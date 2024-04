Groupe Crit : levée de la dernière condition suspensive

(AOF) - Le 21 décembre 2023, le groupe Crit a annoncé la signature, sous conditions suspensives usuelles, des accords portant sur l'acquisition directe et indirecte d'une participation majoritaire dans le capital de la société Openjobmetis, société de droit italien, dont les actions (12 285 294 actions en circulation, 1 083 906 actions auto-détenues) sont admises aux négociations sur le marché règlementé d'Euronext Milan.

Après réalisation des opérations de Due Diligence, le groupe a confirmé le 1er février 2024 son intention d'acquérir les titres Openjobmetis et a signé les 8 et 22 février 2024 les accords de cession : d'une part avec les actionnaires de Plavisgas S.r.l pour l'acquisition de la société détenant 34,14% de titres de Openjobmetis ; et d'autre part avec les sociétés Omniafin S.p.a, M.T.I. Investimenti S.r.l., et Quaestio Capital SGR S.p.a. pour l'acquisition des titres qu'ils détiennent dans Openjobmetis (soit respectivement 18,45%, 5,15% et 6,91%).

Ces accords restaient soumis à la levée de la condition suspensive de l'approbation du gouvernement italien au titre de la règlementation dite du "Golden Power".

En date du 19 avril 2024, cette condition suspensive a été levée.

En conséquence le groupe va procéder aux opérations d'acquisitions de titres telles que décrites ci-dessus.

