GROUPE GORGE : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2022

Disclaimer

Les communiqués de Groupe Gorgé peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Groupe Gorgé. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document d'enregistrement universel disponible sur le site internet de Groupe Gorgé ( www.groupe-gorge.com ). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Groupe Gorgé ou de ses filiales cotées dans un quelconque pays.