une nouvelle identité afin de refléter la transformation du groupe et serait renommé Exail Technologies, reprenant ainsi le nom de sa filiale principale. Ce changement de nom sera soumis au vote lors de l'Assemblée Générale Mixte et conditionné à l'acceptation de la cession du pôle ISP.

Fort de cette nouvelle identité et de ses activités simplifiées, Exail Technologies pourrait ainsi démarrer l'année 2023 sur une base lisible et se concentrer sur l'exécution de son plan ambitieux visant à générer plus de 500 M€ de chiffre d'affaires et 25% de marge d'EBITDA à horizon 2025-2026.





Un nouvel actionnaire solide pour les activités du pôle ISP

Pélican Venture est un groupe de sociétés créé par Jean-Pierre Gorgé au début des années 1990. La principale filiale de Pélican Venture est Groupe Gorgé (détenue à 44% du capital et 61% des droits de vote). Pélican Venture est également devenu le premier actionnaire de Prodways Group en 2021 à la suite de la distribution des actions Prodways Group par Groupe Gorgé. Pélican Venture a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 277 millions en 2021, se traduisant par un résultat d'exploitation de 19 M€ et un bénéfice net de 8,3 M€ en part du groupe.

L'ambition de Pélican Venture est de continuer à développer les sociétés du pôle ISP en associant les managers clés au projet industriel, économique et social des sociétés du pôle.







Annexes

Résultat opérationnel des activités cédées du pôle ISP

(en millions d'euros) 2021 S1 2022 Chiffre d'affaires 87,4 45,3 EBITDA courant 1 1,0 1,3 Marge d'EBITDA courant (%) 1,2% 2,9% Résultat d'exploitation -3,4 -0,4 Résultat opérationnel -3,4 -1,4

1 EBITDA courant tel que publié dans les états financiers de Groupe Gorgé, incluant l'application de la norme IFRS 16.

Définition des indicateurs alternatifs de performance

EBITDA courant : Résultat opérationnel avant « dotations nettes aux amortissements et provisions », « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées ».

Résultat d'exploitation : Résultat opérationnel avant « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées ».











À propos de Groupe Gorgé

Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 178 millions d'euros en 2021. Il est présent dans la robotique autonome, l'ingénierie et les systèmes de protection et emploie désormais près de 2 000 collaborateurs.

Plus d'informations sur www.groupe-gorge.com

Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).

1 Valeur d'entreprise figurant dans le rapport de l'expert indépendant sur la base de l'endettement financier net des sociétés du pôle ISP estimé au 31 décembre 2022. Les multiples d'EBITDA sont calculés à partir de la définition de l'EBITDA courant utilisée par Groupe Gorgé hors application de la norme IFRS 16.

2 Conformément à la règlementation, la famille Gorgé, actionnaire principal de Groupe Gorgé (indirectement via Pelican Venture et directement), ne participera pas au vote concernant le projet de cession lors de l'Assemblée Générale Mixte et n'a pas pris part au débat et au délibéré relatif à cette opération lors du Conseil d'Administration.

