GROUPE GORGE : Groupe Gorgé réalise une croissance de 22% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2022

Groupe Gorgé a réalisé au 3 ème trimestre une croissance de +22% de son chiffre d'affaires, en accélération après une progression de +7% au 1 er semestre. Les prises de commandes du trimestre sont également bien orientées dans l'ensemble des domaines d'activités, portant le total des neuf premiers mois de l'année à 77 M€ (+77%).

Du fait de l'annonce le 24 octobre du projet de simplification des activités, qui sera soumis au vote des actionnaires le 8 décembre prochain, le pôle Ingénierie & Systèmes de Protection est désormais classé en activités destinées à la vente et sa contribution est retraitée du chiffre d'affaires, y compris dans l'historique 1 .

A la fin du 3 ème trimestre, Groupe Gorgé a finalisé l'acquisition de la société iXblue, qui sera consolidée à partir du 4 ème trimestre. Cette publication du 3 ème trimestre présente ainsi uniquement les activités dans le périmètre consolidé jusqu'au 30 septembre (donc uniquement le pôle Drones & Systèmes). La publication de Groupe Gorgé est ainsi recentrée sur les systèmes critiques de haute technologie, notamment dans le domaine de la robotique autonome.

Performance du 3 ème trimestre 2022 et des 9 premiers mois 2022

(en millions d'euros) T3

2021 T3

2022 variation

(%) 9 mois

2021 9 mois

2022 variation

(%) Prises de commandes 9,8 15,1 +53,3% 43,3 76,7 +77,2% Chiffre d'affaires 23,2 28,2 +21,6% 81,9 91,1 +11,2% Carnet de commandes

à fin de période 500 475 -5% - - -

Une activité commerciale soutenue : +53% de prises de commandes au 3 ème trimestre

Le pôle Drones & Systèmes a poursuivi sa dynamique de prise de commandes malgré les mois de juillet et août traditionnellement moins actifs. Grâce aux 15 M€ de nouvelles commandes signées au 3 ème trimestre (+53% par rapport à l'an passé), le groupe porte le total des prises de commandes cette année à 77 M€, soit une progression de +77%. Cette performance est d'autant plus notable qu'elle n'intègre aucun contrat majeur de systèmes de drones.

Les prises de commandes ce trimestre comprennent pour moitié des commandes additionnelles au sein de contrats existants, dont la maintenance du précédent système de déminage déployé par le groupe il y a plusieurs décennies (le drone PAP). L'autre moitié concerne des commandes pour des équipements ou des services à haute valeur ajoutée issus de technologies développées pour les systèmes de drones (équipements embarqués, architecture navale, pilotage et conversion d'énergie).

Le carnet de commande reste donc à un niveau élevé de 475 M€, soit plus de 3 ans de chiffre d'affaires . Ce montant important n'inclut pas les commandes additionnelles à venir sur les systèmes qui seront livrés dans les prochaines années (contrats de maintenance, achats de consommables, pièces de rechange, options supplémentaires, etc.).

La bonne performance du trimestre illustre bien le business model de génération de revenus du groupe, s'appuyant sur sa maitrise complète de la chaine de valeur technologique et industrielle :

Déployer des systèmes complexes de drones à travers des programmes majeurs sur plusieurs années, Maintenir ces systèmes en conditions opérationnelles à long-terme, générant ainsi des revenus récurrents, Valoriser les composants et produits innovants intégrés dans nos systèmes pour générer des revenus additionnels.

Des revenus en croissance de +22% ce trimestre

La progression des revenus du trimestre est portée par l'ensemble des domaines d'activités du groupe, avec :

+22% de croissance des activités du domaine naval et maritime (plus de 70% des revenus). Cette performance est tirée d'abord par la contribution du contrat avec les marines de belge et néerlandaise, nettement plus importante au troisième 2022 qu'au troisième trimestre 2021 (+19%). Les autres programmes portant sur des systèmes de drones (comme celui de la marine lettonne) ainsi que la fourniture d'équipements navals sont également en forte hausse.

+21% réalisé dans les équipements embarqués et solutions associées pour le secteur aérospatial (c.20% des revenus). Ce dynamisme est le résultat de la reprise du trafic aérien et de l'activité commerciale soutenue des précédents trimestres, ayant permis de signer des contrats significatifs, notamment avec Airbus. Ces succès sont notamment dus à la fiabilité et aux performances techniques des produits du groupe, à l'instar de la gamme de balises de détresse Elite.

+17% dans les autres activités, notamment industrielles (moins de 10% des revenus). Ce segment, dont les activités avaient ralenti au deuxième semestre l'an passé, reste au niveau des trimestres précédents.

ECA Group et iXblue unissent leurs forces et deviennent Exail

A la suite de l'acquisition d'iXblue par Groupe Gorgé fin septembre, ECA Group, filiale de Groupe Gorgé, et iXblue ont annoncé que les deux sociétés opéreront sous une nouvelle marque commune : Exail. Avec cette alliance, Exail devient un champion industriel mondial de la haute technologie spécialisé en matière de robotique, de navigation maritime, d'aérospatiale et de photonique.

Cette annonce a eu lieu à l'occasion du salon Euronaval, lors duquel les équipes Exail ont reçu plus de 100 délégations officielles de différents pays du monde afin de leur présenter les produits et systèmes à haute performance du nouveau groupe.

Lien vers la vidéo de présentation du nouveau groupe

Recentrage stratégique des activités : Groupe Gorgé projette de céder le pôle Ingénierie & Systèmes de Protection et de se doter d'une nouvelle identité, Exail Technologies

Groupe Gorgé a annoncé le 24 octobre son projet de céder son pôle Ingénierie & Systèmes de Protection à son actionnaire principal, la famille Gorgé, pour une valeur des titres de 27 M€, impliquant une valeur d'entreprise de 47 M€. Le groupe accroitrait ainsi sa lisibilité et serait focalisé sur la robotique et les systèmes critiques de haute technologie. A cette occasion, Groupe Gorgé serait renommé Exail Technologies, afin de refléter l'achèvement de sa transformation. Ce projet de cession a fait l'objet d'un rapport sur la valeur du pôle et sur l'équité du prix de cession par un expert indépendant et sera soumis à l'approbation des actionnaires lors d'une Assemblée Générale Mixte qui aura lieu le 8 décembre 2022.

Plus de détails sur l'opération sont disponibles dans le communiqué dédié ( lien ).







