Groupe Crit : léger repli des revenus trimestriels en organique

La division Aéroportuaire, qui représente désormais 13,5 % de l'activité totale, a de son côté connu une hausse de 8 %, soutenue par la France et le Royaume-Uni.

(AOF) - Au premier trimestre, le chiffre d’affaires organique de Groupe Crit s’est affaissé de 2,4 % en organique, mais affiche une progression de 31 %, à 766,1 millions d’euros, grâce à l’acquisition de la société italienne Openjobmetis. L'activité Travail temporaire a connu une croissance de 35,5 %, principalement grâce à l'international et à l'intégration d'Openjobmetis, mais est en repli de 3 % en organique corrigée des jours ouvrés.

