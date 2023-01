Groupe GAUSSIN publie ses revenus 2022 et ses perspectives 2023

Chiffre d’affaires et revenus de licences en hausse de 8.6 % à 57.3 M€ contre 52.8 M€ un an plus tôt



La trésorerie s’élève à 9.8 M€ contre 8 M€ au 30 juin 2022



Excellentes perspectives en 2023 grâce à une croissance du carnet de commandes de 68% à 130 M€, à comparer à 77 M€ un an plus tôt**



Le carnet de commandes livrable en 2023 dépasse 110 M€



GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) publie ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2022 (non audité).



L’exercice 2022 marque un tournant pour GAUSSIN. En remportant une commande majeure de 329 ATM® 38T FULL ELEC de la part d’Amazon (Cf le CP du 14 décembre 2022), l’entreprise change de dimension.



D’abord d’un point de vue industriel puisque les ATM sont en cours de fabrication sur le site de Saint-Vallier, en Saône-et-Loire. L’accroissement des capacités de production était un préalable pour pouvoir prétendre à ce nouveau marché. Aujourd’hui, les installations de 28.000 m2 supplémentaires permettent au Groupe de répondre à la rapide montée en puissance de la production puisque 441 ATM sont à fabriquer en 2023. Le déploiement de l’ATM sur le continent américain s’inscrit dans le cadre d’un succès confirmé en France, où le véhicule s’est déjà vendu auprès d’une quarantaine de grandes enseignes.