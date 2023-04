Groupe GAUSSIN publie ses résultats annuels consolidés au 31 décembre 2022*

Chiffre d’affaires et revenus de licences en hausse de 8% à 57,1 M€

Ebitda de -18 M€ contre -0,4 M€

Résultat net de –29,7 M€ contre -7.3 M€

Trésorerie de 20.7 M€ au 15 mars 2023

Retour à la croissance rentable en 2023 avec un objectif de chiffre d’affaires et de revenus de licences supérieur à 100 M€ qui s’appuie sur un carnet de commandes fermes de 129 M€ au 31 mars 2023



Les résultats 2022 de GAUSSIN ont été fortement impactés par une série d’éléments conjoncturels pour lesquels le Groupe a mis en place des actions correctrices à partir du second semestre 2022.

La vente des véhicules logistiques ATM et portuaires APM a notamment souffert de la hausse des coûts des matières premières et du transport maritime à laquelle se sont ajoutés les coûts d’acquisition de nouveaux clients. Confronté à la dégradation de la rentabilité des véhicules phares de sa gamme, GAUSSIN a décidé à l’automne 2022 une hausse significative de ses prix de vente. Une action volontariste qui va sensiblement augmenter la rentabilité des commandes qui seront livrées à partir de 2023, et notamment les 441 ATM en carnet de commande.