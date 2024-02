Groupe GAUSSIN publie ses revenus 2023

35,7 M€ de chiffre d’affaires et revenus de licences contre 57,1 M€ en 2022

Carnet de commandes à 148 M€ au 31 décembre 2023**

Trésorerie brute de 8,8 M€ au 9 février 2024 contre 6,8 M€ au 31 décembre 2023



Pour atteindre un retour durable à la rentabilité et à la stabilité, Christophe GAUSSIN, PDG du Groupe, a enclenché un plan de réorganisation avec des actions concrètes à court terme :



• Se donner les capacités de se transformer



• Poursuivre le recentrage stratégique du Groupe sur les activités porteuses et matures : logistiques, portuaires et souterrain.



• Livrer les clients et réduire les en-cours de production