GROUPE GORGE : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté à fin juin 2021

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE GORGE à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 5 010

Solde en espèces : 44 990,55 €



Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 91 607 titres 1 416 225,80 € 1 753 transactions VENTE 92 845 titres 1 429 514,78 € 1 914 transactions





Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 6 248

- Solde en espèces : 31 701,57 €



Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

- Nombre d'actions : 10 000

- Solde en espèces : 75 000,00 €





ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 753 91 607 1 416 225,80 1 914 92 845 1 429 514,78 04/01/2021 4 294 3786,6 12 544 7043,88 05/01/2021 15 964 12279,43 3 340 4332,42 06/01/2021 14 2039 26497,21 49 4182 54167,36 07/01/2021 5 568 7484,31 20 939 12485,13 08/01/2021 9 724 9676,04 13 854 11618,33 11/01/2021 7 792 10968,57 18 786 10911,17 12/01/2021 4 191 2733,48 11 404 5768,92 13/01/2021 11 652 9476,3 10 325 4753,52 14/01/2021 15 853 12492,01 18 787 11547,65 15/01/2021 18 670 9693,16 5 572 8259,11 18/01/2021 0 0 0 14 609 8984,7 19/01/2021 13 430 6654,08 17 765 11880,68 20/01/2021 13 554 8947,54 20 674 10901,48 21/01/2021 12 585 9404,75 6 292 4690,92 22/01/2021 23 926 14449,58 13 654 10182,65 25/01/2021 25 676 10284,53 7 219 3301,21 26/01/2021 15 1127 16686,59 22 1788 26911,72 27/01/2021 12 443 6684,56 6 236 3550,83 28/01/2021 12 562 8267,53 23 1014 15042,89 29/01/2021 9 384 5717,49 23 725 10913,28 01/02/2021 7 424 6453,2 5 83 1273,68 02/02/2021 23 949 14176,92 11 572 8596,59 03/02/2021 4 300 4467,99 15 413 6198,68 04/02/2021 6 782 11601,52 10 350 5201 05/02/2021 3 87 1318,08 17 895 13420,79 08/02/2021 5 621 9790,62 22 900 13944,51 09/02/2021 15 994 15563,36 5 354 5579,96 10/02/2021 32 1611 24711,93 4 151 2289,7 11/02/2021 23 1279 19352,93 40 2168 33050,08 12/02/2021 20 1438 22094,29 16 911 14124,51 15/02/2021 2 51 805,8 33 2018 31456,58 16/02/2021 26 1216 19199,06 23 830 13188,29 17/02/2021 18 1084 17035,93 7 241 3826,41 18/02/2021 26 1106 17052,42 11 507 7797,25 19/02/2021 22 1095 17754,22 47 1391 22593,87 22/02/2021 29 1629 26884,69 40 1978 32836,58 23/02/2021 36 1377 22625,76 13 701 11452,94 24/02/2021 20 1094 17690,09 24 1049 16934,22 25/02/2021 33 1401 22530,18 21 1102 17750,69 26/02/2021 11 666 10627,96 22 923 14708,84 01/03/2021 25 1519 24886,54 25 1276 20915,04 02/03/2021 14 1229 19675,8 16 1012 16234 03/03/2021 31 1077 16988,06 24 1019 16100 04/03/2021 27 1156 17458,95 29 1518 22832,85 05/03/2021 15 513 7718,24 8 552 8364,95 08/03/2021 5 550 8327,99 11 515 7815,02 09/03/2021 37 1894 28270,6 26 1435 21493,86 10/03/2021 34 2287 34234,1 43 2455 36740,55 11/03/2021 20 1247 18824,21 45 1870 28318,35 12/03/2021 31 2112 31792,57 5 1271 19074,53 15/03/2021 2 220 3338,19 45 2286 34698,28 16/03/2021 18 836 13023,88 34 1372 21461,51 17/03/2021 29 1116 17927,42 19 595 9739,79 18/03/2021 6 264 4288,47 9 350 5681,69 19/03/2021 3 335 5440,6 17 538 8768,92 22/03/2021 15 488 8284,97 19 509 8595,38 23/03/2021 0 672 11397,86 0 896 15235,14 24/03/2021 22 1068 17910,15 8 514 8628,62 25/03/2021 32 1320 21544,12 4 304 5003,75 26/03/2021 0 0 0 8 487 8093,45 29/03/2021 15 685 11395,32 8 381 6393,29 30/03/2021 21 675 11110,91 11 295 4870,21 31/03/2021 16 1198 19580,95 19 860 14128,08 01/04/2021 8 420 6806,98 16 615 10001,56 06/04/2021 7 148 2416,03 26 723 11860,6 07/04/2021 17 881 14372,63 14 468 7631,49 08/04/2021 13 588 9567,47 17 558 9078,49 09/04/2021 15 765 12304,49 6 110 1765,6 12/04/2021 10 417 6612,24 15 612 9787,47 13/04/2021 10 512 8105,78 4 181 2882,81 14/04/2021 8 594 9436,11 18 906 14481,78 15/04/2021 6 269 4308,57 7 361 5790,76 16/04/2021 4 104 1671,04 24 1002 16258,55 19/04/2021 12 439 7139,33 15 410 6713,5 20/04/2021 24 934 14953,71 2 14 221,76 21/04/2021 22 862 13549,09 20 1293 20254,59 22/04/2021 13 803 12739,84 17 694 11074,64 23/04/2021 8 634 10054,86 10 983 15617,61 26/04/2021 3 74 1191,4 27 966 15559,17 27/04/2021 22 1672 26832,92 18 742 11971,95 28/04/2021 11 642 10165,17 12 393 6243,55 29/04/2021 13 525 8349,02 16 799 12779,45 30/04/2021 12 640 10094,34 4 120 1903,2 03/05/2021 20 807 12413,68 9 554 8565,28 04/05/2021 20 1102 16770,02 18 760 11643,2 05/05/2021 4 134 2047,52 13 505 7726,1 06/05/2021 6 653 9975,1 22 1024 15781,17 07/05/2021 15 717 11064,96 2 75 1162,8 10/05/2021 0 1192 17985,13 0 459 7054,74 11/05/2021 9 340 5062,57 21 1246 18734,36 12/05/2021 11 324 4873,45 15 702 10599,5 13/05/2021 17 843 12594,84 10 835 12424,13 14/05/2021 8 454 6813,81 19 814 12322,41 17/05/2021 21 902 14032,14 29 792 12359,95 18/05/2021 10 476 7367,39 12 557 8710,03 19/05/2021 18 692 10604,35 8 468 7184,74 20/05/2021 8 708 10630,62 9 744 11220,93 21/05/2021 3 311 4826,72 18 827 12853,48 24/05/2021 7 416 6443,88 4 202 3145,77 25/05/2021 4 269 4142,2 10 528 8179,14 26/05/2021 22 818 12579,29 7 438 6813,79 27/05/2021 13 759 11559,57 8 427 6524,39 28/05/2021 6 410 6232,12 23 1179 18051,9 31/05/2021 4 244 3827,68 8 649 10216,75 01/06/2021 0 0 0 28 788 12649,13 02/06/2021 15 637 10341,38 0 0 0 03/06/2021 10 636 10181,98 8 666 10702,75 04/06/2021 24 1039 16512,62 3 48 761,28 07/06/2021 19 721 11287,83 2 101 1585,86 08/06/2021 15 491 7693,87 18 788 12362,77 09/06/2021 19 733 11353,73 6 743 11438,56 10/06/2021 21 895 13685,89 7 200 3048 11/06/2021 2 291 4415,55 20 925 14219,29 14/06/2021 10 278 4315,56 11 279 4344,76 15/06/2021 9 385 5977,82 15 636 9937,75 16/06/2021 21 663 10273,85 1 150 2337 17/06/2021 19 956 14528,81 17 907 13802,82 18/06/2021 6 326 4978,22 11 513 7891,33 21/06/2021 9 595 9154,13 12 625 9654,25 22/06/2021 9 300 4704,21 14 420 6594,55 23/06/2021 11 714 10919,77 16 819 12636,02 24/06/2021 12 541 8381,39 0 0 0 25/06/2021 13 757 11472,79 7 443 6737,59 28/06/2021 4 188 2855,61 16 732 11121,86 29/06/2021 3 150 2293,01 12 463 7118,16 30/06/2021 23 718 11039,11 8 308 4757,68





A propos du Groupe Gorgé

Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. Le Groupe est présent dans l'impression 3D, les drones, l'ingénierie et les systèmes de protection et emploie près de 1 850 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 231 millions d'euros en 2020.



Plus d'informations sur www.groupe-gorge.com

Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).





Prochains rendez-vous

o 28/07/2021 (après bourse) : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2021

o 16/09/2021 (après bourse) : Résultats semestriels 2021

o 28/10/2021 (après bourse) : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021





Contacts :

Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tel. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@groupe-gorge.com



Anne-Pauline Petureaux

Tél. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr





Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr





Disclaimer

Les communiqués de Groupe Gorgé peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Groupe Gorgé. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document d'enregistrement universel disponible sur le site internet de Groupe Gorgé (www.groupe-gorge.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Groupe Gorgé ou de ses filiales cotées dans un quelconque pays.

