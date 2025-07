Groupe CRIT : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2025 : 1,64 Md€ (+17,5%)

Paris (France) 23 juillet 2025, 17h45 - Groupe CRIT (FR0000036675 – CEN), acteur majeur du travail temporaire et de l’assistance aéroportuaire en France et à l’international, annonce son chiffre d’affaires réalisé sur le 2ème trimestre de l’exercice 2025 (1er avril – 30 juin 2025).





À la suite de l’acquisition d’OPENJOBMETIS, le management du Groupe a souhaité faire évoluer l’organisation de son reporting et faciliter la lecture de son information sectorielle. Le suivi de l’activité et le reporting interne sont désormais structurés autour de deux secteurs d’activité distincts :



- L’activité « Travail temporaire », activité de conseil en ressources humaines et coeur de métier historique du Groupe, inclut désormais le recrutement ainsi que les autres activités de délégation de personnel qualifié (conseil en ingénierie, maintenance industrielle, formation…).



- L’activité « Aéroportuaire » inclut les prestations effectuées dans un environnement aéroportuaire relatives aux passagers, aux avions, et au fret.



L’information financière comparative ci-après a été retraitée sur la base de cette nouvelle organisation.