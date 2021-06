GROUPE CIOA : CIOA - Résultats 2020 : 11,55% de bénéfice net - CA stable à 11,06M EUR

1er juin 2021, La Valette du Var.

Résultats 2020 : 11,55% de bénéfice net - CA stable à 11,06M€

Les chiffres 2020 audités de groupe CIOA s'établissent comme suit :

2020 Croissance % / 2019 2019 Croissance % / 2018 2018 CA 11 065 -5.61 11 722 + 21.44 9 653 EBIT 1 708 -10.56 1 910 + 22.67 1 557 Résultats nets 1 279 -10.12 1 423 + 8.68 1 310 Trésorerie 5 905 221.34 1 837 +50.97 1 217 Fonds propres 9 117 +24.55 7 320 + 25.96 6 536 Ratio dettes/FP 42,64 % +131,87 18,39% +31,92 13.94% Fonds de roulement + 3 211 + 1386,57 + 216 -68,24 + 680 Effectif 16 14 46

Comptes combinés SA Groupe CIOA et BATIR SARL (en K€)

En dépit de l'arrêt ou du report de plusieurs programmes, CIOA maintient son niveau d'activité et ses performances avec un léger tassement de son chiffre d'affaires à 11,06M€ (-5%) et de ses bénéfices de 1,27M€ (-10,12%), avec tout de même une rentabilité de 11,55% et un Bénéfice net par action de 0,26 €.

Répartition du CA :

40% pour la construction industrielle

42% pour les activités tertiaires

18% pour cession de licences



35,48% sont réalisés sur le marché domestique et 64,52% dans les DOM et à l'export.

Au niveau du bilan, l'augmentation de l'endettement vient pour moitié de la mobilisation des soutiens gouvernementaux (PGE, BPI), pour parer aux incertitudes de la période de crise sanitaire et se préparer à la sortie de crise.

Sur le plan des perspectives, CIOA compte sur sa branche industrielle (BATI-FABLAB) pour asseoir son développement, compte tenu notamment :

Du développement de la filière de construction hors site en France. Le secteur de la construction a été le grand perdant en termes d'évolution technologique : en 30 ans il n'a gagné que 1% de productivité. La décarbonation de l'industrie de la construction que vise la nouvelle réglementation environnementale RE2020 et la volonté gouvernementale, ouvrent le marché à notre BATI-FABLAB, le pionnier en France en construction industrielle et hors site, en structure acier léger.

Le méga contrat du Ghana, 8,2 Mds de US$ sur 10 ans, que le groupe a emporté permettra la démonstration à grande échelle sa technologie qui sera déployée par la vingtaine de sous-traitants bénéficiaires des marchés de réalisation. Pour sa part, dans ce contrat, CIOA aura à réaliser sur la période, 577 M US$ de prestations intellectuelles à forte valeur ajoutée (services techniques, procurement, services de gestion et redevances).



Au cours de l'exercice, CIOA a levé la condition suspensive du financement du fonds de roulement de ce contrat d'off-taker passé avec l'Etat du Ghana. Il peut désormais se consacrer à la planification de démarrage des opérations. Également, il a obtenu du donneur d'ordres, un droit d'option prioritaire sur une 2ème tranche équivalente.

L'agrément d'opérateur social du logement récemment obtenu de l'Etat en Martinique dans le cadre du groupement constitué avec SOAME, l'aménageur des collectivités locales de l'île et le cabinet d'ingénierie sociale LE&CI. Cette position lui donne l'accès aux marchés de travaux subventionnés groupés et diffus concernant l'accession très sociale (LES, RHI).

Avec le regroupement de ses activités dans son nouveau centre d'activité à LA GARDE (83) de 6 000 m2 au carrefour des axes à grand passage Toulon / Hyères et Toulon / Nice, CIOA va disposer des capacités logistiques pour conduire cette évolution et de la visibilité pour améliorer sa notoriété.

Les comptes 2020 seront présentés à l'approbation de l'Assemblée Générale qui se tiendra au nouveau Siège 106, impasse Branly, 83130 La Garde (83).

Documents financiers : https://www.cioa.com/cnt/groupe/bourse-finance-7346-a.html





À PROPOS



Groupe d'ingénierie d'affaires coté sur Euronext Accès (MLCIO), CIOA aide les organisations de toute sorte à résoudre leurs problématiques cruciales, avec des solutions innovantes qui trouvent leurs sources dans la diversité de son écosystème global. Cet écosystème compte 550 000 opérateurs économiques de 140 pays dont 120 000 fournisseurs.

Dans le domaine tertiaire, les services de soutien couvrent : le numérique, le procurement, le développement à international, et l'accompagnement de projets industriels.

Dans le domaine immobilier, CIOA développe BATI-FABLAB pour offrir aux opérateurs du secteur, une palette de solutions technologiques dédiées à la fabrication industrielle et hors site de bâtiments résidentiels, professionnels ou de loisirs.

Groupe CIOA : www.cioa.com - presse@cioa.com

