Groupe Equasens - Nomination - Frédérique SCHMIDT Nouvelle Directrice Administrative et Financière du Groupe

Le Groupe Equasens annonce la nomination de Frédérique SCHMIDT au poste de Directrice Administrative et Financière du Groupe. Sa prise de fonction est effective depuis le 1er janvier 2023 et elle rejoint le Comité de Direction du Groupe.

Frédérique SCHMIDT apportera au Groupe sa solide expérience de la fonction Finance au service de la stratégie, des opérations et des organisations, acquise au sein de groupes industriels internationaux.

Elle succède à Jean-Yves SAMSON, qui prend sa retraite après plus de 30 ans au sein du Groupe, d’abord en tant que Directeur du Contrôle de Gestion puis en tant que Directeur Administratif et Financier.



L'intégralité de ce communiqué est en ligne sur www.equasens.com



Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A

ISIN : FR0012882389 – Code Mnémonique EQS