GROUPE GORGE : Raphaël Gorgé remporte le prix BFM " Entrepreneur de l'année 2022 "

La remise des trophées de cette 18 ème édition des BFM AWARDS a eu le mardi 15 novembre 2022. Le jury, qui réunissait une trentaine d'anciens lauréats, a récompensé le Président-Directeur Général de Groupe Gorgé, Raphaël Gorgé, pour son parcours entrepreneurial remarquable.

Les BFM Awards célèbrent, chaque année, des dirigeants et des entreprises qui symbolisent le meilleur de l'économie française en leur décernant des prix. Celui « d'Entrepreneur BFM de l'année » repose sur des critères de leadership et d'excellence puisque sont analysés le développement de l'entreprise, sa capacité d'innovation et le caractère entrepreneurial de son dirigeant.

Raphaël Gorgé est Président-Directeur Général de Groupe Gorgé depuis 2011. Il a rejoint le groupe en 2004 en tant que Directeur Général Délégué après un parcours professionnel de 10 ans dans le monde de la finance et de la technologie. Dès son arrivée, il engage un redéploiement stratégique du Groupe pour réduire sa dépendance au secteur de l'automobile et investir dans des secteurs d'avenir, en particulier les systèmes de drones autonomes à travers la filiale ECA Group.

Depuis 2010, Groupe Gorgé a investi 150 millions d'euros en R&D avec la conviction que les systèmes de drones joueraient un rôle majeur dans le domaine naval. Ces efforts ont abouti en 2019 à l'obtention de l'un des plus gros contrats remportés par une ETI française à l'international, représentant 500 M€ sur 10 ans. Ce programme porte sur un système intégré de drones pour la chasse aux mines sous-marines à destination des marines belge et néerlandaise.

En 2022, grâce à une opération audacieuse menée par Raphaël Gorgé, Groupe Gorgé a remporté le processus d'acquisition de iXblue. Le rapprochement de iXblue avec ECA Group permet de créer un champion français sur des technologies de pointe, qui s'est dotée d'une nouvelle identité, Exail. Le nouveau groupe se classe d'emblée parmi les tout premiers acteurs mondiaux dans les domaines de la robotique, du maritime, de l'aérospatial et de la photonique.







À propos de Groupe Gorgé

Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 178 millions d'euros en 2021.

Plus d'informations sur www.groupe-gorge.com

Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).

Contacts : Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tel. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@groupe-gorge.com



Claire Riffaud

Tel. +33 (0)1 53 67 36 79

criffaud@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

