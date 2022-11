GROUPE GORGE : Groupe Gorgé est récompensé pour sa politique ESG et renforce sa gouvernance

Nette amélioration du rating ESG Gaïa

Les résultats de la campagne 2022 Gaïa Rating ont été dévoilés en octobre 2022. Dans le cadre de sa campagne d'évaluation, l'agence de notation extra-financière EthiFinance a passé en revue les performances en matière d'investissement responsable de 384 PME et ETI cotées, selon des critères exigeants et quantitatifs.

Grâce au développement et à l'implémentation de sa politique ESG, Groupe Gorgé améliore son score de 8 points cette année, atteignant 66/100, et se classe ainsi 19 ème de sa catégorie 1 . Grâce à cette progression, Groupe Gorgé est récompensé par une médaille d'argent pour sa performance extra-financière 2021.

Il s'agit de la cinquième année consécutive d'amélioration de la notation, qui progresse cette année encore grâce à des progrès sur les 4 piliers de l'évaluation Gaïa : Environnement, Social, Gouvernance et Parties prenantes externes.

Groupe Gorgé entend poursuivre cette trajectoire d'amélioration continue de sa performance extra-financière. Une prochaine étape en décembre devrait d'ailleurs permettre de renforcer la gouvernance du groupe.







Nominations de deux nouveaux administrateurs indépendants

Groupe Gorgé a convoqué lundi l'Assemblée Générale Mixte qui se réunira le 8 décembre prochain afin de se prononcer sur l'opération de simplification de ses activités et l'adoption d'une nouvelle identité, Exail Technologies. Les documents relatifs à cette Assemblée Générale sont disponibles sur le site web de la société ( www.groupe-gorge.com/assemblees-generales ). Ils comprennent notamment le rapport de l'expert indépendant attestant de la juste valorisation du pôle Ingénierie & Systèmes de protection et de l'équité des conditions de l'opération pour l'ensemble des actionnaires de Groupe Gorgé.

Lors de cette Assemblée Générale, Groupe Gorgé proposera également la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants, Julie Avrane et Pierre Verzat . Leur expertise dans des secteurs industriels de pointe, y compris dans le secteur de la défense, renforceront le Conseil d'Administration dans ses travaux sur les activités du groupe. Ils apporteront en outre leur expérience des problématiques de stratégie, de croissance, de fusion-acquisition, d'intégration post-fusion ainsi que de plans de transformation au sein de secteurs industriels technologiques. Ces compétences sont particulièrement pertinentes dans le contexte actuel de structuration du nouveau champion industriel de pointe, Exail, formé par le rapprochement entre les sociétés ECA Group et iXblue.

Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration sera ainsi composé de 9 membres avec 63% d'indépendants et 50% de femmes 2 .







Biographies de Julie Avrane et Pierre Verzat

Julie Avrane est diplômée de l'École nationale supérieure des télécommunications de Paris et du Collège des ingénieurs. Elle est également titulaire d'un MBA de l'INSEAD. Directrice associée senior de McKinsey & Company, au bureau de Paris de 1999 à juillet 2020, Julie Avrane y a dirigé le Pôle d'activité Industries de pointe du cabinet en France (électronique de pointe, aérospatiale et défense, automobile et industrie d'assemblage). Elle a également co-animé le Pôle de compétences high tech et telecom au niveau européen.

Avant d'intégrer le bureau de Paris de McKinsey, Julie Avrane a notamment travaillé en qualité de chercheuse auprès de Bull Honeywell aux États-Unis en 1993 puis de Cogema (Areva) en 1994 et en qualité de business analyst au sein du bureau de McKinsey à Londres pendant deux ans de 1995 à 1997.

Pierre Verzat est ingénieur de l'Ecole Polytechnique et de l'ENSTA, et a démarré sa carrière en 1986 en tant qu'ingénieur naval spécialisé en propulsion nucléaire. En 1992 il est devenu CEO de BEA (Groupe Dalkia), avant de rejoindre le groupe AREVA en tant que CEO de ELTA puis SVP Industrie, Transport et Environnement de Technicatome. Il a rejoint le groupe EADS en 2005 en tant que SVP Ingénierie et Industrie de Astrium Space Transportation puis de Chief Operating Officer d'Astrium Space Services. Depuis 2011 il est Président du Directoire du Groupe SYSTRA.

Pierre Verzat a reçu en 2016 le prix du CEO Européen de l'année de la part de l'Association for Consultancy and Engineering (ACE) du Royaume-Uni. Il est chevalier de la Légion d'honneur. Depuis 2018, il est Président de Syntec-Ingénierie.









À propos de Groupe Gorgé

Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 178 millions d'euros en 2021. Il est présent dans la robotique autonome, l'ingénierie et les systèmes de protection et emploie désormais près de 2 000 collaborateurs.



Plus d'informations sur www.groupe-gorge.com

Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).

Contacts : Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tel. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@groupe-gorge.com



Claire Riffaud

Tel. +33 (0)1 53 67 36 79

criffaud@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

1 Catégorie comprenant les sociétés évaluées ayant entre 150 et 500 M€ de chiffre d'affaires, à savoir 82 entreprises.

2 Conformément au code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées, l'administratrice représentant les salariés (Céline Leroy) n'est pas comptabilisée pour établir ces pourcentages.

