Groupe GAUSSIN publie ses résultats semestriels consolidés du 30 juin 2020

Chiffre d'affaires et revenus de licences : 3 millions d'euros

EBITDA de - 5,7 millions d'euros

Résultat d'exploitation de - 7 millions d'euros

Trésorerie consolidée de 18 millions d'euros au 16 octobre 2020*

Perspectives de développement sécurisées malgré le covid-19

grâce à un carnet de commandes ferme de 91 millions d'euros



La licence de 20 millions d'euros concédée à Al Attiya comptabilisée au 2e semestre 2020



GAUSSIN a signé le 16 juillet 2020 une licence exclusive de 20 ans avec Al Attiya Motors, une société du groupe Al Attiya au QATAR, portant sur ses véhicules électriques dédiés aux ports maritimes, aux aéroports, à la logistique et aux smart cities. Le contrat comprend un droit d'entrée initial de 20 millions d'euros, pour une exclusivité couvrant les principaux pays du Moyen-Orient, puis des royalties de 3% à 5% pour les éventuels développements futurs. Le droit d'entrée initial de 20 millions d'euros inclus dans le contrat de licence exclusive avec Al Attiya Motors and Tradinc Co sera comptabilisé au cours du 2ème semestre 2020 en tant que revenus de licences pour un montant de 20 millions d'euros. Il est à noter en outre que les produits de licences n'ont quasiment pas de coûts afférents, et constituent donc pour l'essentiel une contribution directe au résultat d'exploitation.



La comptabilisation de la licence au 2e semestre 2020 a été auditée et agréée par les commissaires aux comptes.