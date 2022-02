GROUPE CRIT : Nomination au poste de Présidente Directrice Générale de Groupe CRIT de Nathalie Jaoui

Le Conseil d’Administration, réuni le 24 février 2022, a approuvé à l’unanimité de ses membres la nomination de Madame Nathalie Jaoui au poste de Présidente Directrice Générale de Groupe Crit et a renouvelé Madame Karine Guedj dans ses fonctions de Directrice Générale Déléguée.



Ces nominations, avec effet immédiat, font suite au décès de Claude Guedj, Président et fondateur du Groupe, intervenu le 12 février 2022.

Depuis 2002, Nathalie Jaoui occupait, aux côtés de son père, les fonctions de Directrice Générale Déléguée de Groupe Crit et de Présidente du pôle travail temporaire.



« J’accueille avec beaucoup d’émotion cette nomination à la tête du Groupe. Formidable entrepreneur, visionnaire et proche de ses collaborateurs, Claude Guedj a fait du Groupe CRIT un acteur majeur des services en ressources humaines tant en France qu’à l’International. Avec ma sœur Karine Guedj nous entendons mettre toute notre énergie pour porter encore plus haut cette réussite familiale avec toute l’exigence et les valeurs qui font notre force. »