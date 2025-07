Groupe Crit: le CA atteint 870 ME au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 18:12









(Zonebourse.com) - Le groupe Crit publie un chiffre d'affaires de 870,3 ME au titre du 2e trimestre, en hausse de 7,7 % par rapport à la même période un an plus tôt (ou -1,9% à périmètre et change constants).



Dans le détail, dans le Travail temporaire (86,6% de l'activité totale), le chiffre d'affaires du deuxième trimestre ressort à 753,4 MEUR, en hausse de 8,0% par rapport au même trimestre 2024, intégrant l'impact périmètre lié à l'acquisition d'OPENJOBMETIS.



Quant aux activités aéroportuaires (13,9% de l'activité totale), elle représentent un chiffre d'affaires de 120,6 MEUR en croissance organique de 5,8%.

Sur l'ensemble du semestre, le CA atteint ainsi 1636,4 ME, en hausse de 17,5% (ou -2,1% à périmètre et change constants).



'Dans un contexte de marché toujours tendu pour le travail temporaire, en France comme à l'international, la solide performance réalisée par le Groupe sur ce trimestre témoigne de la qualité de son offre de services et de la puissance de son réseau, mobilisé pleinement pour atteindre les objectifs de performance fixés', a commenté le groupe.





