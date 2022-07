GROUPE GORGE : Activité du 1er semestre 2022 : 60 M EUR de prise de commandes en Drones et Systèmes et +16% de croissance des revenus dans les activités navales et maritimes

Groupe Gorgé réalise un chiffre d'affaires de 97 M€ au 1 er semestre 2022, généré aux 2/3 par le pôle Drones & Systèmes. Cette activité poursuit son accélération, avec une forte croissance des revenus dans le domaine naval et maritime (+16% au 1 er semestre) dans un contexte de hausse des budgets de défense à l'échelle mondiale. Les succès commerciaux du semestre de ce pôle se traduisent par une prise de commandes de plus de 60 M€ (+84% par rapport au 1 er semestre 2021) à travers plusieurs programmes de défense. La fin du semestre est marquée par une accélération des efforts commerciaux. Plus de 200 M€ d'appels d'offres sont en cours pour des programmes de chasse aux mines sous-marines sur lesquels le groupe est positionné et qui devraient être décidés dans les 18 prochains mois.

Dans le même temps, l'exécution de l'opération de rapprochement entre ECA Group et iXblue se déroule comme prévue et devrait être réalisée à la fin du 3 ème trimestre 2022.





Chiffre d'affaires par activité

(en millions d'euros) S1 2022 S1 2021 Var. (%) 1 Drones & Systèmes 62,9 58,8 +7,1% Ingénierie & Systèmes de protection 34,1 32,2 +6,0% Structure et éliminations intra-groupe -0,5 -0,6 n.s Chiffre d'affaires consolidé 96,6 90,4 +6,9% Carnet de commandes à fin de période 559,7 559,0 +0,1%





Drones & Systèmes (ECA Group)

Une activité commerciale en plein essor : +84% de prise de commandes et plus de 200 M€ d'appels d'offres en cours

Durant ce 1 er semestre 2022, ECA Group a une nouvelle fois démontré sa capacité à exploiter ses atouts pour alimenter son carnet de commandes. S'appuyant sur ses partenariats long terme avec ses clients, sur la qualité de ses solutions et son track record sur l'exécution de programmes complexes à long-terme, le groupe a remporté 62 M€ de commandes, notamment en France, soit une progression de +84% par rapport au 1 er semestre 2021 . Cette performance est d'autant plus notable qu'elle n'intègre aucun contrat majeur de systèmes de drones.





Des commandes additionnelles au sein de contrats existants

Cette solide prise de commandes est d'abord le fruit du business model de ECA, qui consiste à proposer des systèmes autonomes et à les maintenir en condition opérationnelle, générant ainsi des revenus récurrents. Une part significative des commandes du semestre concerne ainsi l'élargissement de contrats existants : options additionnelles pour nos systèmes, services de soutien aux clients, pièces de rechanges, etc.

A titre d'exemple, le programme avec les marines belges et néerlandaises, de près de 450 M€ initialement en 2019, représente désormais près de 500 M€ de commandes. Ce montant déjà important sera encore amené à croître à l'avenir avec les commandes de consommables, de maintenance ou d'éventuels autres besoins futurs.





De nouvelles commandes sur des programmes stratégiques

ECA Group sait également s'appuyer sur ses briques technologiques utilisées en robotique pour apporter sa valeur à d'autres programmes dans le domaine de la défense navale. Le groupe a ainsi remporté ce semestre plusieurs commandes au sein de programmes stratégiques, qui se dérouleront sur plusieurs années voire décennies. Ces contrats pourront également générer des commandes additionnelles à l'avenir.





Un potentiel de commandes très important en chasse aux mines sous-marines

ECA Group a su se positionner comme un acteur incontournable à une échelle mondiale dans la lutte contre les mines sous-marines grâce à ses systèmes de robots autonomes. Plusieurs appels d'offres sont en cours, notamment en Australie ainsi qu'au Moyen-Orient, représentant au total plus de 200 M€ de commandes potentielles sur lequel le groupe est positionné et qui devraient être décidés dans les 18 prochains mois. Ces différents processus mobilisent des équipes importantes depuis le début de l'année.

Revenus en forte hausse dans le domaine naval et maritime (plus de 70% des revenus Drones & Systèmes) : +16% de croissance

La progression du chiffre d'affaires au 1 er semestre 2022 reflète la bonne exécution des programmes en cours . Le programme phare pour les marines belge et néerlandaise se poursuit conformément au planning initial et constitue le principal moteur de croissance du 1 er semestre 2022. Le nouveau site d'assemblage de drones à Ostende, en Belgique, a été inauguré au mois de juin et constitue une nouvelle avancée importante.

Par ailleurs, les revenus générés par les autres programmes de drones et de systèmes intégrés dans le domaine naval et maritime ont également progressé par rapport au 1 er semestre 2021. Ces revenus sont générés par un socle de commandes diversifiées en France et à l'international. Ils comprennent notamment des programmes de modernisation en chasse aux mines sous-marines (comme le programme pour la marine lettone), la vente d'équipements et de services à haute valeur ajoutée technologique (systèmes de pilotage, conversion d'énergie, architecture navale, etc.) ainsi que les revenus récurrents issus de la maintenance opérationnelle de l'ensemble de ces équipements sur de longues périodes.

Equipements embarqués et solutions associées pour le secteur aérospatial (c.20% des revenus Drones & Systèmes) : +15% de croissance

La reprise du trafic aérien au cours des derniers mois a généré un flux de commandes importantes de balises de détresses . ECA Group a sécurisé plusieurs commandes importantes portant sur le remplacement des équipements de flottes existantes avec sa gamme de balise ELITE. Ces programmes de retrofit concernent plusieurs centaines de balises pour des compagnies aériennes majeures, telles que American Airlines.

Par ailleurs, la nouvelle balise ELITE-SC, dernière-née de la gamme ELITE, suscite également l'intérêt de nombreux clients dans différentes régions du monde. Les perspectives commerciales pour ce produit sont significatives et alimenteront la croissance des prochaines années.

Les autres activités, notamment industrielles, qui représentent moins de 10% des revenus Drones & Systèmes sont en baisse de 41%, en particulier en lien avec les chaines de production aéronautiques (équipements de maintenance, outillage de production, etc.).





Ingénierie & Systèmes de protection

Cette division représente désormais 34 M€ de revenus au 1 er semestre 2022 réalisés par 2 activités : protection incendie et conseil en ingénierie et technologies. Pour rappel, l'activité de portes techniques pour le nucléaire est désormais classée en activités non poursuivies (IFRS 5) et ne contribue pas au chiffre d'affaires publié, y compris dans l'historique. Groupe Gorgé avait annoncé précédemment lors des résultats annuels 2021 le projet de désengagement de cette activité, toujours déficitaire.

La croissance des revenus est tirée par la poursuite du développement du conseil en ingénierie, dont les compétences spécialisées en sûreté de fonctionnement sont valorisées par des acteurs de plusieurs secteurs industriels.

Les revenus de l'activité de protection incendie sont en légère baisse par rapport au 1 er semestre 2021, avec une bonne dynamique commerciale pour les protections actives (sprinklers, brouillard d'eau) compensée par un ralentissement des ventes de protections passives (portes coupe-feu, etc.). Cette dernière activité est pénalisée par certains projets complexes à exécuter.

Par ailleurs, la prise de commandes de cette division reste à un bon niveau et continue d'alimenter le carnet de commandes.





Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2022 : un nouveau record pour un 2 ème trimestre

Le chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2022 s'élève à 51 M€, en progression de +5% par rapport au 2 ème trimestre 2021 (voir le tableau avec les chiffres par pôle en annexe). Cette solide performance permet de dépasser le 2 ème trimestre record de 2021 à périmètre comparable (pour rappel, Groupe Gorgé avait réalisé une croissance organique de 52% durant cette période pour atteindre 48 M€).





Perspectives

Précisions sur le calendrier de l'opération de rapprochement entre ECA Group et iXblue

Groupe Gorgé a annoncé en mars l'opération de rapprochement entre ECA Group et iXblue afin de créer un acteur de premier plan mondial sur des technologies de pointe à destination des applications critiques, notamment de la Défense, du Spatial et des opérations maritimes. Une présentation de l'opération a eu lieu début avril avec les équipes de management des deux sociétés pour expliquer la stratégie et les perspectives de croissance ( lien vers la présentation ). Pour rappel, l'ensemble ECA Group-iXblue a l'ambition de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 500 M€ et une marge d'EBITDA d'environ 25% à horizon 2025-2026.

Conformément au calendrier annoncé lors de cette présentation, Groupe Gorgé et iXblue ont signé un Sale & Purchase Agreement au mois d'avril. Le closing de l'opération est encore conditionné à une dernière autorisation administrative étrangère qui devrait être obtenue sans difficulté. La finalisation de l'opération est ainsi attendue à la fin du 3 ème trimestre 2022. Les équipes ECA Group et iXblue se préparent dès à présent à travailler ensemble dès le lendemain du closing afin de mettre en œuvre les nombreuses synergies entre les deux sociétés. A titre d'exemple, une démonstration conjointe pour l'académie navale polonaise a eu lieu en juillet afin de montrer les capacités de positionnement et de suivi d'objets sous-marins en combinant un drone ECA avec un système de positionnement acoustique iXblue ( lien vers le communiqué dédié ).

Groupe Gorgé communiquera plus d'informations sur la guidance 2022 une fois le closing de l'opération réalisé.





Prochain rendez-vous financier : publication des résultats du premier semestre 2022 le 19 septembre après bourse

À cette occasion, Raphaël Gorgé, Président-Directeur Général, et Loïc Le Berre, Directeur Général Adjoint en charge des Finances, commenteront les résultats de Groupe Gorgé à la communauté financière et répondront aux questions des analystes lors d'un webcast vidéo.





A propos du Groupe Gorgé

Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. Le Groupe est présent dans les drones, l'ingénierie et les systèmes de protection. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 178 millions d'euros en 2021.

Plus d'informations sur www.groupe-gorge.com

Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).





Annexes

Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre par pôle

(en millions d'euros) T2 2022 T2 2021 variation

(%) Drones & Systèmes 32,7 31,5 +3,6% Ingénierie & Systèmes de protection 18,0 17,1 +5,2% Structure et éliminations intra-groupe -0,1 -0,4 n.s Chiffre d'affaires consolidé 50,6 48,3 +4,8% Carnet de commandes à fin de période 559,7 559,0 +0,1%

1 La variation organique est égale à la variation à périmètre courant en raison de l'application de la norme IFRS 5 (activités non poursuivies) concernant les activités Impression 3D (société Prodways Group) et portes techniques pour le secteur nucléaire (société Baumert), dont la contribution au chiffre d'affaires est retraitée y compris dans l'historique.

