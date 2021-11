GROUPE CASOL : Signature d’un accord de partenariat avec la CAPEB et 31 Renforcement sur le marché BtoB

- Lancement officiel du partenariat avec la CAPEB 31

Faisant suite au communiqué du 25 octobre 2021, Groupe CASOL annonce officiellement la signature d’un contrat de partenariat avec la CAPEB 31 (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de la Haute-Garonne).

Avec plus de 1 000 artisans du bâtiment au sein du syndicat des artisans du bâtiment, notamment dans les secteurs de la rénovation énergétique, ce nouveau partenariat a pour but d’apporter les compétences de Groupe CASOL dans la valorisation des dossiers de prime énergie et de porter assistance aux artisans type TPE/PME dans leur process.

A ce titre l’accord signé prévoit :

- La présence d’une collaboratrice dans les locaux de la CAPEB ;

- La valorisation des dossiers de prime énergie pour les chantiers des adhérents (Prime CEE, MaPrimeRénov’, Aides locales) ;

- L’apport de chantiers pour les adhérents de la CAPEB.

Pour le Groupe CASOL, cet accord constitue une très belle opportunité de développement lui permettant notamment d’accroître son chiffre d’affaires ; le Groupe anticipe jusqu’à plus de 40 dossiers de financement par jour à traiter et à valoriser, pour un CA annuel estimé dès 2022 de plus de 4 m€.

La présence de Groupe CASOL au sein du bureau de la CAPEB 31 pourrait s’élargir à d’autres bureaux CAPEB en France.



Lire la suite du communiqué :